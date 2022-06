1.Summer Vacation Extended: কমেনি তাপমাত্রার পারদ, তাই আরও বাড়ল গরমের ছুটি

কমেনি তাপমাত্রার পারদ (heat wave in Bengal)৷ সেই কারণে রাজ্যে আরও বাড়ল গরমের ছুটি (Summer Vacation Extended)৷

2. Metro Dairy share case: স্বস্তিতে রাজ্য, মেট্রো ডেয়ারির শেয়ার হস্তান্তর মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

মেট্রো ডেয়ারি শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট (Metro Dairy share case)। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অধীররঞ্জন চৌধুরীর অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে আদালত বলেছে, এ ব্যাপারে আদালতের হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই (No need to intervene)৷

3. Rujira Banerjee : কয়লা পাচার মামলায় কবে হাজিরা দিতে পারবেন ? জবাব চেয়ে অভিষেক-জায়াকে নোটিশ ইডি'র

কয়লা পাচার মামলায় রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । সেই প্রেক্ষিতেই এবার তাঁকে নোটিশ পাঠাল ইডি (Enforcement Directorate sent notice to Rujira Banerjee ) ।

4. Coal Smuggling Case: কয়লাপাচার-কাণ্ডে বিধায়ক শওকতের ছায়াসঙ্গী সাদেককে তলব সিবিআই-এর

কয়লাপাচার-কাণ্ডে বিধায়ক শওকত মোল্লার ছায়াসঙ্গী সাদেক লস্করকে ডেকে পাঠাল সিবিআই (CBI Summons Sadeq Laskar Associate of MLA Saokat Molla in Coal Smuggling Case) ৷ 16 জুন তাঁকে নিজাম প্যালেসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে ৷

5. Post Poll Violence Case: সিবিআই দফতরে হাজিরা বিজেপি নেতার, হিংসার ঘটনায় রাজ্য নেতৃত্বকে তোপ

ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় দুর্গাপুরে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন বিজেপি নেতা কালোসোনা মণ্ডল (BJP Leader Kalosona Mandal at CBI Camp in Durgapur in Post Poll Violence Case) ৷ তিনি প্রথম বিজেপি নেতা যাঁকে সিবিআই জিজ্ঞসাবাদের জন্য তলব করেছিল ৷ হাজিরা দিতে এসে হিংসার ঘটনায় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেন তিনি ৷

6. Congress Workers Detained in Delhi: রাহুলের হাজিরার আগে জমায়েত, এআইসিসি অফিসের সামনেই আটক কংগ্রেস কর্মীরা

এআইসিসি অফিসের সামনে থেকে কংগ্রেস কর্মীদের আটক করল দিল্লি পুলিশ (Congress Workers Detained Ahead of Their March in Support of Rahul Gandhi) ৷ রাহুল গান্ধিকে ইডি’র তলবের প্রতিবাদে কংগ্রেসের তরফে মিছিলের ডাক দেওয়া হয় ৷ যে ঘটনায় দিল্লি পুলিশ কংগ্রেসের জাতীয় কার্যালয়ের সামনে জমায়েত করা কর্মীদের আটক করেছে ৷

7. Shraddha Kapoor brother arrested: মাদক সেবনের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই

মাদক সেবনের অভিযোগে (anti drugs case) বেঙ্গালুরুর পার্টি থেকে গ্রেফতার করা হল অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকে (Shraddha Kapoor brother arrested)৷

8. Corona in India: পরপর 3 দিন করোনার সংক্রমণ 8 হাজারের উপরে, চতুর্থ ঢেউ ?

পরপর 3 দিন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ 8 হাজারের উপরে চলে গেল (Corona in India)৷ গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 8,084 জন ৷ দেশে কি তবে চতুর্থ ঢেউ আছড়ে পড়ল ? এই আশঙ্কা করছেন মানুষজন (Covid-19 fourth wave in India)৷

9. Bhopal Blade Attack : মহিলার মুখে ব্লেড চালানোয় অভিযুক্তের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল মধ্যপ্রদেশ সরকার

শিবরাজ সিংহ চৌহান আশ্বাস দিয়েছিলেন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তারপরেই অভিযুক্তের বাড়ি গুড়িয়ে দিল প্রশাসন (Bhopal Blade Attack) ।

10. Switzerland vs Portugal: নেশনস লিগে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার রোনাল্ডো-বিহীন পর্তুগালের

2022 উয়েফা নেশনস লিগে প্রথম হার পর্তুগালের ৷ রোনাল্ডো-বিহীন পর্তুগাল অপেক্ষাকৃত দুর্বল সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে 1-0 গোলে হারল (First-Minute Strike by Haris Seferovic Earned Switzerland Victory Over Portugal) ৷ ফলে পয়েন্ট তালিকায় দু’নম্বরে নেমে গেল পর্তুগাল ৷