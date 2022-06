1. New Chancellor Bill : বিধানসভায় পাস মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে বসানোর বিল

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল ৷ কিন্তু এবার আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসাতে বিল পাস হল বিধানসভায় (New Chancellor Bill Passed In Bengal Assembly) ৷

2. TET Recruitment Scam: সিবিআই-এর মুখোমুখি পর্ষদের প্রাক্তন সচিব, ট্যাক্সিতে নিজাম প্যালেস পৌঁছলেন প্রাক্তন সভাপতিও

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশে নিজাম প্যালেসে (Nizam Palace) সিবিআই (CBI)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচী ৷

3. Suvendu Adhikari: ‘আমাকে আটকানো যাবে না’, পুলিশের বাধার মুখে দলীয় কর্মীদের আশ্বাস শুভেন্দুর

রবিবার হাওড়া (Howrah) গ্রামীণ এলাকার মনসাতলায়, বিজেপি-র দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার পথে শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) আটকে দেয় পুলিশ ৷

4. Corona Update in Bengal : 2 শতাংশ ছাড়াল রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার, গত 24 ঘণ্টায় মৃত্যু 1 জনের

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 206 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 20 হাজার 409 ৷ রাজ্যে করোনার টিকা পেয়েছেন আরও 10 হাজার 492 জন ৷

5. HC Order on Bengal Violence : বাংলায় সাম্প্রতিক অশান্তি রুখতে অবিলম্বে ব্যবস্থার নির্দেশ হাইকোর্টের

বাংলায় সাম্প্রতিক অশান্তি রুখতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Orders Bengal Government to Take Immediate Action against Bengal Violence) ৷

6. Prophet Remarks Row : গ্রামীণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় বহাল থাকবে 144 ধারা, নির্দেশিকা জেলা প্রশাসনের

পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷ পয়গম্বর বিতর্কের জেরে বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা (Prophet Remarks Row) ৷ তাই হাওড়া গ্রামীণের একাধিক এলাকায় পুনরায় 144 ধারা জারির নির্দেশ দিল জেলা প্রশাসন ৷

7. 2014 Primary Recruitment Case: 2014 প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও একটি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ 2014 সালে প্রাথমিকের নিয়োগে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (CBI Enquiry Order for 2014 Primary Recruitment Case) ৷

8. Tapan Kandu Murder: তপন কান্দু খুনে চার্জশিট পেশ সিবিআই-এর

পুরুলিয়ার (Purulia) ঝালদার (Jhalda) কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Tapan Kandu) খুনের ঘটনায় চার্জশিট পেশ করল সিবিআই (CBI) ৷ 30 পৃষ্ঠার এই চার্জশিটে পাঁচ ধৃতের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয়েছে ৷

9. Husband cuts off Wife Wrist : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নির্যাতিতাদের লড়াইয়ের বার্তা রেণুর

কেতুগ্রামে নার্সের কবজি কাটার ঘটনায় নির্যাতিতা রেণুর বার্তা, যাঁরা এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে তাঁরা যেন চুপ করে বসে না থাকে, লড়াইয়ে এগিয়ে আসে । নতুন জীবনের লড়াইটা আরেকটু নতুনভাবে শুরু করতে চান রেণু (Renus message of fighting) ৷

10. Civic Volunteer Body Recover : মালদায় মিলল সিভিক ভলান্টিয়ারের রক্তাক্ত দেহ

বাড়ি থেকে 500 মিটার দূরে পাওয়া গেল সিভিক ভলান্টিয়ারের ক্ষতবিক্ষত দেহ (Civic Volunteer Body Recover )। চাঞ্চল্য ছড়াল বৈষ্ণবনগরে ।