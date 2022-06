1. Calcutta HC on DA Dues : 23 জুনের মধ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র 20 শতাংশ মেটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

গত বছর কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) দু’টি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্মীদের ডিএ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তার পর রাজ্য পর্যায়ক্রমে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ও সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ কিন্তু সর্বত্র খারিজ হয়ে যায় আবেদন ৷ তার পরও নির্দেশ কার্যকর হয়নি ৷ ফলে দায়ের হয়েছে আদালত অবমাননার মামলা (Case on Contempt of Court) ৷

2. Assembly elections in J-K : বছরের শেষে হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh says Assembly elections in J-K possibly by Year-end) ।

3. Corona Vaccine: শিশু-নাবালকদের জন্য নিরাপদ কোভ্য়াক্সিন, জানাল ভারত বায়োটেক

শিশু ও নাবালকদের শরীরে প্রয়োগের জন্য কোভ্য়াক্সিন (Covaxin) অত্যন্ত নিরাপদ ৷ শুক্রবার এমনটাই দাবি করেছে টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা ভারত বায়োটেক (Bharat Biotech)

4. Santanu on Agnipath: জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপস, ‘অগ্নিপথ’ প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে নিশানা শান্তনু সেনের

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতা করে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন শান্তনু সেন ৷ অভিযোগ করলেন, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অবহেলা করছে (Compromise With National Security Shantanu Sen Criticises Center) ৷ পাশাপাশি, নিযুক্ত সেনাকর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে বলেও আপশোস করলেন তিনি ৷

5. Bengal Agnipath Protest Live : অগ্নিপথবিরোধী আন্দোলনের আঁচে উত্তাল বাংলা ! অবরোধ, বিক্ষোভে নাকাল আমজনতা

কেন্দ্রের নয়া 'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর প্রতিবাদে আগেই বিক্ষোভ, আন্দোলন শুরু হয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশে ৷ এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের নামও ৷ রাজ্য়ের নানা প্রান্তে চলছে অবরোধ, বিক্ষোভ ৷

6. WBJEE Result 2022 : কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চান রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে দ্বিতীয় হওয়া হিমাংশু

প্রকাশিত হয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল (WBJEE Result 2022)। দ্বিতীয় হয়েছে শিলিগুড়ির হিমাংশু শেখর ।

7. WBJEE Result 2022 Merit list: জয়েন্টে প্রথম ও দ্বিতীয় হিমাংশু শেখর, দেখে নিন সম্পূর্ণ মেধাতালিকা

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল প্রকাশিত হল (WBJEE Result 2022 Merit list)৷ এ বার প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছেন একই নামের ছাত্র ৷ হিমাংশু শেখর (WBJEE Result 2022)৷

8. Remembering Great Singers in Post Card: পোস্টকার্ডে এলভিস থেকে আরডি বর্মণ

এই আধুুনিক সময়ে পোস্ট কার্ড যখন প্রায় ব্রাত্য তখন সেই চিঠি পাঠানোর নস্টালজিয়াকে উস্কে দিল 'সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন' । এ বছর এই সংস্থা পোস্টকার্ড মারফত জনসংযোগের কাজে শামিল হল । একদিকে থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত প্রচার আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত দিবসে স্মরণ করা হল স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পীদের (Great Singers will be Remembered in Post Card on World Music Day) ৷

9. TET Recruitment Scam : আদালতের নির্দেশ, বরখাস্ত শিক্ষকদের তালিকায় লাউদোহার শিক্ষক

খোদ মাস্টার কলোনিতে মাস্টার মশাইয়ের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ (Laudoha teachers on the list of sacked teachers) ৷ তোলপাড় দুর্গাপুরের খনি অঞ্চল লাউদোহা, মহামান্য আদালতের নির্দেশে বরখাস্ত হওয়া শিক্ষকদের তালিকায় ঢুকে পড়ল লাউদোহার এক প্রাথমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নাম ৷ ছেলের কোনও দোষ নেই, সরকার চাকরি দিয়েছে, তাই দায় সরকারের দাবি অভিযুক্ত শিক্ষকের বাবার ৷

10. Primary and SSC recruitment scam: প্রাথমিক-উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির সব তদন্ত করবে সিবিআই-এর সিট

প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে এ বার সব মামলার তদন্ত করবে সিবিআই-এর সিট (Primary and SSC recruitment scam)৷