1. Saigal Hossain: অনুব্রতর দেহরক্ষীর সম্পদে চক্ষু চড়কগাছ গোয়েন্দাদের! ডায়েরিতে মিলল প্রভাবশালীদের নাম

তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal) দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের (Saigal Hossain) সম্পত্তির পরিমাণ দেখে হতবাক সিবিআই ! তাদের হাতে এসেছে একটি ডায়েরি ৷ তাতে মিলেছে অনেক অজানা তথ্য !

2. Sukanta Slams Mamata : মমতার পরিকল্পনাতেই হাওড়ায় অশান্তি, দাবি সুকান্তর

হাওড়ার উপদ্রুত এলাকায় যেতে চেয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP President Sukanta Majumder) ৷

3. Unrest in Beldanga : নবী বিতর্কের মধ্যেই তরুণীর পোস্ট ঘিরে রণক্ষেত্র বেলডাঙা, বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

হাওড়ার অশান্তির ঘটনার পাশাপাশি নবী-বিতর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণীর পোস্ট ঘিরে এবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা (Unrest in Beldanga)। শুক্রবার রাত থেকে দফায়-দফায় থানা ঘিরে চলল বিক্ষোভ, ইট বৃষ্টি ৷

4. Prophet Remarks Row: 'পয়গম্বর জীবিত থাকলে ধর্মান্ধদের তাণ্ডবে হতবাক হয়ে যেতেন', টুইটে তোপ তসলিমার

ভারতের পয়গম্বর বিতর্কে (Prophet Remarks Row) প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen)৷ বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকার বক্তব্য, "আজ যদি পয়গম্বর মহম্মদ জীবিত থাকতেন, তাহলে সারা বিশ্বে ধর্মান্ধ মুসলিমদের পাগলামি দেখে তিনি নিজেও হতভম্ব হয়ে যেতেন ৷"

5. Suvendu Adhikari: সত্য লুকোতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: শুভেন্দু

বিভিন্ন জায়গায় অষ্টমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সভা সমাবেশ আয়োজন করছে বিজেপি । শনিবার পুরুলিয়ার বলরামপুরে তেমনই এক সভায় যোগ দিতে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)।

6. HS Result 2022 : উচ্চমাধ্যমিক সাফল্যের আকাশছোঁয়া হারের মধ্যেও ব্যতিক্রমী দুর্গাপুরে, অকৃতকার্য একই স্কুলের 80!

পাশ করানোর দাবিতে দুর্গাপুরের ওল্ড গার্লস স্কুলে তুমুল বিক্ষোভ অকৃতকার্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের (80 students from same school in durgapur failed in HS examination 2022)।

7. Howrah CP-SP Transfer : হাওড়ায় অশান্তির পর সরানো হল সিপি ও গ্রামীণের এসপি-কে

হাওড়ার নগরপাল সি সুধাকরকে বদলি করা হল ৷ বদলে নতুন নগরপাল হলেন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি । অন্যদিকে হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপারের পদ থেকে সৌম্য রায়কে সরিয়ে স্বাতী ভাঙ্গালিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হল (howrah cp and rural sp transferred after communal unrest) ৷

8. Sukanta Majumder Arrested: হাওড়া যাওয়ার পথে গ্রেফতার সুকান্ত মজুমদার

গ্রেফতার করা হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ৷ হাওড়া যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Sukanta Majumder Arrests from Second Hooghly Bridge) ৷

9. Howrah : এবার হাওড়া সামলাবেন দুই এডিজি-সহ 10 আইপিএস

হাওড়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে দুই এডিজি-সহ 10 আইপিএসকে দায়িত্ব দেওয়া হল (2 ADGs and 10 IPS officers to tackle communal unrest in Howrah) ৷ ওই দশজনের মধ্যে চারজন ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকও থাকবেন ৷

10. Navi Mumbai Building Collapsed : নভি মুম্বইয়ে পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, জখম কমপক্ষে 6

একে একে ভেঙে পড়ল নেরুলে জিমি পার্ক সোসাইটির একটি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের সবক'টি ছাদ ৷ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 6 জনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে (Several injured in a five-storey slab of a building in New Mumbai collapsed) ৷ অসমর্থিত সূত্রে একজনের মৃত্যুর খবরও সামনে আসছে ৷