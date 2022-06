1.Agnipath Scheme: 24 জুন থেকেই অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগ শুরু বায়ুসেনায়

দেশজুড়ে চলা বিক্ষোভের মধ্যেই 'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর আওতায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ভারতীয় বায়ুসেনা (Indian Air Force) ৷ সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী 24 জুন থেকে ৷

2.Corona Update in Bengal : চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, সংক্রমণ 300'র দোরগোড়ায়

এখনও কাটেনি করোনা আতঙ্ক ৷ ফের রাজ্যে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in Bengal)৷ বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ বাইরে গেলে মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহারের পুরনো অভ্যাস আবার চালু করার কথা বলছেন তাঁরা ৷

3.Abhishek Banerjee : চাঁদা নিলেই বহিষ্কার, শহিদ দিবসের প্রস্তুতি বৈঠকে কড়া বার্তা অভিষেকের

শুক্রবার একুশে জুলাইয়ের সভার প্রস্তুতি বৈঠক করে তৃণমূল (AITC Preparation Meeting for 21 July Rally) ৷ সেখানে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (AITC Leader Abhishek Banerjee) ছাড়াও অন্য শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন ৷ ওই বৈঠকেই অভিষেকের কড়া বার্তা, চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ এলেই সরাসরি বহিষ্কার করা যাবে (Abhishek Banerjee Message to TMC Leaders before 21 July Rally) ।

4.Mamata Banerjee : সোমবার বিধানসভাতেই মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিধানসভায় চলছে বাদল অধিবেশন (Monsoon in Bengal Assembly) ৷ এখনও পর্যন্ত অধিবেশনে উপস্থিত হননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তবে আগামী সোমবার তিনি থাকবেন বলে খবর ৷ বিধানসভাতেই তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন (Mamata will Conduct Cabinet Meeting on Monday in Bengal Assembly) ৷

5.Agnipath Protest : বাংলায় অগ্নিপথের হিংসাত্মক বিক্ষোভ ঠেকাতে আগেই তৎপর পুলিশ

কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে হিংসাত্মক প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে ৷ সেই আন্দোলনের আঁচ যাতে বাংলায় না পড়ে তার জন্য এখন থেকেই সতর্ক রাজ্য পুলিশ (Bengal govt cautious about Agnipath protest) ৷

6.Recruitment Scam: নিম্ন আদালতে নিয়োগের পরীক্ষাতেও দুর্নীতি ! সিআইডি তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল আদালতে (Asansol District Court) কর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির (Recruitment Scam) অভিযোগ ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)

7.Anubrata Mandal Bodyguard : সাইগেল স্পিকটি নট, 7 দিনে উদ্ধার একটি মাত্র ইলেকট্রিক বিল

সাতদিন ধরে অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে জেরা করেও তার মুখ খোলাতে পারছে না সিবিআই (Silence in CBI interrogation Anubrata Mandal Bodyguard Saigal Hossain) ৷ শুক্রবার তাকে আসানসোল সিবিআই আদালতে তোলা হয় ।

8.Assembly elections in J-K : বছরের শেষে হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh says Assembly elections in J-K possibly by Year-end) ।

9.NDA Exam : রাজ্যে মাত্র দু’জন, সর্বভারতীয় এনডিএ প্রবেশিকার মেরিট লিস্টে 66তম স্থানে মালদার অর্ণব

আগে দু'বার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি । কিন্তু সফল হননি । শেষ পর্যন্ত 2021 সালে নভেম্বরে ফের সেই পরীক্ষায় বসেন । ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে গোটা দেশে 66তম স্থান অধিকার করেছে মালদার অর্ণব দাস (NDA exams merit list 66th ranked Arnab Das)।

10.Passenger Reservation System : করোনা-পূর্ববর্তী পর্যায়ে উন্নীতকরণ, দু'রাত বন্ধ পূর্ব রেলের যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা

আগামী 18 এবং 19 জুন মধ্যবর্তী রাত থেকে অর্থাৎ 18 তারিখ রাত্রি 12:30 মিনিট থেকে 19 তারিখ ভোর 3:30 মিনিট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পূর্ব রেলের যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Railways PRS service shut from 18 June to 19 June) ।