1.Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলায় ভিড়ের চাপে মৃত 3, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে আয়োজিত 'দই-চিঁড়ের মেলা'য় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ৷ ভিড়ের চাপে প্রাণ গেল অন্তত 3 জনের ৷ অসুস্থ আরও কমপক্ষে 15 জন (Several People lost lives in Panihati fair chaos) ৷ ঘটনায় টুইট করে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর ৷

2.Suvendu Adhikari : গৃহবন্দি করা যায়নি, রাস্তাতে শুভেন্দুর গাড়ি আটকাল পুলিশ

হাওড়ার দিকে যাচ্ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। মাঝপথেই শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ (Police stop Suvendu Adhikari) ।

3.Praveen Kumar Tripathi: দায়িত্ব নিয়েই হাওড়াবাসীর বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীর

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগে হাওড়ার নাগরিকদের বিশ্বাস অর্জন করতে নির্দেশ দিলেন নবনিযুক্ত কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী (Commissioner Praveen Kumar Tripathi is Trying to Win Trust of Howrah People) ৷ সেই সঙ্গে হাওড়া সিটি ও গ্রামীণ এলাকা পরিদর্শন করলেন তিনি ৷

4.Beldanga IC Changed : অশান্তির জের, বেলডাঙা থানার আইসি বদল

পয়গম্বরকে নিয়ে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ৷ সেখানে পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটে (Chaos in Beldanga) । সতর্কতা হিসেবে বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা ৷

5.TET Recruitment Scam: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি! মামলাকারীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআই-এর

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির (TET Recruitment Scam) অভিযোগ ৷ মামলাকারীকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠাল সিবিআই ৷ রবিবার সৌমেন নন্দী নামে ওই মামলাকারীর বয়ান রেকর্ড করা হয় ৷

6.Prophet Remarks Row: পর পর এফআইআর, নূপুর-নবীনকে ডেকে পাঠাল ভিওয়ান্ডি পুলিশ

পয়গম্বর বিতর্কের (Prophet Remarks Row) জেরে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন থানায় নূপুর শর্মা (Nupur Sharma) এবং নবীন কুমার জিন্দলের (Naveen Kumar Jindal) বিরুদ্ধে একের পর এক এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে ৷ এ বার এই দু'জনকে ডেকে পাঠাল থানের ভিওয়ান্ডি (Bhiwandi) থানার পুলিশ ৷

7.Corona in India: ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ, দেশে আরও বাড়ল করোনার সংক্রমণ

দেশে ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের গ্রাফ (Corona in India)৷ দেশে গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 8,582 জন ৷ অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 44,513 (Corona update in india)৷

8.Bear chasing Tiger : ভালুকের ধাওয়ায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বাঘবাবাজির, দেখুন বান্ধবগড়ের ভাইরাল ভিডিয়ো

পিছনে ধাওয়া করেছে ভালুক । আর মূর্তিমানকে দেখে পড়িমড়ি করে ছুটছে বাঘ । ভালুকের ধাওয়ায় বাঘবাবাজির যাবতীয় প্রতিপত্তি কর্পূরের মতোই উবে গিয়েছে । ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের । নেটমাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়োটি (Bandhavgarh Tiger Reserve Viral Video) ।

9.India vs South Africa : প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20তে নজরে ভারতের বোলিং

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে নজরে ঋষভের অধিনায়কত্ব ৷ সেই সঙ্গে ভারতের বোলিংয়ে নজর থাকবে বোলিং কোচ পরশ মামব্রের (India vs South Africa 2nd t20 Match Preview) ৷ গত ম্যাচে বোলারদের কুৎসিত পারফর্ম্যান্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বিশ্রীভাবে হারতে হয়েছে ভারতকে ৷

10.Extramarital Affair : জামাইবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর পরকীয়ার জের ! গলা কেটে খুন স্বামীকে

স্ত্রীর পরকীয়ার কথা জানতে পারায় খুন হতে হল স্বামীকে (Man allegedly killed by brother in law)৷ গ্রেফতার হয়েছেন স্ত্রী, দিদি ও জামাইবাবু (Three arrested)৷