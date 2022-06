1. West Bengal Weather Update : উত্তরে বৃষ্টি, অস্বস্তিকর গরম অব্যাহত থাকবে দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছনোর আগেই তা থমকে গিয়েছে ৷ ফলে উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস অব্য়াহত হলেও গরমে নাভিশ্বাস উঠছে দক্ষিণবঙ্গের ৷ এর মধ্যে কী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে (West Bengal Weather Update)? কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ?

2. Mamata Banerjee Sister In-Law Exposes Corruption: দিদির দুয়ারে দুর্নীতি! হাতেনাতে ধরলেন 'কাউন্সিলর বউদি' কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) খাসতালুকেই দুর্নীতির অভিযোগ! প্রতারিতদের পাশে দাঁড়ালেন তাঁরই ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় (Kajari Banerjee)। কলকাতা পৌর এলাকার যে 73 নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটেছে, কাজরীই সেখানকার কাউন্সিলর ৷ কাঠগড়ায় প্রাক্তন কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি!

3. Virat Kohli : ইনস্টায় 200 মিলিয়ন ফলোয়ারের 'বিরাট' মাইলস্টোন কোহলির

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মঙ্গলবার আবারও এক বড়সড় মাইলস্টোন গড়ে ফেললেন কোহলি । জনপ্রিয় ছবি এবং ভিডিও শেয়ারিং সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দিল্লি ব্যাটারের ফলোয়ার সংখ্যা অতিক্রম করল 200 মিলিয়ন । যে কোনও ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই বিরাট মাইলস্টোন গড়লেন কোহলি (Virat Kohli becomes the first Indian to reach 200 million followers on Instagram) ।

4. Satyendar Jain : দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঠিকানায় ইডি'র হানা ! মিলল 133টি সোনার মোহর, নগদ 2 কোটি 85 লক্ষ টাকা

তল্লাশি অভিযান চালিয়ে 133টি সোনার মোহর উদ্ধার করল ইডি । যার ওজন 1.8 কেজি ৷ একই সঙ্গে হিসাব বহির্ভূত 2 কোটি 85 লক্ষ টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে (ED raids Delhi minister Satyendar Jain) ।

5. Patient singing Ghazal during Operation : চলছে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার, গুনগুন করে গজল গাইছেন রোগী

চলছে মস্তিষ্কের জটিল অস্ত্রোপচার, তারমধ্যেই গুনগুন করে ওস্তাদ গুলাম আলির গজল গেয়ে চলেছেন রোগী ৷ স্পষ্ট মুখ না দেখা গেলেও দিব্য বোঝা যাচ্ছে, তাতে যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই ৷ রায়পুরের একটি হাসপাতালে দেখা গেল এমনই দৃশ্য ৷ মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়োটি (Patient sang Ghazals during operation in Raipur) ৷

6 . Husband cuts Wife Wrist Update : পালিয়েও শেষরক্ষা হল না ! স্ত্রী'র কবজি কাটার ঘটনায় গ্রেফতার স্বামী

নার্সের কবজি কাটার ঘটনায় কেতুগ্রাম থানার পুলিশ নার্সের শ্বশুর ও শাশুড়িকে মঙ্গলবার বিকেলেই গ্রেফতার করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত নার্সের স্বামী শের মহম্মদ ছিল পলাতক। শ্বশুর ও শাশুড়িকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীর সন্ধান পায় ৷ এদিন সন্ধ্যায় স্বামী শের মহম্মদ ধরা পড়ে পুলিশের হাতে (Husband cuts Wife Wrist Update) ৷

7. Renu Khatun : স্বামী কেটে দিয়েছে ডান হাত, হাসপাতালে বসে বাঁ-হাতেই লেখা শুরু জীবনযুদ্ধে হার না-মানা রেণুর

ডান হাতের কব্জি কেটে দিয়েছে স্বামী ৷ কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল রেণু ৷ চিকিৎসারত অবস্থাতে বাঁ-হাত দিয়েই লেখা অভ্যাস করছেন তিনি (Renu Khatun is practicing writing with her left hand) ৷

8. ETV Bharat Horoscope for 8th June : সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নতুন কাজ শুরু করার দিন আজ ৷ আপনার দিন কেমন যাবে ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ আবার কেউ কঠোর পরিশ্রম করে পর্যাপ্ত ফল পাবেন না ৷ কী রয়েছে আপনার ভাগে্য তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 8th June) ৷

9. Amit Shah : অমিত সাহের মন্ত্রীত্বে কী করে বাড়ছে গরু পাচারের ঘটনা! জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে (case filed in Calcutta HC on the issue of cattle smuggling) মঙ্গলবার গরু পাচার সংক্রান্ত এই মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার ।

10. JP Nadda in Bengal : দু'দিনের সফরে রাজ্যে এলেন বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা

দু'দিনের বঙ্গ সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির (JP Nadda visits Bengal) ৷ বুধবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি ৷