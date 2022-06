1.CBI on Bagtui Massacre Case : বগটুই-কাণ্ডে শীঘ্রই চার্জশিট পেশ করবে সিবিআই

বগটুই কাণ্ডে শীঘ্রই চার্জশিট পেশ করা হবে আদালতে জানাল সিবিআই (CBI on High Court)৷ 13 জুন মামলাটি ফের রাখা হয়েছে শুনানির জন্য ।

2.Bhowanipore Murder Case: লুঠের উদ্দেশ্যেই গুজরাতি দম্পতি খুন ?

লুঠের উদ্দেশ্যেই কি ভবানীপুরের গুজরাতি দম্পতিকে খুন করা হয়েছে (Bhowanipore Murder Case)? জনবহুল এলাকায় কীভাবে গুলি চালিয়ে খুন করে লুঠ করে পালাল দুষ্কৃতীরা ? এমনই নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা ৷

3.Primary Teacher Recruitment Case : এবার প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা

এসএসসি দুর্নীতির পর এবার প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলা করা হয়েছে (Primary Teacher Recruitment Case)।

4.Paresh Adhikary : পরেশ অধিকারীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে তৃণমূলের ? মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ডাক না পাওয়ায় উঠছে প্রশ্ন

পরেশ অধিকারীর সঙ্গে কি দূরত্ব তৈরি করছে তৃণমূল ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানো নিয়ে এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল (Paresh Adhikari Was Not Invited to CM Meeting in Alipurduar) ৷ মনে করা হচ্ছে এসএসসি দুর্নীতিতে তাঁকে সিবিআই জেরার মুখে পড়ার কারণেই পরেশ অধিকারীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তৃণমূল ৷

5.LeT militants killed : ফের সাফল্য সেনার, কুপওয়ারায় নিকেশ এক পাকিস্তানি-সহ 2 লস্কর জঙ্গি

জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে সাফল্য সেনার (J and K Encounter) ৷ খতম দুই জঙ্গি ৷ কুপওয়ারায় জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান ৷ পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে ৷

6.Tamluk-Ghatal cooperative bank recruitment: তমলুক-ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকে নিয়ম না মেনে নিযুক্ত 134 ?

তমলুক-ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠল ৷ এই মামলায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিকে যুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট (Calcutta high court)।

7.STF Arrests Arms Smuggler : এসটিএফ-এর জালে আন্তঃরাজ্য অস্ত্রপাচারকারী, উদ্ধার 3টি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ 36টি কার্তুজ

লেকটাউন থানার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক আন্তঃরাজ্য অস্ত্র-পাচারকারীকে হুগলির চাঁপদানি এলাকা থেকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ (STF Arrests One Inter-State Arms Smuggler from Hooghly) ৷

8.Samantha Ruth Prabhu New Look : উন্মুক্ত বক্ষ বিভাজিকা, খোলা চুল.. সাহসী পোশাকে ফের নেটপাড়ায় সামান্থাকে নিয়ে চর্চা

ফের একবার সোশ্য়াল মিডিয়ার পারদ কয়েক ডিগ্রি চড়িয়ে দিলেন দক্ষিণী সুন্দরী সামান্থা রুথ প্রভু...দেখুন তাঁর নতুন লুকের কিছু ঝলক...

9.Abhishek will visit Meghalaya-Tripura: সংকট সামলে 15 জুন প্রচারে মেঘালয়ে যাচ্ছেন অভিষেক, যাবেন ত্রিপুরাতেও

সমস্যা মিটিয়ে এ বার 15 জুন প্রচারে মেঘালয়ে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek will visit Meghalaya-Tripura)৷ উপনির্বাচনের প্রচারে তিনি যাবেন ত্রিপুরাতেও (Bye Elections in Tripura)৷

10.SFI protest over KK death: গানে-প্রতিবাদে কেকে স্মরণ এসএফআই-এর

গানে-প্রতিবাদে জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী কেকে-কে স্মরণ করল এসএফআই (SFI protest over KK death)৷ নজরুল মঞ্চের গেটে কেকে-রই গান গেয়ে চলল প্রতিবাদ (SFI sings KK songs at the gate of Nazrul Manch)৷