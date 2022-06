1.Threat Letter to Salman : চিঠি পাঠিয়ে হুমকি সলমনকে, তদন্তে পুলিশ

চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হল বলিউড অভিনেতা সলমন খান ও তাঁর বাবা সেলিম খানকে (Salman Khan and his father Salim Khan received a threat letter) ৷

2. Corona in Bollywood : করোনা আক্রান্ত শাহরুখ-ক্যাটরিনা, বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের আরোগ্য কামনা মমতার

মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রে সম্প্রতি ফের বাড়তে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণ ৷ রবিবার বৃহন্মুম্বই পৌরসভা জানিয়েছে, এদিন বাণিজ্য নগরীতে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 961 জন (Corona in Mumbai) ৷

3. Sovandeb Chattopadhyay on employment: শোভনদেবের বেকারত্ব মন্তব্যে পাশে দল, তোপ বিজেপির

চাকরি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের (Sovandeb Chattopadhyay remarks on employment) বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চলছে রাজনৈতিক তরজা, তবে মন্ত্রীর পাশেই থাকছে তৃণমূল (BJP slams Bengal govt)৷

4. AIIMS Kalyani Row : দুর্নীতি করে এইমসে চাকরি দিইনি, ক্ষমতায় এলে আরও দেব ; জগন্নাথের মন্তব্য ঘিরে চাঞ্চল্য

কল্যাণী এইমসে চাকরি দেওয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সাংসদ এবং নেতাদের বিরুদ্ধে (AIIMS Kalyani Recruitment Controversy) ৷ দায়ের হয়েছে এফআইআর-ও ৷ তার মধ্যেই সাংসদের মন্তব্যে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

5. New Song of KK : 'ধুপ পানি বহনে দে', সৃজিতের শেরদিলে গানে গানেই ফিরছেন কেকে

গত মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের শেষে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন কেকে ৷ পরে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ কেকে'র মৃত্যুর পর 'ধুপ পানি বহনে দে' মুক্তি পেতে চলেছে (new song of KK from the film Sherdil) ৷

6. CS DMs Meeting at Nabanna : সরকারি প্রকল্প নিয়ে মঙ্গলবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যসচিবের

দীর্ঘদিন থমকে থাকা সরকারি প্রকল্পগুলি নিয়ে মঙ্গলবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যসচিব (CS DMs Meeting at Nabanna)৷ অতি সম্প্রতি পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনের পর দিন সরকারি প্রকল্পগুলি ফেলে রাখা নিয়ে সরব হয় ৷

7. VFX Compositor Sagar Paswan : পুষ্পা-ভাঙ্গাররাজুতে দেশ কাঁপিয়েছেন, এবার হলিউডে মালদার সাগর

মালদা শহরের সানিপার্কের বাসিন্দা সাগর পাসোয়ানের হাতেই তৈরি হয়েছে দক্ষিণী সুপারহিট ছবি পুষ্পার স্পেশাল এফেক্টস ৷ সেই সাগর এবার পা রেখেছেন হলিউডেও ৷ সেখানেও এবার দেখা যাবে তাঁর হাতের জাদু (Sagar Paswan from Malda working in Hollywood projects) ৷

8. Couples Body Found : ফের যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার বাঁকুড়ায়

রবিবার সকালে বাঁকুড়ার ছাতনার বেড়িয়াথোলের জঙ্গলের গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুগলের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা (Couple Bodies Found at Chhatna Forest) ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, যে যুবকের মৃতদেহ ঝুলছিল তিনি ছাতনার ঝান্টিপাহাড়ির আনন্দবাজার এলাকার বাসিন্দা ৷

9. Pradhan Mantri Awas Yojana : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত উপপ্রধান

উপভোক্তাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়া ও ঘরের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ । অভিযোগের তীর পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধানের বিরুদ্ধে । অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্তের (Pradhan Mantri Awas yojana)।

10. Jamai Sasthi 2022 : শাশুড়ির কোলে বসলেন গৌরব ! ডায়েট ভুললেন রুদ্রজিৎ ; দেখুন টলিউডের জামাই-আদর

আজকের দিনটা জামাইদের জন্যই ৷ শাশুড়ি মায়েরা আদর-যত্নে ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের জামাই বাবাজিদের ৷ বাদ যাচ্ছেন না টলিউড অভিনেতারাও ৷ তাঁদেরও ঘরে ঘরে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে দিনটি (Jamai Sasthi 2022 Celebration) ৷