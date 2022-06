1. Agnipath Scheme Protest in Bihar : লখিসরাই স্টেশনে ট্রেনে আগুন, অগ্নিপথের প্রতিবাদে জ্বলছে দেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ এ নিয়ে আজ তিন দিন ধরে নানা ভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্ররা (Agnipath Scheme Protest in Bihar) ৷

2. Rahul Gandhi ED Appearance : অসুস্থ মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে চান রাহুল, ইডি দফতরে হাজিরা পিছলো

12 জুন থেকে সোনিয়া গান্ধি দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ৷ এদিকে 13-15 জুন লাগাতার ইডি জেরা করেছে রাহুল গান্ধিকে ৷ আজও তদন্তকারী সংস্থার কাছে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু কোভিড আক্রান্ত মায়ের কাছে থাকতে চান তিনি (Rahul Gandhi ED Appearance) ৷

3. Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় 13 হাজার ছুঁই ছুঁই করোনা সংক্রমণ, সামান্য বাড়ল মৃত্যুও

দেশে করোনা সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকালের রিপোর্টে 12 হাজার ছাড়িয়েছিল ৷ আজকের বুলেটিনে আরও বেড়েছে সংক্রমণ ৷ এ কি চতুর্থ ঢেউয়ের ইঙ্গিত (Corona Update in India) ?

4. Amber Heard Criticized : আদালতে অ্যাম্বারের চোখের জল 'কুমীরের কান্না', অভিনেত্রীর সমালোচনায় খোদ বিচারপতি

জনি ডেপ-অ্যাম্বার হার্ডের বহুচর্চিত মানহানির মামলার শুনানি চলাকালীন 'অ্যাকোয়াম্যান' অভিনেত্রীর কান্না শিরোনামে এসেছিল বারংবার । সেই কান্নাকে 'কুমীরের কান্না' বলে কটাক্ষ করলেন মামলার সঙ্গে জুড়ে থাকা এক বিচারপতি (Juror breaks silence and says Amber Heard had 'crocodile tears')।

5. Agnipath Scheme Age : অগ্নিপথের বিরোধিতায় অগ্নিগর্ভ দেশ, বয়সসীমা 21 থেকে 23 করল কেন্দ্র

কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পে 17-21 বছর পর্যন্ত তরুণদের নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছিল ৷ তবে নিযুক্ত জওয়ানরা মাত্র 4 বছর চাকরির সুযোগ পাবেন ৷ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ৷ তার প্রভাবে কেন্দ্র বয়সের ঊর্ধ্বসীমা পরিবর্তন করল (Agnipath Scheme Age) ৷

6. Burdwan Medical College Operation : পেটে কয়েন আর কয়েকশো পেরেক ! সফল অস্ত্রোপচার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের

শেখ মইনুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় ৷ তাঁকে প্রথমে বেরসরকারি হাসপাতাল এবং পরে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এক্স-রে করলে দেখা যায় পেটের মধ্য়ে জমে রয়েছে কয়েন আর পেরেক (Burdwan Medical College Operation) !

7. ICF Medha Rake: মেট্রোর নর্থ-সাউথ করিডরে যাত্রী পরিষেবায় আরও এক ‘মেধা রেক’

কলকাতা মেট্রোর দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ করিডরে চেন্নাইয়ের সংস্থা আইসিএফ-এর তৈরি ‘মেধা রেক’ নামানো হল (ICF Medha Rake Added to North-South Corridor of Kolkata Metro) ৷ যা অনেক বেশি নিরাপদ এবং আরামদায়ক বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷

8. Student Hanging Body Recovered : হস্টেলে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ব়্যাগিং না আত্মহত্যা ?

মাথাভাঙায় কলেজ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার (Hanging Body of College Student recoverd in Mathabhanga) ৷ পরিবারের অভিযোগ আত্মহত্যা নয়, হস্টেলে ব়্যাগিংয়ের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ছাত্রের ৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷

9. Market Price of Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price of Kolkata)? বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদরের খুঁটিনাটি (Market price of vegetables fish and meat in Kolkata)৷

10. West Bengal Weather Update : বর্ষা শুধু উত্তরবঙ্গের দুয়ারে, দক্ষিণে বৃষ্টি সামান্যই

দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের ৷ উত্তরবঙ্গের অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ তাই আবহাওয়া দফতরের তরফে ভূমি ধস, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷