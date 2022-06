4 রাজ্যের 16টি রাজ্যসভা আসনের (RS Polls 2022) জন্য ভোটগ্রহণ হয় শুক্রবার ৷ কর্নাটক থেকে জিতেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ মহারাষ্ট্র থেকে জিতেছেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ হরিয়ানা থেকে হেরে গিয়েছেন কংগ্রেসের অজয় মাকেন ৷

2. Accident in Purnia : বিয়ের পাকা কথা সেরে ফেরার পথে গাড়ি উলটে মৃত একই পরিবারের 4

বিয়ের পাকা কথা সেরে কিষাণগঞ্জ জেলার নুনিয়া গ্রামে ফিরছিলেন পরিবারের সদস্যরা । দ্রুতগতিতে আসা ওই স্করপিও উলটে মারা গেলেন ওই পরিবারের 8 জন ।

3. Mary Kom : ট্রায়ালে চোট, জীবনের 'শেষ' কমনওয়েলথ গেমস থেকে ছিটকে গেলেন মেরি কম

টোকিয়ো অলিম্পিকস থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে সেই ব্যর্থতা ভোলার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন মেরি কম । কিন্তু বাধ সাধল চোট (Mary Kom withdraws from Commonwealth Games 2022 Trials) ।

4. Corona Update in Bengal : বাড়ছে করোনা, তিন মাস পর রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা পেরল 100

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ রাজ্যেও প্রায় তিন মাস পর, শুক্রবার 100-এর গণ্ডি পার করেছে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (West Bengal reports over a hundred new Covid Cases after 3 months) ৷

5. Market Price in Kolkata: আজ বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দর কত ? রইল তার খুঁটিনাটি

আজ মাছ, মাংস, সবজি বা ডিমের দাম কত (Market Price)? বাজারে যাওয়ার আগে একবার দেখে নিন খুঁটিনাটি বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷ রইল তালিকা ৷

6. Kamarkundu Rail-Bridge: উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, কামারকুন্ডুর সেই রেল-ব্রিজের ফের উদ্বোধন করলেন রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী

রেলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কামারকুন্ডু রেল-ব্রিজ (Kamarkundu Rail Bridge) জন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল (Tussle Between Center and State Over Kamarkundu Railway Bridge Inauguration) ৷

7. Bowbazar Metro Disaster : মেট্রোর কাজের জের, বউবাজারে ভাঙা হতে পারে আরও 10-14টি বাড়ি

মেট্রোরেলের কাজের জন্য বৌবাজার এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা ৷ আরও 10-14টি বাড়ি ভাঙতে হবে বলে রিপোর্ট দিলেন তাঁরা (Bowbazar Metro Disaster) ৷

8. West Bengal Weather Update: বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও এখনই বর্ষা আসছে না দক্ষিণবঙ্গে

আগামী সপ্তাহের মাঝমাঝি সময়ে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে ৷ আগামী তিন-চারদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, তা বর্ষার বৃষ্টি নয়।

9. Shootout at Park Circus : সামনের ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, বলছে আত্মঘাতী কনস্টেবলের পরিবার

কালিম্পংয়ের দোকানদ্বারা এলাকার বাসিন্দা আত্মঘাতী কনস্টেবলের এহেন কীর্তিতে ইতিমধ্যেই তাঁর মানসিক স্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে । অজানা কোনও অবসাদ থেকেই এস লেপচা এমনটা ঘটিয়েছেন বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করলেও আত্মঘাতী কনস্টেবলের পরিবার তা মানতে নারাজ (Family of died police personnel mourns on his sudden death) ।

10. HS Result 2022 : চিকিৎসক কিংবা ইঞ্জিনিয়ার নয়, সিভিল সার্ভিসে যেতে চায় মালদায় উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দেবাদিত্য

চিকিৎসক কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছের ভিড়ে একটু অন্য চিন্তাভাবনা রাখে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান পাওয়া মালদা ইংরেজবাজারের নঘরিয়া হাইস্কুলের দেবাদিত্য গোস্বামী (Debaditya Goswami from Malda ranks 6th in WB HS Examination 2022 )।