1. Agnipath Recruitment Scheme: 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের বিরোধিতায় বিহারে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, পাথরবৃষ্টি

'অগ্নিপথ' (Agnipath Recruitment Scheme) প্রকল্পের বিরোধিতায় বিহারজুড়ে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় রেল ও সড়ক অবরোধ করছেন প্রতিবাদীরা ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে অশান্তি ছড়ানোরও অভিযোগ রয়েছে ৷ শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে পুলিশকেও ৷

2. TET Recruitment Scam Case : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় (TET Recruitment Scam case) সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য সরকার ৷ সামনের সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা (West Bengal Govt challenges CBI order)৷

3. Rajasthan couple body recovered: কলকাতায় উদ্ধার রাজস্থানি যুগলের ঝুলন্ত দেহ, প্রেমঘটিত কারণে মৃত্যু ?

কলকাতার বাবুবাজার থেকে উদ্ধার করা হল রাজস্থানি যুগলের ঝুলন্ত দেহ (Rajasthan couple body recovered)৷ প্রেমঘটিত কারণে মৃত্যু ? তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে (Hanging body of Rajasthan couple recovered from Kolkata)৷

4. Bagtui Massacre Update : আইন মেনে আনারুলের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেনি সিবিআই, অভিযোগ তার আইনজীবীর

বগটুই কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত আনারুলের মোবাইল নিয়েছে সিবিআই ৷ তবে তা আইন মেনে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, রামপুরহাট আদালতে লিখিত অভিযোগ জানালেন আনারুলের আইনজীবী (Bagtui Massacre Update) ৷

5. Mirzapur 3: 'আমার ক্ষমতার খিদে মিটিয়ে দেয় কালিন ভাইয়া', তৃতীয় সিজনের শ্যুটিং শুরু নিয়ে বললেন পঙ্কজ

শ্যুটিং শুরু হতে চলেছে মির্জাপুরের পরবর্তী পর্বের ৷ প্রাইম ভিডিয়োর জনপ্রিয় সিরিজ মির্জাপুর-3 এর শ্যুটিংয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন কালিন অর্থাৎ পঙ্কজ ত্রিপাঠি নিজেও (Pankaj Tripathi on Playing Kaleen Bhaiya ) ৷

6. PSC starts recruitment: বিজ্ঞপ্তির 3 বছর পর নিয়োগ শুরু বিভিন্ন সরকারি দফতরে

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 3 বছর পর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হল বিভিন্ন সরকারি দফতরে ৷ পরীক্ষা হয়েছিল 2019 সালে (PSC starts recruitment)। আর চাকরি মিলল 2022 সালে । এখনও খালি বেশকিছু শূন্যপদ ৷

7. Tension God Worship : বেকারত্বের জ্বালা ! 'টেনশন দেবতা'র আরাধনায় যুবকরা

কোচবিহারের ভেরভেরিপার গ্রামে টেনশন দূর করতে রীতিমতো ঘটা করে টেনশন দেবতার পুজোয় মাতলেন যুবক ও বাসিন্দারা (Tension God Worship) ৷ বেকারত্বের জ্বালায় এই পুজো হয়ে আসছে ।

8. Polio Virus in Kolkata : 11 বছর পর ফের তিলোত্তমায় মিলল পোলিয়ো ভাইরাস, চিন্তায় পৌরনিগমের কর্তারা

মেটিয়াবুরুজ এলাকার নিকাশি নালায় ফের মিলল পোলিয়োর জীবাণু । এতেই নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পৌরনিগম (Polio Virus detected in Kolkata Sewage Water) ।

9. Post Poll Violence: অনুব্রতকে ফোন করে বিপত্তি! সিবিআই জেরার মুখে ক্ষুদ্র চাষি, টোটোচালক

ব্যক্তিগত কারণে বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mandal) ফোন করেছিলেন বহু ব্যক্তি ৷ ভোট পরবর্তী হিংসার (Post Poll Violence) তদন্তে নেমে এ বার তাঁদের সকলকেই ডেকে পাঠাচ্ছে সিবিআই (Central Bureau of Investigation) ৷ বিরক্ত সমন পাওয়া মানুষজন ৷

10. Sai Pallavi Controversy: কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা এবং গরু নিয়ে যাওয়া মুসলিমদের আক্রমণ সমান অপরাধ, সাই পল্লবীর মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়

ধর্মীয় সংঘাত এবং হিংসার বাতাবরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এবার বিতর্কের মুখে অভিনেত্রী সাই পল্লবী ৷ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে (Sai Pallavi on The Kashmir Files ) কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা এবং কোভিডের সময় গাড়িতে গরু নিয়ে যাওয়া মুসলিম ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণকে সমান অপরাধ বলে উল্লেখ করেন অভিনেত্রী ৷ তারপর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক (Sai Pallavi on religious conflict )৷