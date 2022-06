চাকরি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের (Sovandeb Chattopadhyay remarks on employment) বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চলছে রাজনৈতিক তরজা, তবে মন্ত্রীর পাশেই থাকছে তৃণমূল (BJP slams Bengal govt)৷

2. New Song of KK : 'ধুপ পানি বহনে দে', সৃজিতের শেরদিলে গানে গানেই ফিরছেন কেকে

গত মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের শেষে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন কেকে ৷ পরে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ কেকে'র মৃত্যুর পর 'ধুপ পানি বহনে দে' মুক্তি পেতে চলেছে (new song of KK from the film Sherdil) ৷

3. Jamai Sasthi 2022 : শাশুড়ির কোলে বসলেন গৌরব ! ডায়েট ভুললেন রুদ্রজিৎ ; দেখুন টলিউডের জামাই-আদর

আজকের দিনটা জামাইদের জন্যই ৷ শাশুড়ি মায়েরা আদর-যত্নে ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের জামাই বাবাজিদের ৷ বাদ যাচ্ছেন না টলিউড অভিনেতারাও ৷ তাঁদেরও ঘরে ঘরে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে দিনটি (Jamai Sasthi 2022 Celebration) ৷

4. TMC BJP on Spy Issue : তৃণমূল বিজেপি চর প্রসঙ্গে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত

রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার দাবি করেন, বিজেপিতে তৃণমূলের চর রয়েছে । অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, বিজেপির কিছু লোক আছে যাঁরা তৃণমূল থেকে খবর দেয় (TMC BJP on Spy Issue)৷

5. World Environment Day : সুসজ্জিত পালকিতে এল গাছের চারা, আসানসোলে পরিবেশ দিবস পালনে অভিনবত্ব

পালকি করে বৌ এল থুড়ি চারাগাছ এল আসানসোলের রূপনারায়ণপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ৷ আজ 5 জুন, ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সালানপুর থানা ৷

6. BSF Firing : বিএসএফের গুলিতে মুর্শিদাবাদে মৃত্যু পাচারকারীর

রবিবার ভোরে 12-15 জনের একটি পাচারকারী দল ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত টপকানোর চেষ্টা করে । বিএসএফ তাদের বাধা দিলে গুলি চালায় পাচারকারীরা ৷

7. Dev on KK death: কেকের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, মত দেবের

কেকের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে (Dev reacts on controversy over KK death)৷ সেই দিনের ঘটনার জন্য পুলিশকে দোষ দেওয়া ঠিক না ৷ এমনই মত দেবের (Dev on KK death)৷

8. Accident at Jamai Sasthi : জামাইষষ্ঠীতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পরিণতি, পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল দম্পতির !

পথ দুর্ঘটনায় জামাইষষ্ঠীর সকালে মৃত্যু হল এক দম্পতির (Accident at Jamai Sasthi) । পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া-মেচেদা 41 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

9. Dilip Ghosh Comments : ভোট করতে না দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল, মন্তব্য দিলীপের

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া থেকে আটকানোর অভিযোগ উঠেছে । এই বিষয়ে রবিবার তৃণমূলের সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh criticises TMC) ৷

10. Kunal vs Dilip : 'কেন্দ্রের প্রতিহিংসায় বঞ্চিত রাজ্য', তোপ কুণালের ; 'আগে হিসাব দিন', পাল্টা দিলীপ

100 দিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়া নিয়ে কর্মসূচি চলছে । এই কর্মসূচিতে রবিবার রাজাবাজারে 28 নম্বর ওয়ার্ডের মিছিলে পা মেলালেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ।