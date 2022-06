1.Justice Ganguly on CBI Probes : এতগুলো সিবিআই তদন্ত দিয়ে ভুল করলাম নাকি, আক্ষেপ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলাগুলি নিয়ে একাধিক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ দিয়ে কোনও লাভ হল কি, সোমবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই এই প্রশ্ন তুললেন (Justice Abhijit Ganguly Rues ordering so many CBI Probes) ৷

2.SSR death anniversary : 'প্রতিদিন মিস করি তোমায়'...সুশান্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে রিয়া

আজ সুশান্ত সিং রাজপুতের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ৷ বেশকিছু পুরোনো ছবি শেয়ার করলেন প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী ৷ লিখলেন, আজ প্রতিদিন সুশান্তের অভাব বোধ করেন তিনি ৷

3.Coal smuggling case: প্রভাবশালীদের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার হাওড়ার অ্যাকাউন্ট্যান্টের

প্রভাবশালীদের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার করেছিলেন হাওড়ার অ্যাকাউন্ট্যান্ট (Coal smuggling case)৷ কয়লা পাচার কাণ্ডে এই তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের (CBI)৷

4.Tapan Dutta Murder Case : তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে তৃণমূল নেতা

তপন দত্ত খুনের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CBI probe in Tapan Dutta Murder Case) ৷ আজ তার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে মামলা করলেন তৃণমূল নেতা ষষ্ঠী গায়েন ।

5.2014 Primary Teacher Recruitment Case: মানিক ভট্টাচার্যের বয়ান রেকর্ড, খুশি নয় সিবিআই

2014 প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) বয়ান রেকর্ড করল সিবিআই (2014 Primary teacher Recruitment Case)৷ তবে জেরার পর সন্তুষ্ট হতে পারেননি সিবিআই আধিকারিকরা ৷

6.Shubhamoy Chatterjee Dies : দিনের শেষে ঘুমের দেশে... চলে গেলেন পর্দার 'পঙ্কজ' শুভময়

'মহালয়া' ছবিতে পঙ্কজ কুমার মল্লিকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় সর্বমহলে প্রশংসিত । ওই একটা কাজের জন্যই শুভময় চট্টোপাধ্যায়কে সহজে ভুলতে পারবেন না দর্শক ৷ মঙ্গলবার চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন তিনি (Tolly Actor Shubhamoy Chatterjee) ৷

7.Special Picnic for Cows : যত খুশি আমের রস আর ড্রাই ফ্রুটস, ভদোদরায় গরু-মোষের পিকনিক

মানুষ নয়, গরু-মোষের জন্য আমের রস, ড্রাই ফ্রুটস ৷ হ্যাঁ, একটা বিশাল জায়গায় রাখা রয়েছে তাদের প্রিয় খাবার ৷ আর মন দিয়ে চেটেপুটে সে সব খাচ্ছে তারা ৷ এমন অভিনব দৃশ্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এই আয়োজন গুজরাতের ভদোদরা জেলার কার্জান তালুকার মিয়াগাম গ্রামে (Special Picnic for Cows) । প্রায় 2 হাজার 500 গরু-মোষের ভূরিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ যেখানে একটি বড়সড়ো জায়গায় 800 কেজি আমের রস, 600 কেজি ড্রাই ফ্রুটস রাখা ছিল ৷

8.Lord Jagannath Snan Yatra : আজ জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা, পুণ্যতিথিতে মায়াপুরের রাজাপুর গ্রামে ভক্তের ঢল

জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার পুণ্যতিথি ৷ মঙ্গলবার নদিয়ার মায়াপুরে রাজাপুর গ্রামের জগন্নাথ মন্দিরে সকাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তেরা ভিড় করেছে (Snan Yatra of Lord Jagannath Deb at Mayapur Rajapur Temple in Nadia) ৷ জগন্নাথ দেবের অধিবাসের পর আজ স্নানযাত্রা ৷ দিনভর আচার-অনুষ্ঠান শেষে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ৷ কথিত আছে স্নানের পরে জগন্নাথের জ্বর আসে এবং তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান ৷ রথযাত্রার দিন রথে নিজের আদি গ্রাম রাজাপুর থেকে মাসির বাড়ি মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দিরে আসবেন দেবতা ৷ উল্টো রথের দিন রাজাপুর মন্দিরে ফিরে যাবেন ৷

9.Malda College Campus : প্লাস্টিক মুক্ত কলেজ ক্যাম্পাসে সবুজায়নের অভিনব উদ্যোগ মালদায়

কলেজ ক্যাম্পাস প্লাস্টিক মুক্ত রাখতে শ্রমদান কর্মসূচির আয়োজন করে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল মালদায় (cleanness drive in college campus) ৷ সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসকও ।

10.A Man with Two Women : একসঙ্গে দুই মহিলার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, ধরা পড়তেই বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করল মূর্তিমান

দু'দিকে দুই মহিলা । আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়তেই বন্দুক বের করে প্রাণনাশের হুমকি স্থানীয়দের ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত হাফিজুল রহমানকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ (Man caught in an intimate state with two women) ৷