1.Agnipath Scheme: কৃষি আইনের মতোই অগ্নিপথ প্রকল্পও বাতিল করুন, মোদিকে বার্তা রাহুলের

'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর বিরোধিতায় বিক্ষোভ অব্যাহত ৷ তারই মধ্যে রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) মন্তব্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে (BJP Government) নয়া তিন কৃষি আইনের মতোই অগ্নিপথ প্রকল্পও বাতিল করতে হবে ৷

2.Plea in SC to enquire Agnipath Protest: এবার সুপ্রিম কোর্টে অগ্নিপথ, বিক্ষোভের তদন্তে সিট গঠনের আবেদন

এবার সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেল অগ্নিপথ বিতর্ক (Plea in SC to enquire Agnipath Protest)৷ অগ্নিপথ প্রকল্পের প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভের তদন্তে সিট গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতে (Agnipath Scheme Protest)৷

3.KCR over Youth Death : জওয়ানের স্বপ্ন নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদে গুলিবিদ্ধ রাকেশ, কেন্দ্রকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা কেসিআরের

শুক্রবার সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের গুলিতে মারা যান দামোদর রাকেশ ৷ তাঁর মৃত্যুতে কেন্দ্রকে দায়ী করে একহাত নিলেন বিজেপি বিরোধী তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসি আর (KCR over Youth Death) ৷

4.PM Modi Meets Mother : মা হীরাবেন মোদি আজ 100 বছরে, গান্ধিনগরের বাড়িতে গেলেন নরেন্দ্র মোদি

আজ মা হীরাবেন মোদি 100 বছরে পা রাখলেন ৷ শতব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর জন্মদিন ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ সকাল সকাল গান্ধিনগরের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছলেন ৷ মায়ের সঙ্গে পুজো সারলেন, তাঁর পা ধুয়ে সেই জল নিজের চোখে ছোঁয়ালেন ৷ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ৷ আজ গুজরাতে দিনভর কর্মসূচি রয়েছে নরেন্দ্র মোদির ৷ প্রধানমন্ত্রীর মাকে অমর করে রাখতে গান্ধিনগরে একটি রাস্তার নামকরণ হবে 'পূজ্যা হীরাবা মার্গ' (PM Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi on her 100th birthday in Gandhinagar Gujarat) ৷

5.MHA on Agniveers : অগ্নিপথ বিক্ষোভের মাঝেই অগ্নিবীরদের জন্য নতুন ঘোষণা কেন্দ্রের

কেন্দ্রের আনা অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ তারমধ্যেই বড় ঘোষণা এল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে (MHA decides to reserve 10 per cent vacancies for recruitment in CAPFs and Assam Rifles for Agniveers) ।

6.Corona Update in India : দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 13 হাজারেরও বেশি, মৃত 23

করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ 12 হাজার থেকে সংক্রমণ 13 হাজারেরও বেশি হল (Corona Update in India) ৷

7.Agnipath Scheme protest: ব্যারাকপুরে অগ্নিপথ বিক্ষোভে ব্যাহত ট্রেন চলাচল, লাঠিচার্জ পুলিশের

ব্যারাকপুরে অগ্নিপথ বিক্ষোভে ব্যাহত হল ট্রেন চলাচল (Agnipath Scheme protest)৷ সকাল থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা রেল অবরোধ চলে ৷ লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে (Rail Blocked at Barrackpore)৷

8.Navy Chief over Agnipath Protest : "আমি ভাবতে পারিনি এরকম হবে", দেশজুড়ে অগ্নিপথ-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে নৌসেনা প্রধান

সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়া প্রকল্প অগ্নিপথকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে কার্যত আগুন জ্বলছে ৷ কয়েকশো চাকরি প্রার্থী গ্রেফতার হয়েছেন ৷ সেকেন্দ্রাবাদে পুলিশের গুলিতে একজন মারা গিয়েছেন ৷ এমনটা যে হবে, তা অনুমান করতে পারেননি নৌ সেনাপ্রধান আর হরিকুমার (Navy Chief over Agnipath Protest) ৷

9.Agnipath Scheme Protest: অগ্নিপথ-বিক্ষোভ অব্যাহত, আজও মালদা ডিভিশনে বাতিল একাধিক ট্রেন

অগ্নিপথ প্রকল্পের জেরে আজও রাজ্য তথা দেশজুড়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, সেনার চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া যুবকরা ৷ যার জেরে মালদা ডিভিশনে আজও একাধিক এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করেছে পূর্ব রেল (Agnipath Scheme Protest Several Trains are Cancelled in Malda Division of Eastern Rail) ৷

10.J-K Police Officer Shot Dead : পুলওয়ামায় জঙ্গি আক্রমণে নিহত পুলিশ আধিকারিক

উপত্যকা এখন হত্যাপুরী ৷ পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে আক্রমণ করল জঙ্গিরা (J-K Police Officer Shot Dead) ৷