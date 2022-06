1. Presidential Election 2022 : নারাজ পাওয়ার, রাষ্ট্রপতি পদে সর্বসম্মত প্রার্থীর খোঁজে বিরোধীরা

বুধবার নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নিয়ে বৈঠক করে বিরোধীরা (Opposition Meeting on Presidential Election) ৷ এই বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Mamata Banerjee) ৷

2. 5G in India : মিলল স্পেকট্রাম নিলামের অনুমোদন, দশগুণ শক্তিশালী হয়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ 5জি'র

4জি-র তুলনায় দশগুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে এদেশে আত্মপ্রকাশ করছে 5জি (10 times faster 5G to launch in India soon) ৷ বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 5জি স্পেকট্রাম নিলামের প্রস্তাবনা অনুমোদন পেল ৷

3. TET Recruitment Scam : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআইকে সিট গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআইকে বিশেষ টিম গঠন করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷

4. GTA Election 2022: পড়ুয়াদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি অনিত থাপার, নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ

জিটিএ নির্বাচনের (GTA Election 2022) প্রচারে বেরিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (Bhartiya Gorkha Prajatantrik Morcha) সভাপতি অনিত থাপার (Anit Thapa) ৷ ঘটনার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি (Code of Conduct) লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে হামরো পার্টি (Hamro Party) ৷

5. Nupur Sharma Comment Row: অশান্তি আটকাতে সতর্ক থাকতে হবে, রাজ্যকে বার্তা হাইকোর্টের

সাসপেন্ড হওয়া বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের (Nupur Sharma Comment Row) জেরে পশ্চিমবঙ্গে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না-ছড়ায়, সেই বিষয়ে রাজ্য় সরকারকে (West Bengal Government) নজর রাখার বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷

6. JMB Sleeper Cell: রাজ্যে বিক্ষিপ্ত অশান্তির নেপথ্যে জেএমবির স্লিপার সেল ?

রাজ্যে সাম্প্রতিক বিক্ষিপ্ত অশান্তির (Bengal Unrest) নেপথ্যে থাকতে পারে জেএমবির স্লিপার সেল (JMB Sleeper Cell)৷ এমনই অনুমান সিআইডি ও এসটিএফ-এর গোয়েন্দাদের (Intel report)৷

7. CBI Raid in Cattle Smuggling Case : অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বোলপুরের ফ্ল্যাটে সিবিআই হানা, উদ্ধার নথি

গরু পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের (TMC Leader Anubrata Mandal) দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ৷ বুধবার তাঁর বোলপুরের ফ্ল্যাটে প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায় সিবিআই (CBI Raid at Anubrata Mandal Bodyguard Bolpur Flat) ৷ বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয় বলে সূত্রের খবর ৷

8. Asansol Municipal Corporation: রাত পোহালেই পাঁচ মেয়র পারিষদ পাবে আসানসোল, কটাক্ষ বিরোধীদের

অবশেষে আসানসোল পৌরনিগমের (Asansol Municipal Corporation) মেয়র পরিষদদের (Mayor Council Members) নাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ বৃহস্পতিবার প্রাথমিকভাবে পাঁচজন মেয়র পরিষদের নাম ঘোষণা করা হবে ৷

9. Lagaan Completes 21 Years : 'লগান'-এর 21 বছরপূর্তি, আজও ভুবন অ্যান্ড কোম্পানির জন্য স্থায়ী জায়গা অটুট সিনে-অনুরাগীদের হৃদয়ে

সালটা 2001 ৷ 'গদর: এক প্রেম কথা'-র সঙ্গেই একইদিনে (15 জুন) মুক্তি পেয়েছিল আমির খান অভিনীত এবং আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত ছবি 'লগান' ৷ দেশাত্মবোধের সঙ্গে ক্রিকেট ৷ দুই দেশের দুই আবেগকে পর্দায় সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছিল এই আইকনিক সিনেমাটি ৷

10. Agitation in KMC: বকেয়া মেটানোর দাবিতে গণছুটি নিয়ে আন্দোলনে কেএমসি-র একাংশ কর্মী

গণছুটিতে গিয়ে আন্দোলন কলকাতা পৌরনিগমের একাংশ কর্মচারীর (Agitation in KMC by Left Workers Union for Their Demands) ৷ মূলত বামপন্থী কর্মী সংগঠনের তরফেই এই আন্দোলন করা হয় ৷ যেখানে একাধিক দাবিতে এ দিন পৌরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয় ৷