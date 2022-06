1.Calcutta High Court : মেট্রো ডেয়ারি মামলাতেও কি সিবিআই? রাত পোহালেই মিলবে জবাব

সাধারণ মানুষের সম্পত্তি জলের দরে বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল কার স্বার্থে? এই প্রশ্ন তুলেই কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মেট্রো ডেয়ারির (Metro Dairy Limited) শেয়ার বিক্রিতে জালিয়াতির অভিযোগ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury)৷ তাঁর দাবি, সিবিআই তদন্ত ৷ সোমবার সেই মামলার রায় দেবে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব (Justice Prakash Shrivastava) ও বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের (Justice Rajarshi Bharadwaj) ডিভিশন বেঞ্চ ৷

2.Sukanta Majumdar: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামান! মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা বিজেপি রাজ্য সভাপতির

রাজ্যের পরিস্থিতি আর মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে নেই ! এমনটাই দাবি করেছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ তাই অবিলম্বে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলেছেন তিনি ৷

3.Presidential Election 2022: রাইসিনা হিলসের লড়াইয়ে কি আবারও কাছাকাছি মমতা-সোনিয়া!

আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) প্রেক্ষাপটে দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ এই পটভূমিতে কি আবারও সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi) ও তাঁর দলের সঙ্গে একজোট হবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? উঠছে প্রশ্ন ৷

4.Suvendu Adhikari : ঘণ্টাদু'য়েক বাদানুবাদের পর শুভেন্দুর কনভয় ছাড়ল পুলিশ

নোটিশ আগেই পেয়েছিলেন কিন্তু তা উপেক্ষা করে হাওড়ার দিকে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । মাঝপথেই তাঁর কনভয় আটকায় পুলিশ (Police stop Suvendu Adhikari convoy) ।

5.Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলায় ভিড়ের চাপে মৃত 4, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে আয়োজিত 'দই-চিঁড়ের মেলা'য় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ৷ ভিড়ের চাপে প্রাণ গেল অন্তত 4 জনের ৷ অসুস্থ আরও কমপক্ষে 15 জন (Several People lost lives in Panihati fair chaos) ৷ ঘটনায় টুইট করে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর ৷

6.Sayan Saha 11th in HS : জল বিক্রি করে পড়াশোনা, গাইঘাটার সায়ন উচ্চমাধ্যমিকে একাদশ স্থানাধিকারী

বাবা শয্যাশায়ী ৷ সংসারের হাল ধরতে মা ঝুমা সাহা বাদাম প্যাকিংয়ের কাজ করেন ৷ তাই নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই বহন করেছে গাইঘাটার চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবিথী স্কুল উচ্চমাধ্যমিকে কমার্সের ছাত্র সায়ন সাহা ৷ জল বিক্রি করে সে ৷ সেই সায়ন এবার উচ্চমাধ্যমিকে একাদশ স্থান অধিকার করেছেন (Water Seller Sayan Saha from Gaighata Ranked 11th in Higher Secondary) ৷

7.Sonia Gandhi : করোনার রেশ, হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধি

হাসপাতালে ভর্তি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi)৷ গত 2 জুন সোনিয়ার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ তারপরই কিছু সমস্যা দেখা দেয় তাঁর শরীরে ৷ তার জেরেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷ আপাতত সোনিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল ৷

8.Praveen Kumar Tripathi: দায়িত্ব নিয়েই হাওড়াবাসীর বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীর

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগে হাওড়ার নাগরিকদের বিশ্বাস অর্জন করতে নির্দেশ দিলেন নবনিযুক্ত কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী (Commissioner Praveen Kumar Tripathi is Trying to Win Trust of Howrah People) ৷ সেই সঙ্গে হাওড়া সিটি ও গ্রামীণ এলাকা পরিদর্শন করলেন তিনি ৷

9.Bombing in Gayeshpur: গয়েশপুরে মহিলাদের বচসাকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি, গ্রেফতার বহু; আহত 4 পুলিশকর্মী

পৌরসভার জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা ৷ আর তার জেরে বোমাবাজির অভিযোগ (several police personnel injured in Gayeshpur bombing incident) ৷ শান্তিপুরের গয়েশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের টেংরির ঘটনায় দু’পক্ষের অনেককেই আটক করা হয়েছে ৷ বোমাবাজি ও ইটবৃষ্টিতে 4 পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর ৷

10.Dilip Ghosh Slams State Govt : রাজ্য জুড়ে অশান্তির জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করলেন দিলীপ ঘোষ

"রাজ্য সরকারের কোমর ভাঙার জন্য অশান্তি ছড়িয়েছে ৷" মহম্মদ পয়গম্বর ইস্যুতে রাজ্যের উত্তাল পরিস্থিতি নিয়ে মমতাকে ও পুলিশকে কটাক্ষ বিজেপি নেতার (Dilip Ghosh Slams To State Gov) ৷