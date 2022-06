1.Agnipath Scheme Protest: অগ্নিপথ প্রত্যাহারের দাবিতে ঠাকুরনগরের রেল অবরোধ, বিক্ষোভ শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে

অগ্নিপথ প্রত্যাহারের দাবিতে ঠাকুরনগরের রেল অবরোধ করলেন বিক্ষোভকারীরা (Agneepath Scheme Protest)৷ তাঁদের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা (Rail blocked in Thakurnagar station)৷

2.Agnipath Scheme Protest in Bihar : লখিসরাই স্টেশনে ট্রেনে আগুন, অগ্নিপথের প্রতিবাদ জারি

কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ এ নিয়ে আজ তিন দিন ধরে নানা ভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্ররা (Agnipath Scheme Protest in Bihar) ৷

3.Rahul Gandhi ED Appearance : অসুস্থ মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে চান রাহুল, ইডি দফতরে হাজিরা পিছলো

12 জুন থেকে সোনিয়া গান্ধি দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ৷ এদিকে 13-15 জুন লাগাতার ইডি জেরা করেছে রাহুল গান্ধিকে ৷ আজও তদন্তকারী সংস্থার কাছে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু কোভিড আক্রান্ত মায়ের কাছে থাকতে চান তিনি (Rahul Gandhi ED Appearance) ৷

4.US Condemns Nupur Sharma comment: 2 বিজেপি কর্মীর 'আপত্তিকর' মন্তব্যের নিন্দায় সরব আমেরিকা

পয়গম্বর (Prophet Row) নিয়ে 2 বিজেপি কর্মীর বিতর্কিত মন্তব্যের নিন্দায় এ বার সরব হল আমেরিকা (US Condemns Nupur Sharma comment)৷ মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেছেন, "বিজেপির দুই কর্মীর আপত্তিকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি ৷"

5.Dilip on SLST Issue: এসএলএসটি ইস্যুতে পুলিশের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ ঘোষ

এসএলএসটি ইস্যুতে পুলিশ প্রশাসনে দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Raised Questions on Efficiency of Police Department Over SLST Issue) ৷ সেই সঙ্গে পুলিশের এই অদক্ষ আচরণের জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছেন তিনি ৷

6.Biman Bose Criticizes Agnipath : অগ্নিপথবিরোধী আন্দোলনের জন্য কেন্দ্রকেই দুষলেন বিমান বসু

কেন্দ্রের নয়া 'অগ্নিপথ প্রকল্প'-র (Agnipath Scheme) বিরোধিতায় সরব হলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু (Biman Bose) ৷ তাঁর অভিযোগ, গোটা দেশে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় যেভাবে অশান্তি ছড়াচ্ছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী ৷

7.Post-Poll Violence Case: অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদককে তলব সিবিআই-এর

ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post-Poll Violence Case) দুর্গাপুরের এনআইটি-তে সিবিআই-এর অস্থায়ী ক্যাম্পে তলব করা হয় দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মুকুল মণ্ডলকে ৷

8.Suvendu Slams Mamata : 'মুখ্যমন্ত্রীকে ছাপ্পাশ্রী দেওয়া হোক', দাবি শুভেন্দুর

মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে 'ছাপ্পাশ্রী' দেওয়া হোক। মগরাহাটের ইয়ারপুরে জনসভায় এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Slams Mamata in BJP Party Meeting at Yarpur)।

9.Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় 13 হাজার ছুঁই ছুঁই করোনা সংক্রমণ, সামান্য বাড়ল মৃত্যুও

দেশে করোনা সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকালের রিপোর্টে 12 হাজার ছাড়িয়েছিল ৷ আজকের বুলেটিনে আরও বেড়েছে সংক্রমণ ৷ এ কি চতুর্থ ঢেউয়ের ইঙ্গিত (Corona Update in India) ?

10.Agnipath Scheme Protest : অগ্নিপথে অগ্নিগর্ভ দেশ ! বিক্ষোভ থামাতে সেকেন্দ্রাবাদে পুলিশের গুলিতে মৃত 1, আহত 8

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালিয়েছে তেলেঙ্গানা পুলিশ । এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, মৃত্যু হয়েছে এক বিক্ষোভকারীর । গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 8 জনকে (One person killed and several injured) ।