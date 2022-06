স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 139 জন ৷ সংক্রমণের হার 1.82 শতাংশ (Corona Positivity Rate in Bengal)

2. Weather Update in Bengal : আগামী সপ্তাহেই বঙ্গের দুয়ারে বর্ষা

আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ বর্ষার ৷ তবে রবিবারও আকাশ সারাদিন মেঘলা থাকবে ৷ সন্ধ্যার দিকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (Weather Update in Bengal) ৷

3. Mukul-Ananta Deb Viral Audio : বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল বিধায়ককে ফোন মুকুলের, ভাইরাল অডিয়ো

বিজেপি-যোগের সন্দেহে 2021 বিধানসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ির বিদায়ী বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস । তাঁর জায়গায় টিকিট পায় মনোজ রায় ।

4. Prophet Remarks Row: ইসলাম বলেনি মানুষকে কষ্ট দিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলন করতে, কড়া বার্তা আব্বাস সিদ্দিকির

যারা অশান্তি সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি ৷ রাজ্য সরকার কেন অশান্তি ঠেকাতে প্রথমেই কড়া পদক্ষেপ নিল না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি (Abbas Siddiqui gives strong message against the chaos after prophet remarks row) ৷

5. Chancellor Row: আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রী নন, কোনও শিক্ষাবিদকেই চাইছেন বিশিষ্টরা

রাজ্য়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্য পদে (Chancellor) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) চাইছেন না বিশিষ্টদের একাংশ ৷ তাঁরা ওই পদে একজন শিক্ষাবিদকেই চাইছেন ৷ বিশিষ্টদের এই তালিকায় রয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, সমীর আইচ, অনীক দত্ত প্রমুখ ৷

6. Saigal Hossain: অনুব্রতর দেহরক্ষীর সম্পদে চক্ষু চড়কগাছ গোয়েন্দাদের! ডায়েরিতে মিলল প্রভাবশালীদের নাম

তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের (Saigal Hossain) সম্পত্তির পরিমাণ দেখে হতবাক সিবিআই ! তাদের হাতে এসেছে একটি ডায়েরি ৷ তাতে মিলেছে অনেক অজানা তথ্য !

7. AFC Asian Qualifier : সুনীল-সামাদের জোড়া ফলায় 'কাবুল জয়' ভারতের

কম্বোডিয়ার পর শনিবাসরীয় যুবভারতীতে আফগানিস্তানকেও হারাল ভারত ৷ অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী এবং সংযুক্তি সময় আব্দুল সাহাল সামাদের গোলে 2-1 গোলে জয়ী ভারত। আফগানিস্তানের হয়ে গোল জুবের আমিরির (India beat Afghanistan by 2-1 in AFC Asian qualifier) ৷

8. Mamata to Visit New Delhi : রাইসিনার রেসে বিরোধীদের একজোট করতে কি পারবেন মমতা ?

আগামী মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ তার আগে আগামী 15 জুন নয়াদিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখানে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী বাছাই নিয়ে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷

9. Shootout at Park Circus : বাড়িতে ফিরল রিমার দেহ, হাওড়ার দাসনগরে শোকের ছায়া

পার্ক সার্কাসে গুলিচালনায় নিহত রিমার দেহ বাড়িতে ফিরল (Dead body of rima singh who died in park circus firing reaches home) । শোকের ছায়া এলাকায় ৷

10. DGP on Internet Ban : কেন বন্ধ ইন্টারনেট, আপেল দিয়ে বোঝালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি

হাওড়ায় বন্ধ ইন্টারনেট ৷ মুর্শিদাবাদের একাংশেও একই নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ ৷ কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত, তা ব্যাখ্যা করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপেলের ‘কাহিনি’ লিখলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য (Bengal DGP Monoj Malaviya Social Media Post on Internet Ban) ।