মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাঝেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে মন্ত্রী জাভেদ খানকে সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee warns Javed Khan) ।

2. Land for Data Center of Aadni : সিলিকন ভ্যালিতে আদানি গোষ্ঠীকে জমি দিচ্ছে রাজ্য

আদানি গোষ্ঠীকে ডাটা সেন্টার তৈরির জন্য জমি দিচ্ছে রাজ্য সরকার (Land to Adani Group for Build A Data Center in Silicon Valley) ৷ সিলিকন ভ্যালিতে প্রায় 52 একর জমি দেওয়া হবে ৷ আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

3. Varanasi Blast Case : বারাণসী বোমা বিস্ফোরণে ওয়ালিউল্লাহ খানের ফাঁসির সাজা আদালতের

2006 সালে বারাণসী বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত ওয়ালিউল্লাহ খানের মৃত্যুদণ্ড (Terrorist Waliullah sentenced to death in Varanasi Blast Case) ৷

4. Questions Over Chancellor Change : মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করতে সংশোধনী আনছে সরকার, বিলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়

মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে ৷ আসন্ন বাদল অধিবেশনে সেই নিয়ে সংশোধনী আনবে রাজ্য সরকার ৷ কিন্তু, বিল পাশ হলেও, তা আইনে পরিণত হবে কি ? সেই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন (Question is Being Raised Over Amendment Bill to Make CM Chancellor) ৷

5. Group-D Recruitment Board : গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বাতিল করছে রাজ্য, নিয়োগ হবে এসএসসি'র মাধ্যমে

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে রাজ্য বিধানসভায় এই নিয়ে একটি রিপিল বিল আনতে হবে সরকার পক্ষকে । 2015 সালে তৈরি হয়েছিল গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (Group-D Recruitment Board ) ৷

6. Husband cuts Wife's Wrist : স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাত কেটে দিল স্বামী

সরকারি চাকরি পেয়ে স্ত্রী চলে যাবেন দূরে ৷ আর এই কারণে হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাতের কব্জি কেটে নিল স্বামী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে (Husband cuts wrist of his wife in Ketugram) ।

7. Asian Cup Qualifier : এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে অনিশ্চিত রাহুল ভেকে

কলকাতায় এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের তিনটি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল ৷ 2019 সালে শেষবার ভারতীয় দল কলকাতায় খেলেছিলেন সুনীল ছেত্রীরা (Asian Cup Qualifier India vs Cambodia Preparation) ৷ 3 বছর পর ফের যুবভারতীতে নামবে ভারতীয় ফুটবল দল ৷

8. BJP Protest in Alipurduar : মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে বিডিও'র বরখাস্তের দাবিতে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি'র বিক্ষোভ

বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচির (BJP Protest in Alipurduar) নেতৃত্বে ছিলেন, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওঁরাও ও কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ৷

9. CM as Chancellor: এবার কৃষি-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও মুখ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ প্রাণী-মৎস্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী আচার্য হবেন বলে জানিয়েছে নবান্ন (CM would be The Chancellor of Agriculture-Health-Science Universities) ৷

10. Rare Surgery in Bolpur : বোলপুরে বিরল অস্ত্রোপচার, পেট থেকে বেরোল 100 গ্রাম প্লাস্টিক, 3 ফুটের ফ্লুয়েড পাইপ

বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচার ৷ বছর পঞ্চাশের হীরা শেখের পেট থেকে বেরিয়েছে 100 গ্রাম প্লাস্টিক ও প্রায় 3 ফুটের বর্জ্য ভর্তি একটি পাইপের ন্যায় অংশ (100 gm Plastic 3 feet fluid Pipe removed from Abdomen) ৷