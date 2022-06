1. Kabul Gurdwara attack: কাবুলে গুরুদ্বারে জঙ্গি হানা, বিস্ফোরণে মৃত 2, নজর রাখছে ভারত

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক গুরুদ্বারে জঙ্গি হামলায় কমপক্ষে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে (two died in blasts at gurudwara in Afghanistans Kabul) ৷

2. Ranji Trophy Semi-Final 2022: কার্তিকেয়ার স্পিনে স্বপ্নভঙ্গ বাংলার, 23 বছর পর রঞ্জি ফাইনালে মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের কাছে 174 রান হেরে রঞ্জি অভিযান থামল বঙ্গবিগ্রেড (Bengal Losses to Madhya Pradesh) ৷ রঞ্জি (Ranji Trophy Semi-Final 2022) সেমি-ফাইনালের দুই ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় ফাইনাল থেকে এক কদম দূরে থেমে গেল অরুণ লালের দল ৷

3. Howrah BJP Leader Arrest: চাকরির ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা আত্মসাৎ ! গ্রেফতার বিজেপি নেতা

সরকারি স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ৷ পুলিশের জালে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা (BJP Leader Arrest) সুমিতরঞ্জন কাঁড়ার ৷ হাওড়ার (Howrah) উদয়নারায়ণপুরের ঘটনা ৷

4. Modi in Kalika Mata Temple : নতুন রূপে পাভাগাঢ পাহাড়ের কালিকা মাতা মন্দির, পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

দু'দিনের গুজরাত সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সকালে মায়ের জন্মদিনে গান্ধিনগরে গিয়েছিলেন ৷ তারপর পঞ্চমহল জেলায় পাভাগাঢ পাহাড়ে কালিকা মাতা মন্দিরের উদ্বোধন করেন তিনি (Modi in Kalika Mata Temple) ৷

5. GTA and SMP Election: জিটিএ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের দায়িত্বে রাজ্য পুলিশ

জিটিএ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশ (GTA and Siliguri Mahakuma Parishad Election to be Organised with State Police) ৷ আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

6. Netaji Statue Vandalized: নেতাজির মূর্তি ভাঙায় চাঞ্চল্য, দায়ের এফআইআর

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি ভাঙাকে (Netaji Statue Vandalized) কেন্দ্র করে ছড়াল চাঞ্চল্য ৷ শনিবার রাত একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি (Panihati) এলাকায় ৷

7. Narendra Modi With His Mother on Her Birthday : শততম জন্মদিনে মায়ের পা ধুইয়ে আশীর্বাদ নিলেন মোদি

মা হীরাবেন মোদির 100তম জন্মদিনে গান্ধি নগর পৌঁছে মায়ের পা-ছুঁলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন মায়ের পা জল দিয়ে ধুইয়েও দেন তিনি ৷

8. Ram Setu and Thank God will Clash : শুধু আমির নয় এবার অজয়ের সঙ্গেও 'বক্স অফিস' ব্যাটেলে খিলাড়ি

ফের বক্স অফিসে বিগ ব্যাটালে জড়াতে চলেছে খিলাড়ি কুমারের নাম ৷ তাঁর আসন্ন ছবি 'রামসেতু'-কে লড়াই দিতে হবে অজয় দেবগণের 'থ্যাঙ্ক গড' ছবির সঙ্গে ( Film of Both Akshay and Ajay will Release on Diwali)৷

9. Agnipath Scheme Protests: অগ্নিপথ বিরোধিতায় রবিবার যন্তর মন্তরে ‘সংহতি সত্যাগ্রহ’ কর্মসূচি কংগ্রেসের

অগ্নিপথ প্রত্যাহারের দাবিতে এ বার ‘সংহতি সত্যাগ্রহ’ কর্মসূচি নিল কংগ্রেস (Congress Announced Solidarity Satyagraha at Jantar Mantar) ৷

10. Train cancelled due to Agnipath Protest: অগ্নিপথ-বিক্ষোভের জের, বাতিল 2 ডিভিশনের একাধিক ট্রেন ও পরীক্ষা স্পেশাল

অগ্নিপথ-বিক্ষোভের (Agnipath scheme Protest) জেরে 2 ডিভিশনের একাধিক ট্রেন বাতিল করল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল (Train cancelled due to Agnipath Protest)৷ বাতিল করা হয়েছে পরীক্ষা স্পেশালও (examination special trains cancelled)৷