1.TRS-AAP Skip Opposition Meet: কংগ্রেস থাকায় মমতার ডাকা বিরোধী বৈঠকে যাবে না টিআরএস, অনুপস্থিত আপও

কংগ্রেস থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বিরোধী বৈঠকে যাচ্ছে না টিআরএস (TRS AAP Skip Opposition Meet)৷ এই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকছে আম আদমি পার্টিও (TRS Skips Opposition Meet)৷

2.Neeraj Scripts New Record: পাভো নুর্মি গেমসে নয়া রেকর্ড, তাও সোনা হাতছাড়া নীরজের

ফিনল্যান্ডের জ্যাভলিন থ্রোয়ার এদিন ছোড়েন 89.83 মিটার । ন্যাশনাল রেকর্ড ভাঙলেও পরের তিনটি রাউন্ডে ফাউল থ্রো করায় নীরজের পক্ষে আর তাঁকে টপকানো সম্ভব হয়নি (Neeraj Chopra scripts new national record) ।

3.Leopard Chases Cyclist : কাজিরাঙায় হাইওয়েতে সাইকেল আরোহীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাবাঘ, দেখুন গায়ে কাঁটা দেওয়া ভিডিয়ো

কাজিরাঙার রাস্তায় ধরা পড়ল ভয়াবহ দৃশ্য । রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সাইকেল আরোহী । তাঁকেই ধাওয়া করেছে বিশাল এক চিতাবাঘ । সেটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সোজা রাস্তায় ছিটকে পড়লেন ওই সাইকেল আরোহী ।

4.Teacher Sits in Dharna : আদালতের নির্দেশে চাকরি যেতেই ছেড়ে গিয়েছে প্রেমিক, বিয়ের দাবিতে ধরনায় শিক্ষিকা

চাকরি যেতেই ছেড়ে গিয়েছে প্রেমিক । তারপরেই এক শিক্ষকের বাড়ির সামনে ধরনায় বসলেন সদ্য চাকরি হারানো শিক্ষিকা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার নিশিগঞ্জে (Teacher Sits in Dharna) ।

5.Disha Patani Goes Bold : দিওয়ানা হয়ে যাবে আয়নাও... উন্মুক্ত দিশার বোল্ড মিরর সেলফি

এই 13 জুন 30-এ পা রাখলেন দিশা পাটানি ৷ জন্মদিনে নতুন বেশকিছু ছবি পোস্ট করেছেন...যা ঝড় তুলল নেটপাড়ায়...

6.Hatyapuri First Look : এই বড়দিনে বড় পর্দায় 'হত্যাপুরী', হাজির ফার্স্ট লুক

অপেক্ষার অবসান । এই বড়দিনে বড় পর্দায় পাক্কা ছ'বছর পর আসছে ফেলুদা । সন্দীপ রায় এবার বেছে নিয়েছেন 'হত্যাপুরী' । হাজির হল ছবির ফার্স্ট লুক । ফেলুদার ভূমিকায় নেই সব্যসাচী চক্রবর্তী- এ কথা আগেই জানিয়েছিলেন অভিনেতা । তাহলে কে ? দর্শক মনে প্রশ্ন জাগছিল বারবার । এর মাঝে ওয়েবে ফেলুদা হিসেবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং টোটা রায়চৌধুরীকে দেখে ফেলেছে দর্শক ।

7.National Herald Case : আজ ফের ইডির মুখোমুখি রাহুল গান্ধি, বিক্ষোভ ঠেকাতে মধ্য দিল্লিতে 144 ধারা

আজ এ নিয়ে তৃতীয় দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সদর দফতরে যাবেন রাহুল গান্ধি ৷ ইতিমধ্যে কংগ্রেস কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে 'রাহুল গান্ধি জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে পথে নেমেছেন ৷ একদিকে কংগ্রেস আরও জোরদার বিক্ষোভে নামবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, অন্যদিকে ইডি যাওয়ার রাস্তায় বিশাল পুলিশবাহিনী, ব়্যাফ নামানো হয়েছে (National Herald Case) ৷

8.Sayani Gupta : সৃজিতের আসন্ন ছবির নায়িকা অচেনা সায়নী কোন ভূমিকায়, কেমন ?

24 জুন মুক্তি পাবে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'শেরদিল: দ্য পিলিভিট সাগা' ৷ ছবিতে মুখ্য় চরিত্রে অভিনেত্রী সায়নী গুপ্ত ৷ রইল কিছু জানা-অজানা তথ্য়...

9.Death of Lovers in Singur : তরুণ ও নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য সিঙ্গুরে

বছর দেড়েক আগে পালিয়ে বিয়ে করেছিল দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী ৷ সে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছিল ৷ এবার ওই সাবালক-নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল (Unusual Deaths of Two Minors in Singur) ৷ সিঙ্গুরের বাগডাঙার ছিনামো গ্রামপঞ্চায়েতের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

10.Possibility of Flood Situation : বন্যার আশঙ্কা ! মালদায় প্রস্তুতি শুরু বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করল মালদা জেলা প্রশাসন ৷ মালদা শহরের মহানন্দা নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর , বিদ্যুৎ দফতর, অগ্নি নির্বাপন দফতরকে নিয়ে শুরু হয় মকড্রিল (Possibility Of Flood Situation)।