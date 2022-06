1. Police Stop Sukanta : সুকান্তকে আটকাল বিধাননগর পুলিশ, বাধা দেওয়ায় ব্যাপক ধস্তাধস্তি

সুকান্ত মজুমদারকে আটকানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত নিউটাউন (Police Stop Sukanta Majumder that Leads to Pandemonium) ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে হাওড়ায় যেতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷

2. Mamata slams BJP : হাওড়ায় হিংসাত্মক ঘটনা ! বিজেপিকে তুলোধনা করে মমতা জানালেন, এসব বরদাস্ত করা হবে না

মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান টুইট বার্তায় জানিয়ে দিলেন, এসব বরদাস্ত করা হবে না । কঠোর ব্যবস্থা হবে । একইসঙ্গে গোটা ঘটনায় পদ্মশিবিরকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির পাপের ফল জনগন বরদাস্ত করবে না (Mamata Banerjee slams BJP) ।

3. Bhowanipore Double Murder case : ভবানীপুর জোড়া খুনকাণ্ডে ভিনরাজ্য থেকে ধৃত আরও 2

কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখার অফিসারেরা উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে সঞ্জয় ও রাহুল নামে এই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে (two more arrested in Bhowanipore Double Murder Case) ৷

4. Jalpaiguri Govt Engineering College : করোনা আক্রান্ত 6 পড়ুুুয়া, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

রাজ্যে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও এই সংক্রমণের থাবা বসিয়েছে ৷ করোনা আক্রান্ত এই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের একাধিক পড়ুয়া ৷ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ (College closed indefinitely at Jalpaiguri for Corona) ৷

5. Corona in India : দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ, দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল 8000

ক্রমে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাস (Corona in India) ৷ দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের গ্রাফ (Corona India Update)৷ গত 24 ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হন 8,329 জন ৷ মৃত্যু হয়েছে 10 জনের (Coronavirus latest report)৷

6. Box Office Collection of Chinebadam : 'কাঁচা বাদাম' বিকোলেও বিকোল না 'চিনে বাদাম', প্রথম দিনে ঘরে এল না এক লাখও

প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ধুঁকছে যশ দাশগুপ্ত-এনা সাহার নতুন ছবি 'চিনে বাদাম' ৷ বিক্রি হয়নি 5 শতাংশ টিকিটও ৷ কলকাতার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মতে, প্রথমদিনে এক লক্ষ টাকাও ঘরে তুলতে পারেনি এই ছবি (Box Office Collection of Chinebadam) ৷

7. RS Polls 2022 : রাজ্যসভার ভোটে ভাল ফল বিজেপি'র, জিতলেন সীতারমন, হারলেন কংগ্রেসের মাকেন

4 রাজ্যের 16টি রাজ্যসভা আসনের (RS Polls 2022) জন্য ভোটগ্রহণ হয় শুক্রবার ৷ কর্নাটক থেকে জিতেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ মহারাষ্ট্র থেকে জিতেছেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ হরিয়ানা থেকে হেরে গিয়েছেন কংগ্রেসের অজয় মাকেন ৷

8. HS Result 2022 : বাড়িতে নেই বিদ্যুৎ, উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ হয়ে নিজেই দীপ্তি ছড়াচ্ছেন সোনামুখীর অর্পিতা

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের পাথরমোড়া গ্রামের অর্পিতা মণ্ডল । দারিদ্রতা তার নিত্যদিনের সঙ্গী ৷ কোনওরকমে সংসার চালান শারীরিকভাবে অসুস্থ দিনমজুর বাবা । মা গৃহবধূ ৷ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এমার্জেন্সি লাইট দিয়েই কোনওরকমে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে অর্পিতা ৷

9. Corona Update in Bengal : বাড়ছে করোনা, তিন মাস পর রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা পেরল 100

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ রাজ্যেও প্রায় তিন মাস পর, শুক্রবার 100-এর গণ্ডি পার করেছে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (West Bengal reports over a hundred new Covid Cases after 3 months) ৷

10. Mary Kom : ট্রায়ালে চোট, জীবনের 'শেষ' কমনওয়েলথ গেমস থেকে ছিটকে গেলেন মেরি কম

টোকিয়ো অলিম্পিকস থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে সেই ব্যর্থতা ভোলার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন মেরি কম । কিন্তু বাধ সাধল চোট (Mary Kom withdraws from Commonwealth Games 2022 Trials) ।