1.Anubrata Mandal : গরু পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেন

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিজাম প্যালেসে কেষ্টর-ছায়াসঙ্গী সায়গল হোসেনকে জেরা করা হচ্ছিল । তারপরেই তাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI arrest Anubrata Mandals bodyguard Saigal Hossain) ৷

2.India vs South Africa : দিল্লিতে ঈশান-ঝড়, প্রোটিয়াদের 212 রানের টার্গেট দিল ‘মেন ইন ব্লু’

নির্ধারিত 20 ওভারে 211 রানের বিরাট ইনিংস গড়ল ‘মেন ইন ব্লু’ (India vs South Africa T-20 match) ৷

3.Mamata meets Dhankhar : আচমকা রাজভবনে মমতা, রাজ্যপালকে নিজের আঁকা ছবি উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

নবান্ন থেকে আচমকাই রাজভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata at Raj Bhavan)৷ আচার্য বদল বিল বিধানসভায় পেসের আগে সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে (Mamata meets Dhankhar)৷

4.Bhowanipore Double Murder case : ভবানীপুর জোড়া খুন কাণ্ডে ধৃতদের 14 দিনের পুলিশি হেফাজত

ভবানীপুর জোড়া খুনের ঘটনায় মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Three people arrested)৷ পুলিশের দাবি, এক আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রেই প্রাণ খোয়াতে হয় ওই দম্পতিকে ৷ রীতিমতো পরিকল্পনা করে খুন করা হয় তাঁদের (Bhowanipore Double Murder case)৷

5.Debasree Roy Foundation : কুকুরকে খাওয়ানোর বিল 4 লক্ষ টাকা, দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি

কুকুরটিকে খাওয়ানোর খরচ হিসেবে 4 লক্ষ 10 হাজার 500 টাকা দাবি করা হয় সংগঠনের তরফ থেকে ৷ তারপরেই দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট (Contempt of Court against Debasree Roy Foundation) ৷

6.Mamata Banerjee on Prophet Comment Row : নূপুরদের তিহাড় জেলে পাঠানোর দাবি ক্ষুব্ধ মমতার

পয়গম্বরকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে যে বিতর্ক (Prophet Comment Row) তৈরি হয়েছে, তার জন্য নূপুর শর্মা (Nupur Sharma), নবীন জিন্দলদের (Naveen Jindal) গ্রেফতারের দাবি তুলে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

7.Renu wants to meet Mamata : ‘তুমি মায়ের মতোই ভাল’, মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান রেণু

মায়ের মতো পাশে দাঁড়ানোর কথা শুনে রীতিমতো আপ্লুত রেণু এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন (Renu Khatun wants to meet Mamata Banerjee) ৷

8.Husband cuts Wife's Wrist Update : নার্সের কবজি কেটে নেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার দুই সুপারি কিলার

নার্সের কবজি থেকে হাত কেটে নেওয়ার ঘটনায় মুর্শিদাবাদ থেকে দুই সুপারি কিলারকে গ্রেফতার করল কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আশরাফ আলি শেখ ও হাবিব শেখ। এদের দু'জনকে ধরা হয় মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তালগ্রাম থেকে (2 Supari killer arrests for cuts wrist of wife in ketugram)।

9.TMC Leader Rape Minor : প্রেমিকের ব্ল্যাকমেলের বিচার চাইতে যাওয়া নাবালিকাকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

বিচার চাইতে স্থানীয় তৃণমূল নেতার কাছে গিয়েছিল নাবালিকা ৷ বিষয়টি মিটমাট করে দেওয়ার পরই তরুণীর বাড়িতে ঘনঘন যাতায়াত করতে শুরু করে ওই নেতা । অভিযোগ, বেশ কয়েকবার ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে সে (TMC Leader allegedly Rape Minor girl in Bhangar) ৷

10.Plastic Carrybags Banned : সরকারি নির্দেশিকা উড়িয়ে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার চলছে সরকারি স্কুলেও

রাজ্য সরকারের নির্দেশে গত 1 জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে 75 মাইক্রনের নীচে থাকা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার পরেও রমরমিয়ে চলছে নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবসা। শুধু হাট-বাজার কিংবা মুদির দোকানেই নয়, সরকার পোষিত স্কুলগুলিতেও পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের সামগ্রী দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগই (Prohibited plastic carrybags are used in government schools) । সেই ছবি ধরা পড়ল মালদার গ্রাম থেকে শহরে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দৃশ্যতই বিচলিত হয়ে পড়েন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। একই দশা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যানেরও।