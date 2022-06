1. Nadda at Vande Mataram Bhavan : প্রাক-পঞ্চায়েত নির্বাচন সফরে ফের বাঙালি আবেগে শান নাড্ডার, বঙ্কিমের বন্দেমাতরম ভবন পরিদর্শন

রাজ্য সফরে এসে হুগলিতে বন্দেমাতরম ভবনে গেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (JP Nadda Visits Vande Mataram Bhavan in Hooghly) ৷ সেখান থেকে চন্দনগর রাজবিহারী রিসার্চ ইন্সটিটিউটে যান তিনি ৷

2. RBI hikes Repo rate: বাড়ল রেপো রেট, আরও দামি ব্যাংক ঋণ

রেপো রেট 50 শতাংশ বাড়াল রিজার্ভ ব্যাংক (RBI hikes Repo rate by 50 basis points)৷ তার নয়া সুদের হার হল 4.9 শতাংশ ৷ এর ফলে আরও দামি হল ব্যাংক ঋণ (RBI hikes Repo rate)৷

3. Eden Gardens : ইডেন যেন পাঁচতারা-বিলাস, নব কলেবরে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ ক্রিকেটের নন্দনকাননের

মেকওভারের জন্য তৈরি দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেন্স ৷ নবকলেবরে ক্রিকেটের নন্দনকানন আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে । ক্লাব হাউসের অন্দরসজ্জা, খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম এবং মিডিয়া সেন্টারকে দেওয়া হবে ব্র্যান্ড নিউ লুক ৷ যা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই স্টেডিয়ামের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম ধাপ ৷ ভোল পাল্টে কেমন হতে পারে ইডেনের নতুন রূপ, নীচে রইল তার কিছু ঝলক ৷

4. 20 Rupees New Coin : স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীতে কলকাতার বাজারে নতুন 20 টাকার কয়েন

নতুন নকশার দুই, পাঁচ, দশ ও কুড়ি টাকার কয়েন এল বাজারে (20 Rupees New Coin)৷ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও স্বাধীনতার 75-তম বছর উপলক্ষে এই কয়েনগুলি নতুনভাবে ফের প্রকাশ করা হল বলে জানা গিয়েছে ৷

5. Asian Cup Qualifier: সুনীলদের তাতাতে তৈরি যুবভারতী, অপেক্ষাকৃত দুর্বল কম্বোডিয়াকে গুরুত্ব স্টিম্যাচের

আজ এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে (Asian Cup Qualifier) কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারতীয় দল ৷ যে ম্যাচে তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় কোচ ইগর স্টিম্যাচ (India vs Cambodia Match Preview) ৷ আজকের এই ম্যাচে রাহুল বেকে ছাড়া সকলেই ম্যাচ ফিট বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

6. Bhowanipore Double Murder: কলকাতার ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আগাম 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অশোক শাহ

কলকাতার ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আগাম 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অশোক শাহ ৷ ভবানীপুরে দম্পতি খুনের (Bhowanipore Double Murder) তদন্তে নেমে এটা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা (Kolkata murder case)৷

7. West Bengal Weather Update : উত্তরে বৃষ্টি, অস্বস্তিকর গরম অব্যাহত থাকবে দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছনোর আগেই তা থমকে গিয়েছে ৷ ফলে উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস অব্য়াহত হলেও গরমে নাভিশ্বাস উঠছে দক্ষিণবঙ্গের ৷ এর মধ্যে কী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে (West Bengal Weather Update)? কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ?

8. Calcutta University students protest: অনলাইনে না হলে পিছোতে হবে পরীক্ষা, দাবিতে অনড় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

অনলাইনে না হলে পিছোতে হবে পরীক্ষা (students of Calcutta University stages protests)৷ এই দাবিতে অনড় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ (Calcutta University students protest)৷ এই দাবিতে সরব হয়ে মঙ্গলবারও চলল বিক্ষোভ (demand of delaying exam)৷

9. Virat Kohli : ইনস্টায় 200 মিলিয়ন ফলোয়ারের 'বিরাট' মাইলস্টোন কোহলির

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মঙ্গলবার আবারও এক বড়সড় মাইলস্টোন গড়ে ফেললেন কোহলি । জনপ্রিয় ছবি এবং ভিডিও শেয়ারিং সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দিল্লি ব্যাটারের ফলোয়ার সংখ্যা অতিক্রম করল 200 মিলিয়ন । যে কোনও ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই বিরাট মাইলস্টোন গড়লেন কোহলি (Virat Kohli becomes the first Indian to reach 200 million followers on Instagram) ।

10. Nursing Student Body Recovered : বেসরকারি নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বেসরকারি নার্সিং কলেজের হস্টেল থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ৷ রাজারহাট থানা এলাকার লাউহাটির ঘটনা ৷ নার্সিং কলেজের হস্টেলের সিক-রুম থেকে বছর একুশের মহাশ্বেতা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার করেন নিরাপত্তারক্ষীরা (Nursing Student Body Recover from Hostel in Rajarhat) ৷ তিনি বাগনানের বাসিন্দা ৷