1. Narendra Modi Live : গুজরাতে পুনর্নির্মিত কালিকামাতা মন্দিরের উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী

গুজরাতে পুনর্নির্মিত কালিকামাতা মন্দিরের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi inaugurates Redeveloped Kalika Mata Temple) ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2. Navy Chief over Agnipath Protest : "আমি ভাবতে পারিনি এরকম হবে", দেশজুড়ে অগ্নিপথ-বিক্ষোভ প্রসঙ্গে নৌসেনা প্রধান

সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়া প্রকল্প অগ্নিপথকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে কার্যত আগুন জ্বলছে ৷ কয়েকশো চাকরি প্রার্থী গ্রেফতার হয়েছেন ৷ সেকেন্দ্রাবাদে পুলিশের গুলিতে একজন মারা গিয়েছেন ৷ এমনটা যে হবে, তা অনুমান করতে পারেননি নৌ সেনাপ্রধান আর হরিকুমার (Navy Chief over Agnipath Protest) ৷

3. Corona Update in India : দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 13 হাজারেরও বেশি, মৃত 23

করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ 12 হাজার থেকে সংক্রমণ 13 হাজারেরও বেশি হল (Corona Update in India) ৷

4. PM Modi Meets Mother : মা হীরাবেন মোদি আজ 100 বছরে, গান্ধিনগরের বাড়িতে গেলেন নরেন্দ্র মোদি

আজ মা হীরাবেন মোদি 100 বছরে পা রাখলেন ৷ শতব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর জন্মদিন ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ সকাল সকাল গান্ধিনগরের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছলেন ৷

5. MHA on Agniveers : অগ্নিপথ বিক্ষোভের মাঝেই অগ্নিবীরদের জন্য নতুন ঘোষণা কেন্দ্রের

কেন্দ্রের আনা অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ তারমধ্যেই বড় ঘোষণা এল গৃহমন্ত্রকের তরফে (MHA decides to reserve 10 per cent vacancies for recruitment in CAPFs and Assam Rifles for Agniveers) ।

6. Job seekers tear blankets in lockup: লালবাজারে সেন্ট্রাল লকআপে বন্দিদের লেপ-তোষক ছিঁড়েছেন আটক চাকরিপ্রার্থীরা !

লালবাজারে সেন্ট্রাল লকআপে বন্দিদের লেপ-তোষক-কম্বল ছিঁড়েছেন আটক চাকরিপ্রার্থীরা (job seekers tear blankets in lockup)! এমনই অভিযোগ করা হল কলকাতা পুলিশের তরফে (job seekers protest)৷

7. Petrapol Truck Fire: পেট্রাপোলে পণ্য বোঝাই গাড়িতে আগুন, পুড়ে ছাই 3 ট্রাক

পেট্রাপোল সীমান্তের আইসিপি-তে দাঁড়িয়ে থাকা পণ্য বোঝাই ট্রাকে আগুন লেগে বিপত্তি (Trucks caught fire at Petrapole ICP in North 24 Pargana) ৷ যার জেরে 3টি ট্রাক সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে গিয়েছে ৷ আরও একটি ট্রাক আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, ব্লিচিং পাউডার বোঝাই ট্রাকে প্রথম আগুন লাগে ৷

8. CNI Schools Reopen: সোমে খুলছে রাজ্যের সিএনআই-এর স্কুলগুলি

সোমবার থেকে খুলছে রাজ্যের সিএনআই-এর স্কুলগুলি (CNI Schools Reopens) ৷ ফের শুরু হবে অফলাইনে পঠন পাঠন ৷ আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Schools under cni to reopen from Monday) ৷

9. Manosi Sengupta on COVID : 95% মানুষ মাস্ক পরছে না, মুম্বইতে করোনার বাড়বাড়ন্তে চিন্তিত মানসী

'মুম্বই সরকার যেহেতু বলে দিয়েছে মাস্ক পরা আবশ্যক নয়, তাই কাউকে কিছু বলারও থাকে না । এখানে 95% মানুষ মাস্ক পরছে না । তাই খুব ভয় লাগছে ।' বলছেন মুম্বইয়ে কোভিডের বাড়বাড়ন্তে উদ্বিগ্ন বাঙালি অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত (Manosi Sengupta Shares Her Thoughts on Raising COVID Cases in Mumbai) ৷

10. East Bengal Investor Issue : চুক্তিজটে থমকে দলগঠন, ধোঁয়াশা অব্যাহত লাল-হলুদে

ইস্টবেঙ্গলে হচ্ছেটা কী ? দলবদলের প্রথম জানলা খোলার পরে এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত । কিন্তু ফুটবলার নেওয়ার কোনও খবর লাল-হলুদের তরফে ঘোষণা করা হয়নি । নতুন লগ্নিকারী ইমামি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি ঘোষণা হওয়ার পরে কোথায় দাঁড়াল, তারও কোনও হদিশ নেই । অদ্ভুতভাবে দু'পক্ষই মুখ বন্ধ রেখেছেন, সঙ্গে বন্ধ রয়েছে দল গঠনও (East Bengal Investor Issue) ।