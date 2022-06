1.Eden Gardens : ইডেন যেন পাঁচতারা-বিলাস, নব কলেবরে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ ক্রিকেটের নন্দনকাননের

মেকওভারের জন্য তৈরি দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেন্স ৷ নবকলেবরে ক্রিকেটের নন্দনকানন আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে । ক্লাব হাউসের অন্দরসজ্জা, খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম এবং মিডিয়া সেন্টারকে দেওয়া হবে ব্র্যান্ড নিউ লুক ৷ যা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই স্টেডিয়ামের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম ধাপ ৷ ভোল পাল্টে কেমন হতে পারে ইডেনের নতুন রূপ, নীচে রইল তার কিছু ঝলক ৷

2.West Bengal Weather Update : উত্তরে বৃষ্টি, অস্বস্তিকর গরম অব্যাহত থাকবে দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছনোর আগেই তা থমকে গিয়েছে ৷ ফলে উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস অব্য়াহত হলেও গরমে নাভিশ্বাস উঠছে দক্ষিণবঙ্গের ৷ এর মধ্যে কী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে (West Bengal Weather Update)? কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ?

3.Bhowanipore Double Murder: কলকাতার ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আগাম 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অশোক শাহ

কলকাতার ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আগাম 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অশোক শাহ ৷ ভবানীপুরে দম্পতি খুনের (Bhowanipore Double Murder) তদন্তে নেমে এটা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা (Kolkata murder case)৷

4.Asian Cup Qualifier: সুনীলদের তাতাতে তৈরি যুবভারতী, অপেক্ষাকৃত দুর্বল কম্বোডিয়াকে গুরুত্ব স্টিম্যাচের

আজ এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে (Asian Cup Qualifier) কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারতীয় দল ৷ যে ম্যাচে তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় কোচ ইগর স্টিম্যাচ (India vs Cambodia Match Preview) ৷ আজকের এই ম্যাচে রাহুল বেকে ছাড়া সকলেই ম্যাচ ফিট বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

5.20 Rupees New Coin : স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীতে কলকাতার বাজারে নতুন 20 টাকার কয়েন

নতুন নকশার দুই, পাঁচ, দশ ও কুড়ি টাকার কয়েন এল বাজারে (20 Rupees New Coin)৷ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও স্বাধীনতার 75-তম বছর উপলক্ষে এই কয়েনগুলি নতুনভাবে ফের প্রকাশ করা হল বলে জানা গিয়েছে ৷

6.Calcutta University students protest: অনলাইনে না হলে পিছোতে হবে পরীক্ষা, দাবিতে অনড় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

অনলাইনে না হলে পিছোতে হবে পরীক্ষা (students of Calcutta University stages protests)৷ এই দাবিতে অনড় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ (Calcutta University students protest)৷ এই দাবিতে সরব হয়ে মঙ্গলবারও চলল বিক্ষোভ (demand of delaying exam)৷

7.Market price in Kolkata: মাছ-মাংস-সবজির আজকের বাজারদর কত ? খুঁটিনাটি একনজরে

রোজ বাজারে গেলেই মাথায় হাত পড়ে আম জনতার (Market price in Kolkata)৷ মাছ-মাংস থেকে সবজি - সবেরই বাজার আগুন ৷ আজকের বাজারদর ঠিক কী, রইল তার খুঁটিনাটি, একনজরে (Market Price)৷

8.Alipurduar Govt Nursing Training School : ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর সফরকালেই বদলি নার্সিং স্কুলের প্রশিক্ষক

দুর্ব্যবহারের অভিযোগে সিনিয়র নার্সিং প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন প্রশিক্ষণরত নার্সিং ছাত্রীরা ৷ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের অন্তর্গত নার্সিং স্কুলের ঘটনা Alipurduar Govt Nursing Training School)৷

9.Virat Kohli : ইনস্টায় 200 মিলিয়ন ফলোয়ারের 'বিরাট' মাইলস্টোন কোহলির

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মঙ্গলবার আবারও এক বড়সড় মাইলস্টোন গড়ে ফেললেন কোহলি । জনপ্রিয় ছবি এবং ভিডিও শেয়ারিং সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দিল্লি ব্যাটারের ফলোয়ার সংখ্যা অতিক্রম করল 200 মিলিয়ন । যে কোনও ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই বিরাট মাইলস্টোন গড়লেন কোহলি (Virat Kohli becomes the first Indian to reach 200 million followers on Instagram) ।

10.High-tech CCTV camera in Kolkata: শহরে বসতে চলেছে 170 হাইটেক সিসিটিভি ক্যামেরা

শহরে বসতে চলেছে 170টি হাইটেক কোয়ালিটির সিসিটিভি ক্যামেরা (High-tech CCTV camera in Kolkata)৷ লালবাজার সূত্রে এই খবর মিলেছে ৷ যে সব রাস্তায় ট্র্যাফিক অমান্য করার ঘটনা বেশি ঘটে, সেখানেই বসবে এই ক্যামেরা (Kolkata traffic)৷