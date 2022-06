1.Prophet Remarks Row : পয়গম্বর ইস্যুতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে চায় রাজ্য

বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী নূপুর শর্মার একটি মন্তব্য (Nupur Sharma Controversial Comment) নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ৷ এই নিয়ে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এই ইস্যুতে বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশি ব্যর্থতার কথা অস্বীকার করেছে রাজ্য ৷ তবে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল (State government to compensate people affected by recent violence) ৷

2.Calcutta High Court: গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেছে প্রশাসন! শুভেন্দু-সুকান্তকে মামলার অনুমতি দিল আদালত

পয়গম্বর বিতর্কের (Prophet Remarks Row) জেরে হাওড়ায় অশান্তি (Howrah Chaos) ছড়িয়েছে ৷ তাই সেখানে যেতে চেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) এবং বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ কিন্তু, পুলিশের বাধায় তাঁরা সেখানে যেতে পারেননি ৷ তাই গণতান্ত্রিক অধিকার (Democratic Rights) খর্ব হওয়ার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) মামলা করবেন তাঁরা ৷

3.KP summons Nupur Sharma: এবার নূপুর শর্মাকে তলব কলকাতা পুলিশের

পয়গম্বর-মন্তব্য নিয়ে এ বার নূপুর শর্মাকে তলব করল কলকাতা পুলিশ (KP summons Nupur Sharma)৷ আগামী 20 জুন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ (Prophet Remarks Row)৷

4.Presidential Poll : এবার লক্ষ্য দেশের মসনদ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের লড়াইয়ে লালু প্রসাদ যাদব

15 জুন দিল্লি পৌঁছনোর প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন তিনি । সেদিনই লালুপ্রসাদ যাদবের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে (Lalu Prasad Yadav will contest in the Presidential Poll)।

5.Pankaj Srivastava: সরানো হল সিবিআই-এর কলকাতা জোনের জয়েন্ট ডিরেক্টর পঙ্কজ শ্রীবাস্তবকে

কলকাতা জোনের জয়েন্ট ডিরেক্টর পঙ্কজ শ্রীবাস্তবকে সরানো হল ৷ তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (CBI Joint Director Pankaj Srivastava Transferred to Delhi) ৷ তাঁর জায়গায় আইপিএস এন বেনুগোপালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷

6.Bengal Post Poll Violence: কেষ্টদা'কে ফোন করাই কাল হল ! সিবিআই-এর ডাক পেয়ে আক্ষেপ গৃহবধূর

রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার (Bengal Post Poll Violence) তদন্তে অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) পরিচিত এক গৃহবধূকে জিজ্ঞাবাদের জন্য তলব করল সিবিআই ৷ তাঁর নাম রুবিনা বিবি (Rubina Bibi) ৷

7.Rujira Banerjee : কয়লা পাচার মামলায় কবে হাজিরা দিতে পারবেন ? জবাব চেয়ে অভিষেক-জায়াকে নোটিশ ইডি'র

কয়লা পাচার মামলায় রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । সেই প্রেক্ষিতেই এবার তাঁকে নোটিশ পাঠাল ইডি (Enforcement Directorate sent notice to Rujira Banerjee ) ।

8.Prophet Remarks Row : পয়গম্বর ইস্যুতে রেল অবরোধ শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখায়

পয়গম্বর মন্তব্যের ইস্যুতে এবার রেল অবরোধ শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখায় (Rail blockade in Sealdah-Hasnabad Section)। কাজিপাড়া স্টেশনে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন আন্দোলনকারীরা । পোড়ানো হল নূপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দলের কুশপুতুলও ।

9.Summer Vacation Extended: কমেনি তাপমাত্রার পারদ, তাই আরও বাড়ল গরমের ছুটি

কমেনি তাপমাত্রার পারদ (heat wave in Bengal)৷ সেই কারণে রাজ্যে আরও বাড়ল গরমের ছুটি (Summer Vacation Extended)৷

10.Chardham Yatra 2022 : 19 লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী চারধাম যাত্রা করেছেন, মৃত্যু হয়েছে 160 জনের

এই বছর উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা (Chardham Yatra 2022) শুরু হয়েছে 3 মে ৷ এখনও পর্যন্ত প্রায় 19 লক্ষ 55 হাজার 74 জন ভক্ত চারধাম দর্শন করেছেন ৷ কেদারনাথ ধাম যাত্রার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে চারধাম যাত্রা ৷ কেদারনাথ ধামে প্রথমবারের মতো 6 লাখেরও বেশি তীর্থযাত্রী কেদারনাথ ধাম দর্শন করেছিলেন ৷