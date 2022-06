1.IND vs SA 3rd T20I : মরণ-বাঁচন ম্যাচে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করছে পন্থের ভারত

হারলেই সিরিজ খোয়াতে হবে ৷ এমতাবস্থায় সিরিজের তৃতীয় টি-20 ম্য়াচে টসভাগ্য সঙ্গ দিল না ভারত অধিনায়ককে ঋষভ পন্থকে ৷ বিশাখাপত্তনমে টস জিতে 'মেন ইন ব্লু'-কে প্রথমে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন প্রোটিয়া অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা (SA win the toss and elect to bowl first in Visakhapatnam) ৷ গত ম্যাচের অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামল ভারত ৷

2.Rasika Jain Death Case : রসিকা জৈনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তভার দেওয়া হল দময়ন্তী সেনকে

2021 সালের 16 ফেব্রুয়ারি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় গৃহবধূ রসিকা জৈনের ৷ সেই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হল আইপিএস দময়ন্তী সেনের হাতে (Damayanti Sen charge of investigating of Rasika Jain Death Case) ৷ সাতদিনের মধ্যে সিট গঠন করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি শম্পা সরকার ৷

3.Modi on Central Govt Jobs : দেড় বছরে 10 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি, সিদ্ধান্ত মোদির

মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় পিএমও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আগামী দেড় বছরের মধ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকে 10 লক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে হবে (PM Modi directs recruitment of 10 lakh people over next one and half years) ৷

4.Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে মমতার ডাকা বৈঠকে যোগ দিচ্ছে কংগ্রেস, দিল্লিতে পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে মমতা

আগামিকাল, দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধী দলগুলির বৈঠক ডেকেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Opposition meet over Presidential polls called by Mamata Banerjee) ৷

5.Agnipath Scheme : সেনায় নিয়োগে 'অগ্নিপথ' স্কিমের ঘোষণা কেন্দ্রের, সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের (Agnipath scheme ) মাধ্যমে যাঁদের সেনার তিন বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে তাঁদের 'অগ্নিবীর' বলে ডাকা হবে ৷ 17 বছর 5 মাস থেকে 21 বছর বয়সিদের বাছাই করা হবে ৷ চার বছরের জন্য তাঁদের নিয়োগ করা হবে ৷ 4 বছর পর এদের মধ্যে সর্বোচ্চ 25 শতাংশ সেনায় থেকে যেতে পারবেন পরবর্তী 15 বছরের জন্য ৷

6.Lover Dies by Suicide : প্রেমিককে আত্মহত্যার প্ররোচনার ঘটনায় গ্রেফতার প্রেমিকা

প্রেমিককে আত্মহত্যার প্ররোচনার ঘটনায় গ্রেফতার প্রেমিকা (Girlfriend Arrested Incisting Boyfriend To Died By Suicide) ৷ প্রেমিকার নাম রুবিয়া সান্যাল ৷ গত 30 মে তার প্রেমিক আকাশ চৌধুরী আত্মঘাতী হন ৷ সুইসাইড নোটে লিখে যান রুবিয়ার নাম ৷ তাদের মধ্যে আড়াই বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ৷

7.Snan Yatra LIVE 2022 : পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান (Snan Yatra LIVE 2022)৷ পুরী থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

8.Snan Yatra at Mahesh : দেড় মণ দুধ ও 28 ঘড়া জলে মাহেশে স্নান জগন্নাথদেবের

দু'বছর পর ফের মহা সমারোহে মাহেশে স্নান সারলেন প্রভু জগন্নাথ (Snan Yatra at Mahesh) ৷ অক্ষয় তৃতীয়ায় চন্দন উৎসবের 42 দিনের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় স্নানযাত্রা ।

9.Justice Ganguly on CBI Probes : এতগুলো সিবিআই তদন্ত দিয়ে ভুল করলাম নাকি, আক্ষেপ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলাগুলি নিয়ে একাধিক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ দিয়ে কোনও লাভ হল কি, সোমবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই এই প্রশ্ন তুললেন (Justice Abhijit Ganguly Rues ordering so many CBI Probes) ৷