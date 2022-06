1.Prasenjit Chatterjee : চরম বিশৃঙ্খলা-অশান্তি মধ্যেই বজবজে ছবির প্রচার সারলেন 'বুম্বা দা'

17 জুন মুক্তি পাচ্ছে 'আয় খুকু আয়' ৷ তার আগে শুক্রবার বজবজে ছবির প্রচারে গিয়ে অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থাকতে হল 'বুম্বা দা'-কে (Prasenjit Chatterjee faces mismanagement at BBIT) ৷ বজবজ ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-তে (BBIT) ছবির প্রচারে চরম বিশৃঙ্খলার সাক্ষী হলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

2.Shootout at Park Circus: রিমার মৃত্যুতে হতবাক হাওড়ার দাসনগর !

পার্ক সার্কাসে গুলিচালনার (Shootout at Park Circus) ঘটনায় নিহত হাওড়ার (Howrah) দাসনগরের (Dasnagar) বাসিন্দা রিমা সিং (Rima Singh)৷ এমন ঘটনায় হতভম্ব তাঁর পরিবার ৷ হতবাক প্রতিবেশীরাও ৷

3.Kolkata Municipal Corporation: আর 'ওভার টাইম' নয়, বদলে 13 মাসের বেতনের প্রস্তাব পৌরকমিটির

খরচে রাশ টানতে নয়া প্রস্তাব কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) বিশেষ কমিটির ৷ 'ওভার টাইম' প্রথা বন্ধ করে অতিরিক্ত একমাসের বেতন দেওয়ার পরামর্শ ৷

4.Shootout at Park Circus: মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কনস্টেবল চোডুপ লেপচা ! পার্ক সার্কাস শুট-আউটে প্রশ্ন একাধিক

পার্ক সার্কাস শুট আউটের ঘটনায়, মৃত কনস্টেবল মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে মনে করছে লালবাজারের আধিকারিকরা ৷ তবে, পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী (Shootout at Park Circus Chodup Lepcha Might be in Mental Depression) ৷

5.Bill to make CM chancellor: সংঘাত নয়, দায়িত্ব কমাতেই রাজ্যপালের পরিবর্তে আচার্য মমতা !

সংঘাত নয়, দায়িত্ব কমাতেই রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য করা হবে (Bill to make CM chancellor)৷ বিধানসভায় এই সংক্রান্ত যে বিল আনা হবে, তাতে এই উল্লেখ রয়েছে বলে সূত্রের খবর (chancellor of universities)৷

6.Calcutta High Court: বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীকে দেশে ফেরাতে তৎপর কলকাতা হাইকোর্ট

নদিয়ার তাহেরপুর থেকে বাংলাদেশে এক কিশোরীকে পাচার করে দেওয়ার অভিযোগ ৷ কিশোরীকে ফেরাতে উদ্য়োগী কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ বাংলাদেশের ঢাকায় (Dhaka) অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস (High Commission of India) ছাড়াও সেদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেও (Ministry of Home Affairs) দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন বিচারপতির ৷

7.Howrah School : বিশ্বের সেরা দশে হাওড়ার স্কুল, টুইটে অভিনন্দনবার্তা মুখ্যমন্ত্রী'র

বিশ্বের সেরা দশের মধ্যে স্বীকৃতি পেল হাওড়ার বেসরকারি স্কুল সামারিতান মিশন (Howrah School recognized as one of the top ten in the world) । টুইটে মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন ৷

8.Abhishek's Defamation Case Against Suvendu : শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিষেকের মানহানির মামলা স্থানান্তরের নির্দেশ হাইকোর্টের

শুক্রবার শুনানি ছিল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মানহানির মামলার ৷ শুনানির পর ডায়মন্ড হারবার নিম্ন আদালত থেকে এই মামলা কলকাতা সিটি সিভিল কোর্টে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC transfers Abhishek's defamation suit against Suvendu) ৷

9.Howrah Protest : হজরত মহম্মদের অপমানের প্রতিবাদে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত হাওড়ার জনজীবন

জেলার 116 নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের জমায়েত, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন (Communal unrest in Howrah in protest of the insulting prophet) ৷ অথচ নিশ্চুপ হাওড়া সিটি পুলিশ ৷

10.West Bengal Assembly Monsoon Session: বাদল অধিবেশনের প্রথমদিন বয়কট, নীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব বিজেপি'র অন্দরেশুক্রবার থেকে

শুরু হল বিধানসভার বাদল অধিবেশন (West Bengal Assembly Monsoon Session)৷ এদিনের অধিবেশন বয়কট করেন বিজেপি বিধায়করা ৷ সূত্রের দাবি, সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অন্দরেই রয়েছে দ্বন্দ্ব ৷