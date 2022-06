1. HS Result 2022: আজ উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কীভাবে জানবেন রেজাল্ট ?

শুক্রবার প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের ফল (HS Result 2022) ৷ দুপুর 11টায় সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করবেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷

2. West Bengal Weather Update : বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে কি দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের ইঙ্গিত ?

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামতেই স্বস্তি পেল দক্ষিণবঙ্গ (West Bengal Weather Update)৷ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি মিলতেই সকলে ভাবছেন তবে কি দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসছে ? যদিও আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, এই বৃষ্টি বর্ষা আগমনের নয় ৷ তবে আর খুব বেশিদিনের অপেক্ষাও বাকি নেই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের ৷

3. Salman Khan Threat Letter Case : সলমনকে হুমকি চিঠি পাঠায় গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠী, দাবি মুম্বই পুলিশের

গত রবিবার, 5 জুন চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলিউড সুপারস্টার সলমন খান ও তাঁর বাবা সেলিম খানকে (salman khan threat Letter case) ৷ যে এলাকা থেকে চিঠিটি উদ্ধার হয়েছে, রোজ প্রাতঃভ্রমণ শেষে সেখানেই বিশ্রাম নেন সেলিম খান ৷

4. SUMMER SPECIAL TRAINS : গরমের ছুটিতে উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যেতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিশেষ ট্রেন

যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ-পূর্ব রেল চালাবে বিশেষ ট্রেন (Special train of South Eastern Railway) । সাঁতরাগাছি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলবে 8 জোড়া স্পেশাল ট্রেন । আজ অর্থাৎ 10 জুন থেকে 30 জুলাই পর্যন্ত চালবে এই বিশেষ পরিষেবা ।

5. Primary Recruitment Case : 'চন্দন তুমি কার' ! বাগদায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা

প্রাথমিকে নিয়োগের দুর্নীতিতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এই মামলায় চন্দন মণ্ডল ও উপেন বিশ্বাসকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে (Calcutta HC Directs CBI to Interrogate Chandan Mondal and Upen Biswas in Primary Recruitment Case) ৷ এরপরই চন্দন মণ্ডল কোন দলের সেই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা (Political Debate with Chandan Mondal) ৷

6. Migrant Labour Death : ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের

গুজরাতে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের ৷ গুজরাটে জামনগর অডিনার জেটিতে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে গিয়েছিলেন মোহনলাল মহলদার নামে ওই শ্রমিক (Migrant Labour Death) ৷

7. Anubrata Mandal : গরু পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেন

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিজাম প্যালেসে কেষ্টর-ছায়াসঙ্গী সায়গল হোসেনকে জেরা করা হচ্ছিল । তারপরেই তাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI arrest Anubrata Mandals bodyguard Saigal Hossain) ৷

8. Mamata meets Dhankhar : আচমকা রাজভবনে মমতা, রাজ্যপালকে নিজের আঁকা ছবি উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

নবান্ন থেকে আচমকাই রাজভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata at Raj Bhavan)৷ আচার্য বদল বিল বিধানসভায় পেসের আগে সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে (Mamata meets Dhankhar)৷

9. Sukanta on Cattle Smuggling Case : গরু পাচার কাণ্ডে আরও বড় কিছু নাম বেরিয়ে আসবে; সুকান্ত

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গ সফর থেকে ফিরলেন জেপি নাড্ডা ৷ তাঁকে দমদম বিমানবন্দরে ছাড়তে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুদার-সহ বিজেপি নেতৃত্বরা ৷ সেই সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার, অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষীর গ্রেফতারির বিষয়ে জানালেন এর সঙ্গে যুক্ত আরও কোনও বড় মাথার নাম বেরিয়ে আসবে (Sukanta Majumdar on anubrata mandals bodyguard saigal hossain in Cattle smuggling case) ৷

10. India vs South Africa : টানা 13টি ম্যাচ জয়ের বিশ্বরেকর্ড অধরা ভারতের

রোসি ভ্যান ডার ডুসেন, ডেভিড মিলার ৷ দুই ব্যাটারের দাপটে 5 বল বাকি থাকতেই ম্যাচ পকেটে পুরল প্রোটিয়াবাহিনী(South Africa beat India) ৷