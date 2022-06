1.Lalu on Civil war: দেশ ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে : লালু

দেশ ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে ৷ বিজেপিকে একহাত নিয়ে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব (Lalu on Civil war)৷

2.Wales Qualified for Qatar : চৌষট্টি বছরের আগল ভেঙে বিশ্বকাপে ওয়েলস

ম্যাচের ৩৪ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে হতাশা বাড়ান আন্দ্রে ইয়ার্মোলেঙ্কো (Andriy Yarmolenko scored a own goal) । গ্যারেথ বেলের ফ্রি-কিক থেকে ইউক্রেন তারকার আত্মঘাতী গোল ৬৪ বছর বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে দেয় ওয়েলসকে ।

3.Legal notice to Aparajito team: টুকে বানানো অপরাজিত ? কুণালের বক্তব্যের পর আইনি নোটিশ অনীক দত্তকে

কুণাল ঘোষের অভিযোগের পর এ বার অপরাজিত ছবি নিয়ে আইনি নোটিশ পেলেন অনীক দত্ত (Legal notice to Aparajito team)৷ সাধু ব্রাদার্স এন্টারটেইনমেন্ট প্রোডাকশন হাউস (Kunal Ghoshs allegation) এই নোটিশ পাঠিয়েছে ৷

4.Radhika Merchant : 'টক অফ দ্য টাউন' রাধিকা মার্চেন্ট, প্রথম একক পারফরম্যান্সে নজরকাড়া আম্বানি পরিবারের হবু পুত্রবধূ

মঞ্চে আম্বানি পরিবারের হবু বউ রাধিকা মার্চেন্ট (Radhika Merchant) ৷ এই প্রথম একক ভারতনাট্যম নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করলেন তিনি ৷ তাঁর দক্ষতায় প্রশংসায় ভরালেন সকলে ৷

5.West Bengal Weather Update : পাহাড় ভিজলেও আগামী পাঁচদিন গরমই সঙ্গী দক্ষিণবঙ্গের

মাঝে মাঝে ঝোড়ো বাতাস, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও আপাতত গরম কমছে না দক্ষিণবঙ্গে (heat will increase in South Bengal in next five days) ৷ হাওয়া অফিস বলছে বর্ষা ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে । চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গেও তা প্রবেশ করবে ।

6.Market Price : জামাই বরণের শেষে বাজার দরে লাগাম

বাজার আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price) ৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷

7.Purba Bardhaman accident: বর্ধমানে জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত 3

বর্ধমানের উল্লাস মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 3 জনের (Purba Bardhaman accident)৷ রবিবার সন্ধের ঘটনা (accident death)৷

8.Rafael Nadal : লাল মাটির একচ্ছত্র অধিপতি, রোলাঁ গারোয় দাপুটে রাফার 14তম জয়

ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন টেনিস অনুরাগীরা ৷ বাস্তবেই সেটাই ঘটল ৷ প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন নিয়ে নামা নরওয়ের 23 বছরের টেনিস খেলোয়াড় ক্যাসপার রুডকে হারিয়ে 14তম ফরাসি ওপেন খেতাব ঘরে তুললেন রাফায়েল নাদাল (Rafael Nadal wins 14th french open title) ৷

9.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

10.Bengal vs Jharkhand Preview : ব্যক্তি নয়, নকআউটে বাংলার দলগত পারফরম্যান্সে জোর; বার্তা অরুণলালের

রণজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে বাংলা (Ranji Trophy Quarter-Final Bengal vs Jharkhand Preview) ৷ বেঙ্গালুরুতে এই ম্যাচে ব্যক্তি নির্ভর নয় ৷ বরং দলগত পারফরম্যান্সে জোর দিচ্ছেন কোচ অরুণলাল ৷ অনুষ্টুপ মজুমদারকে চার নম্বরে খেলানোর পরিকল্পনা বাংলার টিম ম্যানেজমেন্টের ৷