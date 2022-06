1. Modi in Kalika Mata Temple : নতুন রূপে পাভাগাঢ পাহাড়ের কালিকা মাতা মন্দির, পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

দু'দিনের গুজরাত সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সকালে মায়ের জন্মদিনে গান্ধিনগরে গিয়েছিলেন ৷ তারপর পঞ্চমহল জেলায় পাভাগাঢ পাহাড়ে কালিকা মাতা মন্দিরের উদ্বোধন করেন তিনি (Modi in Kalika Mata Temple) ৷

2. GTA and SMP Election: জিটিএ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের দায়িত্বে রাজ্য পুলিশ

জিটিএ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশ (GTA and Siliguri Mahakuma Parishad Election to be Organised with State Police) ৷ আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

3. National Herald Case: ভেস্তে গেল বিক্ষোভ, পুলিশের সঙ্গে টায়ার নিয়ে 'ফুটবল' খেললেন কংগ্রেস কর্মীরা !

নূপুর শর্মা বিতর্ক, দেশজুড়ে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পপতিদের একাংশের প্রতি কেন্দ্রের স্বজনপোষণ প্রভৃতি থেকে নজর ঘোরাতেই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় (National Herald Case) রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ও সনিয়া গান্ধিকে (Sonia Gandhi) জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ! অন্তত এমনটাই দাবি করছে কংগ্রেস ৷ এরই প্রতিবাদে শনিবার দুর্গাপুরে (Durgapur)পথ অবরোধ করেন দলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা (Congress Agitation) ৷

4. Plea in SC to enquire Agnipath Protest: এবার সুপ্রিম কোর্টে অগ্নিপথ, বিক্ষোভের তদন্তে সিট গঠনের আবেদন

এবার সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেল অগ্নিপথ বিতর্ক (Plea in SC to enquire Agnipath Protest)৷ অগ্নিপথ প্রকল্পের প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভের তদন্তে সিট গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতে (Agnipath Scheme Protest)৷

5. Agnipath Scheme: কৃষি আইনের মতোই অগ্নিপথ প্রকল্পও বাতিল করুন, মোদিকে বার্তা রাহুলের

'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর বিরোধিতায় বিক্ষোভ অব্যাহত ৷ তারই মধ্যে রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) মন্তব্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে (BJP Government) নয়া তিন কৃষি আইনের মতোই অগ্নিপথ প্রকল্পও বাতিল করতে হবে ৷

6. KCR over Youth Death : জওয়ানের স্বপ্ন নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদে গুলিবিদ্ধ রাকেশ, কেন্দ্রকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা কেসিআরের

শুক্রবার সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের গুলিতে মারা যান দামোদর রাকেশ ৷ তাঁর মৃত্যুতে কেন্দ্রকে দায়ী করে একহাত নিলেন বিজেপি বিরোধী তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসি আর (KCR over Youth Death) ৷

7. Agnipath Scheme protest : দুর্গাপুর স্টেশনে অগ্নিপথ-বিক্ষোভে ডিওয়াইএফআই

অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে শনিবার ডিওআইএফআই মিছিল করল দুর্গাপুর স্টেশন চত্বরে । এ দিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ এসএফআই-এর জেলা সম্পাদক-সহ ডিওআইএফআই-এর জেলা নেতৃত্বরা প্ল্যাকার্ড হাতে স্টেশন চত্বরে প্রতিবাদ মিছিল করেন (Agnipath Scheme protest of DYFI in Durgapur)।

8. Minor Rapes in Dehradun Hotel : পাঁচতারা হোটেলের মহিলা শৌচালয়ে নাবালক, রাজ্যের তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ

রাজ্য থেকে দেরাদুনে গিয়ে একটি পাঁচতারা হোটেলে হাউজ কিপিংয়ের কাজ করছিলেন তরুণী ৷ হোটেলে আসা ছত্তিশগড়ের এক নাবালক তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে (Minor Rapes in Dehradun) ৷

9. Urvashi Rautela New Look : আসছে নতুন ছবি... তাঁর আগে ভাইরাল 'পিঙ্ক বেবি' ঊর্বশী

বলি সুন্দরী ঊর্বশী রাউতেলা নানান লুকে প্রায়ই সমর্থকদের চমকে দিয়ে থাকেন ৷ বলিউড অভিনেত্রী ঊর্বশী এবার সামনে এলেন 'পিঙ্ক বেবি' লুকে ৷

10. Rally in KMC: অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগ বন্ধের দাবিতে কলকাতা পৌরনিগমে ইঞ্জিনিয়রদের মিছিল

অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগ বন্ধের দাবিতে ইঞ্জিনিয়ররা প্রতিবাদ মিছিল করল কলকাতা পৌরনিগমে (Engineers Protest in KMC)৷