1.LeT militants killed : ফের সাফল্য সেনার, কুপওয়ারায় নিকেশ এক পাকিস্তানি-সহ 2 লস্কর জঙ্গি

জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে সাফল্য সেনার (J and K Encounter) ৷ খতম দুই জঙ্গি ৷ কুপওয়ারায় জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান ৷ পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে ৷

2.Elon Musk threatens Twitter : স্বচ্ছতা সামনে না-এলে চুক্তি বাতিল, টুইটারকে এবার হুঁশিয়ারি চিঠি মাস্কের

সামনে আনা হোক প্ল্যাটফর্মের স্প্যাম এবং ফেক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা । শীঘ্রই এই স্বচ্ছতা সামনে আনা না-হলে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হবেন । এই মর্মে এবার টুইটারকে হুঁশিয়ারি চিঠি ইলন মাস্কের (Elon Musk threatens to scrap Twitter deal) ।

3.Bhowanipore Murder Case: লুঠের উদ্দেশ্যেই গুজরাতি দম্পতি খুন ?

লুঠের উদ্দেশ্যেই কি ভবানীপুরের গুজরাতি দম্পতিকে খুন করা হয়েছে (Bhowanipore Murder Case)? জনবহুল এলাকায় কীভাবে গুলি চালিয়ে খুন করে লুঠ করে পালাল দুষ্কৃতীরা ? এমনই নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা ৷

4.KK Last Playback: মুক্তি পেল কেকে'র শেষ প্লে-ব্যাক 'ধুপ পানি বহনে দে', আবেগঘন গুলজার

সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হিন্দি ছবি 'শেরদিল' মুক্তি পাবে 24 জুন । এই ছবিতেই নিজের শেষ প্লেব্যাক করেছেন কেকে। তাঁর কণ্ঠে 'ধুপ পানি বহনে দে' গানটি ইতিমধ্যেই রিলিজ করেছে (KK Last Movie Song Dhoop Paani Bahne De)। গান নিয়ে আবেগে ভাসলেন পরিচালক থেকে সুরকার সকলেই ৷

5.EB Working Committee Meeting : বিনিয়োগকারী সংস্থাকে স্বত্ব ছাড়া আজ বৈঠক লাল-হলুদে

বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামিকে স্বত্ব ছাড়ার বিষয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার বৈঠকে বসছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী কমিটি (EB officials to meet today to discuss about football rights) ৷ আজ বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠক ।

6.West Bengal Weather Update : শিয়রে বর্ষা, তবু বৃষ্টিহীন দক্ষিণবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বর্ষা (West Bengal Weather Update)৷ দক্ষিণবঙ্গে আসতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি ৷ কিন্তু হঠাৎ উধাও প্রাক বর্ষার বৃ্ষ্টি ৷ গরমে নাভিশ্বাস উঠছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর ৷

7.Bimal Gurung returns to Darjeeling: 7 দিন সিকিমে চিকিৎসাধীন থাকার পর পাহাড়ে ফিরলেন গুরুং

সাতদিন সিকিমের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর পাহাড়ে ফিরলেন বিমল গুরুং (Bimal Gurung returns to Darjeeling)। গতকাল একটি গুম্ফায় পুজো দিয়ে দার্জিলিঙে নিজের বাসভবনে ফেরেন তিনি (Bimal Gurung discharged from Sikkim hospital)৷

8.Truck Sinks into the River : চোখের সামনে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল ট্রাক, বরাতজোরে রক্ষা চালক ও খালাসির

ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল বালি বোঝাই ট্রাক (Truck Sanking at River)। কোনওরকমে সেই ট্রাক থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচলেন চালক ও খালাসি । সোমবার ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় ৷

9.Market price : চড়া বাজারদরে বাইরের মতো হেঁশেলও পুড়ছে মধ্যবিত্তের

বাজার এখনও আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price) ৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷

10.Sujan Chakraborty on SSC Scam : চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে আচার্য হওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ সুজনের

গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এসএলএসটি উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন 449 দিনে পড়ল । পরীক্ষায় পাশ করেও ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত তাঁরা । আদালতের রায়ে এইসকল প্রার্থীদের নিয়োগের কথা বলা হলেও প্রশাসনিক টালবাহানা অব্যাহত । দীর্ঘসূত্রিতায় টানাপোড়েন চলছে চাকরিপ্রার্থী এবং প্রশাসনের মধ্যে । বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন । রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আন্দোলন স্থলে গিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন । সোমবার পাশে থাকার বার্তা দিয়ে এবং সর্বোতভাবে সাহায্যের কথা বললেন সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty on SSC Scam)।