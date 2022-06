1. National Herald Case : আজ ফের ইডির মুখোমুখি রাহুল গান্ধি, বিক্ষোভ ঠেকাতে মধ্য দিল্লিতে 144 ধারা

আজ এ নিয়ে তৃতীয় দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সদর দফতরে যাবেন রাহুল গান্ধি ৷ ইতিমধ্যে কংগ্রেস কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে 'রাহুল গান্ধি জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে পথে নেমেছেন ৷ একদিকে কংগ্রেস আরও জোরদার বিক্ষোভে নামবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, অন্যদিকে ইডি যাওয়ার রাস্তায় বিশাল পুলিশবাহিনী, ব়্যাফ নামানো হয়েছে (National Herald Case) ৷



2. Shopian Encounter : সোপিয়ানে রাতভর এনকাউন্টার, নিহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হত্যাকারী লস্কর জঙ্গি

নাগরিক হত্যার ঘটনায় রক্তাক্ত জম্মু ও কাশ্মীর ৷ বুধবার সারারাত এনকাউন্টার চালায় পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী ৷ মারা যায় দুই লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি ৷ এদের মধ্যে একজন কুলগামে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গুলি করেছিল, জানিয়েছে পুলিশ (Shopian Encounter) ৷



3. CBI to interrogate Saokat Molla: কয়লা পাচার কাণ্ডে আজ শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal smuggling case) আজ শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই ৷ প্রথমবার তলব করার পর তিনি আরও সময় চেয়ে নিয়েছিলেন (CBI to interrogate Saokat Molla)৷ এরপর আজ দ্বিতীয়বার তাঁকে ফের হাজিরা দেওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে ৷



4. Rare Dinosaur Egg : বিরল আবিষ্কার ! মধ্যপ্রদেশে মিলল ডাইনোসরের 'ডিমের ভিতর ডিম'

মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় একটি ডাইনোসরের ডিম পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে আরও একটি ডিম রয়েছে (Rare Dinosaur Egg discovered in Madhya Pradesh) । ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথমবার ! এই জাতীয় ডিমের গবেষণায় ডাইনোসরের প্রজনন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছে বিশেষজ্ঞ মহল ।



5. Man kills brother: দাদাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেছি, বাঁশদ্রোণী থানায় গিয়ে জানাল ভাই

দাদাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেছি (Man kills brother) ৷ বাঁশদ্রোণী থানায় গিয়ে জানাল ভাই ৷ পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে (Kolkata murder case) ৷



6. Coronavirus in India: ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ ! সংক্রমণ 9 হাজারের কাছাকাছি, বাড়ল মৃত্যুও

দেশে ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের গ্রাফ (Coronavirus in India) ৷ গত 24 ঘণ্টায় সংক্রমণ পৌঁছে গেল প্রায় 9 হাজারের কাছাকাছি ৷ বাড়ল মৃত্যুও (Corona in India) ৷

7. Mid-Day Meal Distribution: বর্ধিত গরমের ছুটিতে 20-25 জুন স্কুল থেকে দেওয়া হবে মিড-ডে মিলের সামগ্রী

গরমের ছুটি বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়ম মেনে স্কুল থেকে অভিভাবকদের হাতে মিড ডে মিলের সামগ্রী দেওয়া হবে (Mid-Day Meal to be distributed by School During Extended Summer Vacation) ৷ স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ আগামী 20-25 জুনের মধ্যে স্কুলগুলি থেকে মিড ডে মিলের সামগ্রী দেওয়া হবে ৷



8. Man-Woman Paraded Naked Over Affair: স্বামী অন্য মহিলার সঙ্গে, দলবল নিয়ে দুজনকে অর্ধনগ্ন করে গ্রামে ঘোরালো স্ত্রী

স্বামীকে অন্য মহিলার সঙ্গে দেখতে পেরে, স্থানীয়দের ডেকে নিয়ে গিয়ে দুজনকে অর্ধনগ্ন করে গ্রামে ঘোরানোর অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে (Chhattisgarh news) ৷ ছত্তিসগড়ের ঘটনা (Man Woman Paraded Naked Over Affair) ৷

9. Brambhastra Trailer Releases : 'আমাদের হৃদয়ের টুকরো', 'ব্রহ্মাস্ত্র'র ট্রেলার শেয়ার করে আবেগী আলিয়া

'ব্রহ্মাস্ত্র'য় কবে পর্দায় আসবে রণলিয়া জুটি ? অপেক্ষায় দর্শক ৷ কাল মোশন পোস্টারের পর আজ অফিসিয়াল ট্রেলার সামনে এল (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Starrer Movie Brahmastra Trailer Released) ৷ আর ব্রহ্মাস্ত্রকে পর্দায় দেখা যাবে 9 সেপ্টেম্বর ৷



10. Paran Bandyopadhyay on Sandip Roy : "মানিকদার চেয়ে পাঁচ নম্বর বেশি পাবে বাবু", মত পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সত্যজিৎ রায়ের থেকেও সন্দীপ রায়কে পাঁচ নম্বর বেশি দিলেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু কেন ? 'হত্যাপুরী'-র লুক প্রকাশের অনুষ্ঠানে এসে জানালেন অভিনেতা স্বয়ং (Paran Bandyopadhyay New Film Hatyapuri) ৷