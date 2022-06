1. Modi on Central Govt Jobs : দেড় বছরে 10 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি, সিদ্ধান্ত মোদির

মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় পিএমও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আগামী দেড় বছরের মধ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকে 10 লক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে হবে (PM Modi directs recruitment of 10 lakh people over next one and half years) ৷

2. Presidential Election 2022 : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে মমতার ডাকা বৈঠকে যোগ দিচ্ছে কংগ্রেস

আগামিকাল, দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধী দলগুলির বৈঠক ডেকেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Opposition meet over Presidential polls called by Mamata Banerjee) ৷

3. Justice Ganguly on CBI Probes : এতগুলো সিবিআই তদন্ত দিয়ে ভুল করলাম নাকি, আক্ষেপ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলাগুলি নিয়ে একাধিক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ দিয়ে কোনও লাভ হল কি, সোমবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই এই প্রশ্ন তুললেন (Justice Abhijit Ganguly Rues ordering so many CBI Probes) ৷

4. HS Result 2022 : সম্বল অদম্য জেদ, থ্যালাসেমিয়াকে হারিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সফল আসানসোলের অনীশ

কঠিন থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত অনীশ মাজি । শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এসেছে লেটার মার্কস (Anish Maji succeed in Higher Secondary Exam) ।

5. SSR death anniversary : 'প্রতিদিন মিস করি তোমায়'...সুশান্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে রিয়া

আজ সুশান্ত সিং রাজপুতের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ৷ বেশকিছু পুরোনো ছবি শেয়ার করলেন প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী ৷ লিখলেন, আজ প্রতিদিন সুশান্তের অভাব বোধ করেন তিনি ৷

6. Coal smuggling case: প্রভাবশালীদের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার হাওড়ার অ্যাকাউন্ট্যান্টের

প্রভাবশালীদের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার করেছিলেন হাওড়ার অ্যাকাউন্ট্যান্ট (Coal smuggling case)৷ কয়লা পাচার কাণ্ডে এই তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের (CBI)৷

7. Underground cable internet line: শহরে মাটির তলা দিয়ে যাবে কেবল-ইন্টারনেটের লাইন

মাটির তলা দিয়েই কেবল-ইন্টারনেটের লাইন নিয়ে যেতে হবে কলকাতায় (Underground cable internet line)৷ সে জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ভাড়া দিতে হবে (Kolkata corporation news)৷

8. AFC Asian Cup : হংকং'য়ের বিরুদ্ধে নামার আগেই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে সুনীলরা

যোগ্যতা অর্জন ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-হংকং । মাঠে নামার আগেই মূলপর্বে পৌঁছে গেল 'মেন ইন ব্লু' (India qualifies for 2023 AFC Asian Cup) ।

9. Tapan Dutta Murder Case : তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে তৃণমূল নেতা

তপন দত্ত খুনের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CBI probe in Tapan Dutta Murder Case) ৷ আজ তার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে মামলা করলেন তৃণমূল নেতা ষষ্ঠী গায়েন ।

10. Model Scarlett Rose Bold Looks : মডেল স্কারলেট রোজ ... যাঁর ঊষ্ণ ফ্যাশন পারদ চড়ছে নেটপাড়ায়

নেটপাড়ায় এখন নতুন সেনসেশন হিসাবে ধীরে-ধীরে জায়গা করে নিচ্ছেন মডেল স্কারলেট রোজ... দেখুন তাঁর সোশ্য়াল মিডিয়া টাইমলাইনের কিছু ঝলক ৷