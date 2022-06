1. Ketugram Cut Right Wrist : স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাত কেটে দিল স্বামী

সরকারি চাকরি পেয়ে স্ত্রী চলে যাবেন দূরে ৷ আর এই কারণে হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাতের কব্জি কেটে নিল স্বামী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে (Husband cuts wrist of his wife in Ketugram) । হাসপাতালে ভর্তি স্ত্রী ৷ অভিযুক্ত স্বামী ও তার বাড়ির লোকজন পলাতক ৷

2. CM as Chancellor: এবার কৃষি-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও মুখ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ প্রাণী-মৎস্য-বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী আচার্য হবেন বলে জানিয়েছে নবান্ন (CM would be The Chancellor of Agriculture-Health-Science Universities) ৷ শীঘ্রই এই সংক্রান্ত বিল রাজ্য বিধানসভায় পেশ করবে সরকার ৷

3. PIL on KK death: কেকের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা

জনপ্রিয় গায়ক কেকের মৃত্যু নিয়ে সিবিআইয়ের তদন্ত দাবি করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল হাইকোর্টে (PIL on KK death)৷

4. Rare Operation : বিরল অস্ত্রোপচার ! বৃদ্ধের মূত্রথলি থেকে বেরোল 300 গ্রামের পাথর

পুরশুড়ার 68 বছরের শেখ মেহের আলির শরীরে বিরল অস্ত্রোপচার ৷ মূত্রথলি থেকে বের হল ৩০০ গ্রামের পাথর (In a rare operation 300 gm stone removed from urinary bladder) ।

5. Post Poll Violence Case : ভোট পরবর্তী হিংসায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিৎ রায়কে তলব সিবিআই-এর

দুর্গাপুরে অস্থায়ী ক্যাম্পে সিবিআই-এর তলবে হাজিরা দিলেন ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিৎ রায় (Mayureswar MLA Abhijit Roy at CBI Office in Durgapur in Post Poll Violence Case) ৷ সোমবার সকাল 10টায় সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন তিনি ৷ এর আগে লাভপুর ও কেতুগ্রামের বিধায়ককে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই ৷

6. Leo Messi Nets Five Goals : আর্জেন্তিনার হয়ে প্রথম পাঁচ গোল মেসির, পেলেকে ছাপিয়ে উঠে এলেন দু'নম্বরে

আর্জেন্টিনার প্রথম ফুটবলার হিসাবে একই ম্যাচে পাঁচ গোলের রেকর্ড গড়লেন লিওনেল মেসি (Leo Messi Nets Five Goals for Argentina Against Estonia in FIFA Friendly) ৷ ফিফা ফ্রেন্ডলিতে এস্তোনিয়াকে (Argentina vs Estonia) 5-0 গোলে হারিয়েছে লাতিন আমেরিকা চ্যাম্পিয়নরা ৷

7. Lalu on Civil war: দেশ ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে : লালু

দেশ ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে ৷ বিজেপিকে একহাত নিয়ে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব (Lalu on Civil war)৷

8. Viral audio of TMC leaders: তৃণমূলের 2 নেতার অডিয়ো রেকর্ডিং ভাইরাল ! চাঞ্চল্য দলের অন্দরে

তৃণমূলের 2 নেতার অডিয়ো রেকর্ডিং ভাইরাল (TMC leaders conversation audio) হওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল দলের অন্দরে (Viral audio of TMC leaders)৷

9. Madhyamik Result 2022 : মাঠের কাজের ফাঁকে পড়াশোনা করে বাজিমাৎ বাঁকুড়ার ছেলের

দারিদ্রকে সঙ্গী করেই মাধ্যমিকে সাফল্য পেল বাঁকুড়ার পুনিশোল গ্রামের ছাত্র (Madhyamik Result 2022) ৷ নাম আলতামাস আজিজ খান ৷ মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর 661 ৷ বাবা পেশায় দিনমজুর ৷ স্কুল ও পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠে চাষের কাজেও যেতে হয়েছে আলতামাসকে ৷ তারপরেও এই সাফল্য ৷ কেমন ছিল সেই দিনগুলি ?

10. Jagatdal Gang Rape : জগদ্দলে ছাত্রীকে গণধর্ষণের পর ভিডিয়ো, গ্রেফতার 3

জগদ্দলে ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও ভিডিয়ো বানানোর অভিযোগ (Jagatdal Gang Rape) ৷ পরে প্রতিবাদ করতে গেলে আক্রান্ত নাবালিকার কাকা ৷ দুটি ঘটনায় গ্রেফতার 3 জন ৷