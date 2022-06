1.Prophet Remarks Row: 'পয়গম্বর জীবিত থাকলে ধর্মান্ধদের তাণ্ডবে হতবাক হয়ে যেতেন', টুইটে তোপ তসলিমার

ভারতের পয়গম্বর বিতর্কে (Prophet Remarks Row) প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen)৷ বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকার বক্তব্য, "আজ যদি পয়গম্বর মহম্মদ জীবিত থাকতেন, তাহলে সারা বিশ্বে ধর্মান্ধ মুসলিমদের পাগলামি দেখে তিনি নিজেও হতভম্ব হয়ে যেতেন ৷"

2.Howrah CP-SP Transfer : হাওড়ায় অশান্তির পর সরানো হল সিপি ও গ্রামীণের এসপি-কে

হাওড়ার নগরপাল সি সুধাকরকে বদলি করা হল ৷ বদলে নতুন নগরপাল হলেন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি । অন্যদিকে হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপারের পদ থেকে সৌম্য রায়কে সরিয়ে স্বাতী ভাঙ্গালিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হল (howrah cp and rural sp transferred after communal unrest) ৷

3.Governor on Law & Order : হাওড়ার পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা, কঠোর হতে নির্দেশ রাজ্যপালের

হাওড়ার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে একহাত নিলেন রাজ্যপাল ৷ আইন যারা ভাঙছে তাঁদের গ্রেফতার করতে বলে টুইট করলেন তিনি (Inaction of Government is Unfortunate Governor on Law and Order of Howrah) ৷ অভিযোগ করলেন আইনশৃঙ্খলা ভেঙেছে যারা, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা দুর্ভাগ্যজনক ৷

4.Howrah : এবার হাওড়া সামলাবেন দুই এডিজি-সহ 10 আইপিএস

হাওড়ার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে দুই এডিজি-সহ 10 আইপিএসকে দায়িত্ব দেওয়া হল (2 ADGs and 10 IPS officers to tackle communal unrest in Howrah) ৷ ওই দশজনের মধ্যে চারজন ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকও থাকবেন ৷

5.Sukanta Majumder Arrested: হাওড়া যাওয়ার পথে গ্রেফতার সুকান্ত মজুমদার

গ্রেফতার করা হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ৷ হাওড়া যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Sukanta Majumder Arrests from Second Hooghly Bridge) ৷

6.Navi Mumbai Building Collapsed : নভি মুম্বইয়ে পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, জখম কমপক্ষে 6

একে একে ভেঙে পড়ল নেরুলে জিমি পার্ক সোসাইটির একটি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের সবক'টি ছাদ ৷ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 6 জনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে (Several injured in a five-storey slab of a building in New Mumbai collapsed) ৷ অসমর্থিত সূত্রে একজনের মৃত্যুর খবরও সামনে আসছে ৷

7.Sundarbans Students in HS Merit List: উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সুন্দরবন এলাকার 13 জন পড়ুয়া

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সুন্দরবনের তিনটি স্কুলের 13 জন পড়ুয়া জায়গা করে নিলেন (13 Students from Sundarbans is in Merit List of Higher Secondary) ৷ তাঁদের মধ্যে 11 জন কাকদ্বীপ আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রী ৷ বাকি দু’জন নামখানা অক্ষয়নগর কুমার হাইস্কুল এবং কাকদ্বীপ বামানগর হাইস্কুলের ছাত্র ৷

8.Mamata slams BJP : হাওড়ায় হিংসাত্মক ঘটনা ! বিজেপিকে তুলোধনা করে মমতা জানালেন, এসব বরদাস্ত করা হবে না

মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান টুইট বার্তায় জানিয়ে দিলেন, এসব বরদাস্ত করা হবে না । কঠোর ব্যবস্থা হবে । একইসঙ্গে গোটা ঘটনায় পদ্মশিবিরকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির পাপের ফল জনগন বরদাস্ত করবে না (Mamata Banerjee slams BJP) ।

9.Prophet Remarks Row: হাওড়ায় অশান্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী! তোপ বিজেপি নেত্রীর

পয়গম্বর বিতর্কের (Prophet Remarks Row) জেরে অশান্তি ছড়িয়েছে বাংলাতেও ৷ হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা (Howrah Chaos) ঘটছে ৷ এর জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেই (Mamata Banerjee) দায়ী করেছেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল (Priyanka Tibrewal) ৷

10.Vignesh Shivan to Tirupati Devasthanam : জুতো পায়ে তিরুপতি দর্শন, বিতর্কের মুখে ক্ষমা চাইলেন বিঘ্নেশ-নয়নতারা

জুতো পায়ে তিরুপতি দর্শন করে বিতর্কের মুখে বিঘ্নেশ ও নয়নতারা ৷ তবে এর জন্য মন্দির কতৃপক্ষের কাছে সরাসরি ক্ষমা চাইলেন নব দম্পতি (Vignesh Shivan Apologies to Tirupati Devasthanam)৷