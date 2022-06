1. Nadda at Vande Mataram Bhavan : প্রাক-পঞ্চায়েত নির্বাচন সফরে ফের বাঙালি আবেগে শান নাড্ডার, বঙ্কিমের বন্দেমাতরম ভবন পরিদর্শন

রাজ্য সফরে এসে হুগলিতে বন্দেমাতরম ভবনে গেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (JP Nadda Visits Vande Mataram Bhavan in Hooghly) ৷ সেখান থেকে চন্দনগর রাজবিহারী রিসার্চ ইন্সটিটিউটে যান তিনি ৷

2. J P Nadda meets BJP leaders: দ্বন্দ্ব কাটাতে মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলন জোরদারের ডাক নাড্ডার

দ্বন্দ্ব সারাতে আন্দোলনের দাওয়াই দিলেন জেপি নাড্ডা (J P Nadda meets BJP leaders)৷ রাজারহাটে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মতাদর্শগত আন্দোলনের পাশাপাশি মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি (BJP organisational meeting)৷

3. Covid Cases Rise in India : গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 5233

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে বুধবার করোনা সংক্রান্ত যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 5233 (Last 24 Hours 5233 New Cases Reported in India) ৷ মারা গিয়েছেন 7 জন ৷

4. Justice Abhijit Gangopadhyay Harassed: ভূস্বর্গ ভ্রমণে গিয়ে হেনস্থার শিকার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায়!

কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়ে হেনস্থার শিকার হতে হল কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে (Justice Abhijit Gangopadhyay)!এই ঘটনার জন্য (Justice Abhijit Gangopadhyay Harassed) স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও সেনা আধিকারিকদের একাংশকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি ৷

5. RBI hikes Repo rate: বাড়ল রেপো রেট, আরও দামি ব্যাংক ঋণ

রেপো রেট 50 শতাংশ বাড়াল রিজার্ভ ব্যাংক (RBI hikes Repo rate by 50 basis points)৷ তার নয়া সুদের হার হল 4.9 শতাংশ ৷ এর ফলে আরও দামি হল ব্যাংক ঋণ (RBI hikes Repo rate)৷

6. Nadda takes Dilip along: মানভঞ্জন করে বঙ্গে দিলীপকে সফরসঙ্গী করলেন নাড্ডা

রাজ্য সফরে মানভঞ্জন করে দিলীপ ঘোষকে সফরসঙ্গী করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP trying to appease Dilip Ghosh)৷ সফর চলাকালীন সর্বক্ষণ নাড্ডার সঙ্গে থাকার জন্য দিলীপকে অনুরোধ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে (Nadda takes Dilip along)।

7. Eden Gardens : ইডেন যেন পাঁচতারা-বিলাস, নব কলেবরে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ ক্রিকেটের নন্দনকাননের

মেকওভারের জন্য তৈরি দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেন্স ৷

8. Kolkata Metro Update : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য 19 জুন বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা

সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য বাড়ানো হল কলকাতা মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা (Kolkata Metro Update) ৷ এগিয়ে আনা হয়েছে দিনের শুরুর মেট্রো পরিষেবার সময় ৷

9. TMC Party Office : বাসন্তীতে ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, ভাঙচুর দলীয় কার্যালয়

শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত বাসন্তী ৷ মঙ্গলবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের 10 নম্বর বেড়িয়া বাজার সর্দার পাড়া এলাকার ঘটনা ৷

10. Police Officers Transferred : আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের 25 পুলিশ আধিকারিকের বদলি

আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের 25 পুলিশ আধিকারিকের বদলি করল স্বরাষ্ট্র দফতর (25 Police Officers of Asansol-Durgapur Commissionerate are Transferred) ৷ বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির ওসি এবং আইসি-দের বদলি করা হয়েছে ৷ যেখানে একাধিক থানার আইসি-দের ওসি পদে এবং ওসি-দের ফাঁড়ির আইসি পদে বদলি করা হয়েছে ৷