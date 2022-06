অগ্নিপথ' প্রকল্প বিরোধী বিক্ষোভকে ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে বিহারের ছাপড়া, গোপালগঞ্জ, করিমপুর জেলা ৷ এই তিন জেলায় কমপক্ষে তিনটি ট্রেনে বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে (3 trains set ablaze in Bihar) ৷

2. SC Notice to UP Govt : যোগী সরকারকে বুলডোজার নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, তিন দিনের মধ্যে জবাব তলব

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এএস বোপান্না এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের বেঞ্চ এদিন বলেছে, "প্রতিশোধ নিতে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না ৷ "(SC says, demolition cant be a retaliatory measure)

3. Nupur Sharma Comment Row: অশান্তি ঠেকাতে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামান ! রাজ্যকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের (Nupur Sharma Comment Row) জেরে রাজ্যে নতুন করে অশান্তি ছড়াতে দেওয়া যাবে না ৷ তার জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী (Central Force) নামাতে হবে ৷

4. TET Recruitment Scam Case : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

5. SSC Recruitment Scam: এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (CBI raids SP Sinha house) সল্টলেকের ডিরোজিও ভবনের পাশাপাশি এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহার বাড়িতে তল্লাশি চালাল সিবিআই (SSC Recruitment Scam)৷

6. Landslide in Sikkim : ভারী বৃষ্টির জেরে ধসের কবলে সিকিম, শিলিগুড়ি সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

10 নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস (Landslide in Sikkim)। ধসে মৃত্যু হয়েছে একজনের, আহত চারজন । শিলিগুড়ি থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিকিমের ।

7. Rajasthan couple body recovered: কলকাতায় উদ্ধার রাজস্থানি যুগলের ঝুলন্ত দেহ, প্রেমঘটিত কারণে মৃত্যু ?

কলকাতার বাবুবাজার থেকে উদ্ধার করা হল রাজস্থানি যুগলের ঝুলন্ত দেহ (Rajasthan couple body recovered)৷ প্রেমঘটিত কারণে মৃত্যু ? তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে (Hanging body of Rajasthan couple recovered from Kolkata)৷

8. Bagtui Massacre Update : আইন মেনে আনারুলের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেনি সিবিআই, অভিযোগ তার আইনজীবীর

বগটুই কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত আনারুলের মোবাইল নিয়েছে সিবিআই ৷ তবে তা আইন মেনে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, রামপুরহাট আদালতে লিখিত অভিযোগ জানালেন আনারুলের আইনজীবী (Bagtui Massacre Update) ৷

9. Hemanta Mukherjee : উত্তম-সুচিত্রা জুটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল হেমন্ত-সন্ধ্যার কণ্ঠ

মহানায়ক উত্তম-সুচিত্রা তাঁদের অভিনয় দিয়ে তো সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন ৷ তবে সেই জায়গা যে আরও দীর্ঘস্থায়ী করেছে হেমন্ত-সন্ধ্যার গান এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ জন্মদিনে ফিরে দেখা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের কিছু ঘটনা (102th Birthday of Hemanta Mukherjee ) ৷

10. Mirzapur 3: 'আমার ক্ষমতার খিদে মিটিয়ে দেয় কালিন ভাইয়া', তৃতীয় সিজনের শ্যুটিং শুরু নিয়ে বললেন পঙ্কজ

শ্যুটিং শুরু হতে চলেছে মির্জাপুরের পরবর্তী পর্বের ৷ প্রাইম ভিডিয়োর জনপ্রিয় সিরিজ মির্জাপুর-3 এর শ্যুটিংয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন কালিন অর্থাৎ পঙ্কজ ত্রিপাঠি নিজেও (Pankaj Tripathi on Playing Kaleen Bhaiya ) ৷