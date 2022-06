1.Group-D Recruitment Board : গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বাতিল করছে রাজ্য, নিয়োগ হবে এসএসসি'র মাধ্যমে

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে রাজ্য বিধানসভায় এই নিয়ে একটি রিপিল বিল আনতে হবে সরকার পক্ষকে । 2015 সালে তৈরি হয়েছিল গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (Group-D Recruitment Board ) ৷

2.Husband cuts Wife's Wrist : স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাত কেটে দিল স্বামী

সরকারি চাকরি পেয়ে স্ত্রী চলে যাবেন দূরে ৷ আর এই কারণে হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাতের কব্জি কেটে নিল স্বামী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে (Husband cuts wrist of his wife in Ketugram) । হাসপাতালে ভর্তি স্ত্রী ৷ অভিযুক্ত স্বামী ও তার বাড়ির লোকজন পলাতক ৷

3.CM as Chancellor: এবার কৃষি-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও মুখ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ প্রাণী-মৎস্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী আচার্য হবেন বলে জানিয়েছে নবান্ন (CM would be The Chancellor of Agriculture-Health-Science Universities) ৷ শীঘ্রই এই সংক্রান্ত বিল রাজ্য বিধানসভায় পেশ করবে সরকার ৷

4.Rare Surgery in Bolpur : বোলপুরে বিরল অস্ত্রোপচার, পেট থেকে বেরোল 100 গ্রাম প্লাস্টিক, 3 ফুটের ফ্লুয়েড পাইপ

বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচার ৷ বছর পঞ্চাশের হীরা শেখের পেট থেকে বেরিয়েছে 100 গ্রাম প্লাস্টিক ও প্রায় 3 ফুটের বর্জ্য ভর্তি একটি পাইপের ন্যায় অংশ (100 gm Plastic 3 feet fluid Pipe removed from Abdomen) ৷

5.Uttarakhand Bus Accident : বায়ুসেনার বিমানে পুণ্যার্থীদের দেহ পৌঁছবে মধ্যপ্রদেশে, জানালেন শিবরাজ সিং চৌহান

উত্তরকাশীর দামতায় তীর্থযাত্রীদের বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 26 জনের মৃত্যু হয়েছে (Uttarakhand Bus Accident) । এখন মৃতদেহগুলিকে দেরাদুন থেকে মধ্যপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে । তার জন্য বায়ুসেনার বিমান ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান ৷

6.Nadda coming to Bengal: বুধে রাজ্যে আসছেন নাড্ডা, যোগ দেবেন বিজেপি রাজ্য কমিটির বৈঠকে

বুধবার রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (Nadda coming to Bengal)৷ জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি (J P Nadda is coming to Bengal)৷

7.Bhowanipore School : প্রোমাটারের খপ্পর থেকে 'শিক্ষিকা মমতা'র স্কুলকে উদ্ধার করলেন কাউন্সিলর

এই স্কুলে একসময় পড়িয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee)। ভবানীপুর 8বি কুন্ডু রোডেই রয়েছে সরকারি এই প্রাইমারি স্কুলটি (Bhowanipore School)৷

8.Benefits of Aerobic Exercise : ক্যানসারের ঝুঁকি কমাবে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ

নতুন একটি গবেষণা বলছে বিভিন্ন ধরণের অ্যারোবিক এক্সারসাইজ টিউমারের বৃদ্ধি কমাতে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য় করে (Aerobic Exercise Is Helpful To Avoid Cancer)৷

9.HC on Jhalda Murder Case : তপন কান্দু খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ

তপন কান্দু খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বলবৎ রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ (HC on Jhalda Murder Case)৷ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গেল বেঞ্চ তপন কান্দু খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ।

10.Varanasi Blast Case : বারাণসী বোমা বিস্ফোরণে ওয়ালিউল্লাহ খানের ফাঁসির সাজা আদালতের

2006 সালে বারাণসী বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত ওয়ালিউল্লাহ খানের মৃত্যুদণ্ড (Terrorist Waliullah sentenced to death in Varanasi Blast Case) ৷