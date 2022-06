1.Sovandeb Chattopadhyay on employment: শোভনদেবের বেকারত্ব মন্তব্যে পাশে দল, তোপ বিজেপির

চাকরি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের (Sovandeb Chattopadhyay remarks on employment) বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চলছে রাজনৈতিক তরজা, তবে মন্ত্রীর পাশেই থাকছে তৃণমূল (BJP slams Bengal govt)৷

2.Dev on KK death: কেকের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, মত দেবের

কেকের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে (Dev reacts on controversy over KK death)৷ সেই দিনের ঘটনার জন্য পুলিশকে দোষ দেওয়া ঠিক না ৷ এমনই মত দেবের (Dev on KK death)৷

3.Accident at Jamai Sasthi : জামাইষষ্ঠীতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পরিণতি, পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল দম্পতির !

পথ দুর্ঘটনায় জামাইষষ্ঠীর সকালে মৃত্যু হল এক দম্পতির (Accident at Jamai Sasthi) । পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া-মেচেদা 41 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

4.Kunal vs Dilip : 'কেন্দ্রের প্রতিহিংসায় বঞ্চিত রাজ্য', তোপ কুণালের ; 'আগে হিসাব দিন', পাল্টা দিলীপ

100 দিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়া নিয়ে কর্মসূচি চলছে । এই কর্মসূচিতে রবিবার রাজাবাজারে 28 নম্বর ওয়ার্ডের মিছিলে পা মেলালেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ । মিছিল থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নিলেন তিনি । কুণালের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Kunal vs Dilip)।

5.Constable Slaps Delivery Boy : ডেলিভারি বয়কে থাপ্পড়, চরম পরিণতি কোয়েম্বাটোরের ট্রাফিক কনস্টেবলের

ব্যস্ত রাস্তায় স্কুলবাস ঠিক করে চালাচ্ছিলেন না বাসচালক ৷ তাকে সেই কথা বলতে গিয়েছিলেন সুইগির ডেলিভারি ম্যান ৷ উল্টে ট্রাফিক কনস্টেবল বাইক থামিয়ে ডেলিভারি বয়কে চড় কষালেন, ছিনিয়ে নিলেন মোবাইল ৷ ঘটনাটি কোয়েম্বাটোরের ৷ তারপর (Constable Slaps Delivery Boy) ?

6.CPIM Secretariat Committee : উত্তর 24 পরগনায় সিপিএমের নয়া সম্পাদক মণ্ডলীতে নেই গৌতম-নেপাল

জেলা কমিটি গঠন থেকে শিক্ষা (CPIM Secretariat Committee)? জটিলতা এড়িয়ে ঐক‍্যমত্যের ভিত্তিতে গঠিত হল সিপিএমের উত্তর 24 পরগনা জেলা সম্পাদক মণ্ডলী (North 24 parganas CPIM)। বাদ পড়লেন গৌতম দেব এবং নেপালদেব ভট্টাচার্য ।

7.Jamai Shasthi : রাজভোগ, মালাই দই...জামাই ষষ্ঠীতে ঝড়ের গতিতে বিকোল মিষ্টি

দু'বছরে করোনা কাঁটা সামলে এবছর জামাই ষষ্ঠীতে বেড়েছে মিষ্টির বিক্রি, খুশি বিক্রেতারা (Sales of sweets have increased in Jamai Shasthi) ৷ রাজভোগ, কেশর ভোগ, কেশর রসগোল্লা, মালাই দই, আমদই, ফুলবেরি দই-সহ নানা ধরনের মিষ্টির পসরা নিয়ে হাজির দোকানিরা ৷

8.New Song of KK : 'ধুপ পানি বেহনে দে', সৃজিতের শেরদিলে গানে গানেই ফিরছেন কেকে

গত মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের শেষে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন কেকে ৷ পরে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ কেকে'র মৃত্যুর পর 'ধুপ পানি বেহনে দে' মুক্তি পেতে চলেছে (new song of KK from the film Sherdil) ৷

9.Post Poll Violence Case : ভোট পরবর্তী হিংসায় তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

ইলামবাজারে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় গুসকরা দু'নম্বর অঞ্চল সভাপতি তাপস চট্টােপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই (TMC Leaders at CBI office in Durgapur in Post Poll Violence Case) ৷

10.Bangladesh Depot Blast: বাংলাদেশে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে 40, জখম 450

বাংলাদেশের রাসায়নিক গুদামে বিধ্বংসী আগুনে পরপর বিস্ফোরণের (Bangladesh Depot Blast) ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 40 ৷ জখম হয়েছে 450-ওর বেশি (Bangladesh fire)৷