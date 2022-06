1. Bhowanipore Double Murder case : ভবানীপুর জোড়া খুনকাণ্ডে ভিনরাজ্য থেকে ধৃত আরও 2

কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখার অফিসারেরা উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে সঞ্জয় ও রাহুল নামে এই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে (two more arrested in Bhowanipore Double Murder Case) ৷

2. RS Polls 2022 : রাজ্যসভার ভোটে ভাল ফল বিজেপি'র, জিতলেন সীতারমন, হারলেন কংগ্রেসের মাকেন

4 রাজ্যের 16টি রাজ্যসভা আসনের (RS Polls 2022) জন্য ভোটগ্রহণ হয় শুক্রবার ৷ কর্নাটক থেকে জিতেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ মহারাষ্ট্র থেকে জিতেছেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ হরিয়ানা থেকে হেরে গিয়েছেন কংগ্রেসের অজয় মাকেন ৷

3. Mary Kom : ট্রায়ালে চোট, জীবনের 'শেষ' কমনওয়েলথ গেমস থেকে ছিটকে গেলেন মেরি কম

টোকিয়ো অলিম্পিকস থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে সেই ব্যর্থতা ভোলার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন মেরি কম । কিন্তু বাধ সাধল চোট (Mary Kom withdraws from Commonwealth Games 2022 Trials) ।

4. Accident in Purnia : বিয়ের পাকা কথা সেরে ফেরার পথে গাড়ি উলটে মৃত একই পরিবারের 4

বিয়ের পাকা কথা সেরে কিষাণগঞ্জ জেলার নুনিয়া গ্রামে ফিরছিলেন পরিবারের সদস্যরা । দ্রুতগতিতে আসা ওই স্করপিও উলটে মারা গেলেন ওই পরিবারের 8 জন । কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন 2 জন (Road accident in Purnia) ।

5. Kulpi TMC MLA :পয়গম্বর ইস্যুতে বিক্ষোভ চলাকালীন ভাঙা হল কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের গাড়ি

ডায়মন্ড হারবারে 117 নম্বর জাতীয় সড়কে সংখ্যালঘুদের বিক্ষোভের মুখে পড়েলেন কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার (attack on car of kulpi TMC MLA Jogaranjan Halder during protest at NH 117 in Diamond Harbour) ৷ ভাঙচুর করা হয় তাঁর গাড়ি ৷ এই ঘটনায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

6. Kamarkundu Rail-Bridge: উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, কামারকুন্ডুর সেই রেল-ব্রিজের ফের উদ্বোধন করলেন রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী

রেলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কামারকুন্ডু রেল-ব্রিজ (Kamarkundu Rail Bridge) জন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল (Tussle Between Center and State Over Kamarkundu Railway Bridge Inauguration) ৷ শুক্রবার যে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল দানভে ৷ ছিলেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷

7. Elders Protest in Asansol : রাস্তা খারাপ, প্রতিবাদে রাস্তায় চেয়ার পেতে গল্পে মাতলেন প্রবীণরা

35 বছর ধরে সংস্কার হয়নি আসানসোলের কুলটির মিঠানীর রাস্তা । কুলটির রাধানগর থেকে 8 নম্বর বস্তি পর্যন্ত প্রায় 10 কিলোমিটার রাস্তা ৷ এই রাস্তাj বছরের পর বছর ধরে কোনও সংস্কার হয়নি বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা । বাসিন্দারা বারবার চিঠি দিয়েছেন প্রশাসনিক দফতরে । আশ্বাসও মিলেছে কিন্তু রাস্তা আর সংস্কার হয়নি । খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় রোজ দুর্ঘটনা ঘটছে । এবার তাই অভিনব প্রতিবাদে নামলেন কুলটির মিঠানী গ্রামের প্রবীণরা । রাস্তায় চেয়ার পেতেই বসে রইলেন তাঁরা (Elders protested sitting middle of the road in Asansol)। গ্রামের পুরোনো আড্ডার মেজাজ ফিরে এল রাস্তার মাঝেই ।

8. Market Price in Kolkata: আজ বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দর কত ? রইল তার খুঁটিনাটি

আজ মাছ, মাংস, সবজি বা ডিমের দাম কত (Market Price)? বাজারে যাওয়ার আগে একবার দেখে নিন খুঁটিনাটি বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷ রইল তালিকা ৷

9. Corona Update in Bengal : বাড়ছে করোনা, তিন মাস পর রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা পেরল 100

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ রাজ্যেও প্রায় তিন মাস পর, শুক্রবার 100-এর গণ্ডি পার করেছে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (West Bengal reports over a hundred new Covid Cases after 3 months) ৷

10. Father Died to Save his Son : ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু বাবার

ময়ানাগুড়িতে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত বাবা ৷ ছেলের প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ৷ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট (Jalpaiguri Death) ৷ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া ৷