1. CBI to interrogate Kalyanmoy Ganguly : জেরার জন্য কল্যাণময়কে বাড়ি থেকে পর্ষদ অফিসে নিয়ে এল সিবিআই

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে জেরার জন্য কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে পর্ষদ অফিসে নিয়ে এল সিবিআই ৷

2. SSC Recruitment Scam : কমিশনের সদস্যরা নিজেদের আত্মীয়দের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, শুনানিতে উল্লেখ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

এএসসির নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Avijit Ganguly) ৷ সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে তিনি বৃহস্পতিবার জানান, কমিশনের সদস্যরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন ৷

3. Agnipath Recruitment Scheme: 'অগ্নিপথ' বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল বিহার, একাধিক ট্রেনে আগুন প্রতিবাদীদের

'অগ্নিপথ' প্রকল্প বিরোধী বিক্ষোভকে ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে বিহারের ছাপড়া, গোপালগঞ্জ, করিমপুর জেলা ৷ এই তিন জেলায় কমপক্ষে তিনটি ট্রেনে বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে (3 trains set ablaze in Bihar) ৷

4. SC Notice to UP Govt : যোগী সরকারকে 'বুলডোজার' নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, তিন দিনের মধ্যে জবাব তলব

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এএস বোপান্না এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের বেঞ্চ এদিন বলেছে, "প্রতিশোধ নিতে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না ৷ "(SC says, demolition cant be a retaliatory measure)

5. Sankrail Communal Harmony : সম্প্রীতির নজির ! মুসলমানদের কাঁধে চেপেই অন্তিম যাত্রায় হিন্দু শিক্ষক

হিন্দু শিক্ষকের শেষ যাত্রায় কাঁধ দিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ এমনকী তাঁর মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব নিলেন তাঁরা (Example of Communal Harmony in Sankrail) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের অগ্রগামী ক্লাবের সন্নিকটে সর্দার পাড়ায় ।

6. Nupur Sharma Comment Row: অশান্তি ঠেকাতে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামান ! রাজ্যকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের (Nupur Sharma Comment Row) জেরে রাজ্যে নতুন করে অশান্তি ছড়াতে দেওয়া যাবে না ৷ তার জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী (Central Force) নামাতে হবে ৷ বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে (West Bengal Government) এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

7. Post Poll Violence : আর কোনও বড় নেতাকে ফোন করব না, সিবিআইয়ের জেরা শেষে ভেঙে পড়লেন টোটো চালক

একবার অনুব্রত মণ্ডলকে ফোন করে সিবিআইয়ের জেরার মুখে পড়েছেন এক চাষি ও এক টোটো চালক ৷ গরীবের সংসারে এ হেন শাস্তি যেন তাঁদের কাছে মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো নেমে এসেছে (Post Poll Violence) ৷

8. Akshay New Film Raksha Bandhan : 'লাল সিং চাড্ডা'-কে চ্যালেঞ্জ দেবে 'রক্ষা বন্ধন'

নিজের নতুন ছবির ঘোষণা করলেন অক্ষয় কুমার ৷ বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন ছবি 'রক্ষা বন্ধন'-এর একটি টিজার প্রকাশ করেছেন অক্ষয় কুমার ৷ এই ছবি মুক্তি পেতে চলেছে আমির খানের বহু প্রতিক্ষীত ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'-র সঙ্গেই ৷ অর্থাৎ দু'টি ছবিই পর্দায় আসবে 11 অগস্ট (Raksha Bandhan and Laal Singh Chaddha will Clash at Box Office ) ৷

9. Kashipur : বাড়ি দখল করে মারধরের অভিযোগ, সাহায্য পেতে থানার সামনে ধরনায় বৃদ্ধ দম্পতি

তিন বছর থাকার নাম করে আট বছর ধরে বৃদ্ধ দম্পতির বাড়ি দখল করে মারধর করার অভিযোগ ৷ বিচার চাইতে কাশীপুর থানার সামনে ধরনায় বসলেন নিঃসন্তান বৃদ্ধ দম্পতি (Kashipur)৷

10. TET Recruitment Scam Case : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় (TET Recruitment Scam case) সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য সরকার ৷ সামনের সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা (West Bengal Govt challenges CBI order)৷