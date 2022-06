1. Beldanga IC Changed : অশান্তির জের, বেলডাঙা থানার আইসি বদল

পয়গম্বরকে নিয়ে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ৷ সেখানে পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটে (Chaos in Beldanga) ।

2. Corona in India: ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ, দেশে আরও বাড়ল করোনার সংক্রমণ

দেশে ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের গ্রাফ (Corona in India)৷ দেশে গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 8,582 জন ৷ অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 44,513 (Corona update in india)৷

3. India vs South Africa : প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20তে নজরে ভারতের বোলিং

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে নজরে ঋষভের অধিনায়কত্ব ৷ সেই সঙ্গে ভারতের বোলিংয়ে নজর থাকবে বোলিং কোচ পরশ মামব্রের (India vs South Africa 2nd t20 Match Preview) ৷ গত ম্যাচে বোলারদের কুৎসিত পারফর্ম্যান্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বিশ্রীভাবে হারতে হয়েছে ভারতকে ৷

4. India vs South Africa : অনুশীলনেও 'হাউসফুল' বারাবাটি, ঋষভ-হার্দিকের প্রতি শটে চিয়ার-আপ দর্শকদের

দর্শক কোলাহলের মধ্যে বারাবাটি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷ আর ঋষভ-হার্দিকদের প্রতিটি শটে দর্শকদের চিৎকারে মাতল স্টেডিয়াম (Cracking Hits By Rishabh Pant and Hardik Pandya Get The Crowd Going at Barabati) ৷

5. Presidential Poll : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে মমতার পর তৎপর সনিয়াও, কথা বিরোধী নেতৃত্বের সঙ্গে

আগামী 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ভোট গণনা 21 জুলাই (Presidential Poll) ৷ ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী নেতৃত্বকে চিঠি পাঠিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

6. Pulwama encounter: পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে মৃত 3 জঙ্গি

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় (Militants killed in Pulwama encounter) বাহিনীর সঙ্গে তীব্র গুলিবিনিময়ে মৃত্যু হল 3 জঙ্গির ৷ উদ্ধার হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক (Encounter at Pulwama)৷

7. Aishorjyo Sen: ভূতের লুকে রাস্তায় ঘুরছেন ঐশ্বর্য, কেন ?

ভূতের লুকে রাস্তায় ঘুরছেন ঐশ্বর্য সেন (Aishorjyo Sen)৷ এ রকমই লুকে তথাগত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত আসন্ন বাংলা ছবি 'গোপনে মদ ছাড়ান'-এ (Gopone Mod Charan) ধরা দেবেন তিনি ৷

8. Fashion designer death: বাড়ির শৌচালয়ে উদ্ধার সেলিব্রিটি ফ্যাশন ডিজাইনারের দেহ, আত্মহত্যা ?

হায়দরাবাদে বাঞ্জারা হিলসে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল ফ্যাশন ডিজাইনার প্রত্যুষা গ্যারিমেলার (Prathyusha Garimella death)৷ তাঁর বাসভবনের শৌচালয় থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে (Fashion designer death)৷

9. Prophet Remarks Row: বুলডোজার, গ্রেফতারি ও এনএসএ প্রয়োগ, শুক্রবারের হিংসার ঘটনায় কড়া যোগীর পুলিশ-প্রশাসন

শুক্রবারের অশান্তির ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ-প্রশাসন ৷ সমাজবিরোধীদের গ্রেফতার করার পাশাপাশি, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং প্রয়োজনে বুলডোজার দিয়ে তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে (Yogi police sets bulldozers rolling and arrests several in connection with friday violence case) ৷

10. Ankita Chakraborty: 7 বছর পর ছোট পর্দায় লিড রোলে অঙ্কিতা

7 বছর পর ছোট পর্দায় লিড রোলে অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তী (Ankita Chakraborty)৷ নয়া বাংলা ধারাবাহিক ইন্দ্রাণীতে দেখা যাবে তাঁকে (Bengali serial Indrani)৷