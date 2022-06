1. Dev on KK death: কেকের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, মত দেবের

কেকের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে (Dev reacts on controversy over KK death)৷ সেই দিনের ঘটনার জন্য পুলিশকে দোষ দেওয়া ঠিক না ৷ এমনই মত দেবের (Dev on KK death)৷

2. Accident at Jamai Sasthi : জামাইষষ্ঠীতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পরিণতি, পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল দম্পতির !

পথ দুর্ঘটনায় জামাইষষ্ঠীর সকালে মৃত্যু হল এক দম্পতির (Accident at Jamai Sasthi) । পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া-মেচেদা 41 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

3. Constable Slaps Delivery Boy : ডেলিভারি বয়কে থাপ্পড়, চরম পরিণতি কোয়েম্বাটোরের ট্রাফিক কনস্টেবলের

ব্যস্ত রাস্তায় স্কুলবাস ঠিক করে চালাচ্ছিলেন না বাসচালক ৷ তাকে সেই কথা বলতে গিয়েছিলেন সুইগির ডেলিভারি ম্যান ৷ উল্টে ট্রাফিক কনস্টেবল বাইক থামিয়ে ডেলিভারি বয়কে চড় কষালেন, ছিনিয়ে নিলেন মোবাইল ৷ ঘটনাটি কোয়েম্বাটোরের ৷ তারপর (Constable Slaps Delivery Boy) ?

4. Bangladesh Depot Blast: বাংলাদেশে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে 40, জখম 450

বাংলাদেশের রাসায়নিক গুদামে বিধ্বংসী আগুনে পরপর বিস্ফোরণের (Bangladesh Depot Blast) ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 40 ৷ জখম হয়েছে 450-ওর বেশি (Bangladesh fire)৷

5. Lucknow Woman Returns Pithoragarh : শিবকে বিয়ের বাসনা ! ভারত-চিন সীমান্ত থেকে নামানো হল 'তপস্বী' হরমিন্দরকে

শিবকে বিয়ে করবেন বলে গোঁ ধরেছিলেন তিনি ৷ কারণ তিনি নাকি পার্বতীর অবতার ৷ তাই প্রায় কৈলাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন ৷ তাও ভারত-চিন সীমান্তে ৷ পুলিশ তাঁকে নামিয়ে আনতে গিয়েছিল (Lucknow Woman Returns Pithoragarh) ৷

6. Kidnapping : 2 দিন ধরে নিখোঁজ কিশোরী, উঠছে অপহরণের অভিযোগ

সদ্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ নরেন্দ্রপুরে (Kidnapping)৷ গ্রেফতার 1 যুবক ৷

7. Bandel Cheese: 500 বছরের পুরনো ব্যান্ডেল চিজের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী নবান্ন

500 বছরের পুরনো ব্যান্ডেল চিজের (Bandel Cheese) পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হল নবান্ন ৷ পুরনো স্বাদ ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার (Nabanna takes initiative to revive Bandel Cheese)৷

8. Jammu and Kashmir : টার্গেট কিলিং'য়ের ভয়ডর উড়িয়ে উপত্যকায় পর্যটকদের ঢল

ভয়কে জয় ৷ যেখানে একের পর এক হত্যার জেরে আতঙ্কে জম্মু পালাতে চাইছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা, সেই কাশ্মীর উপত্যকায় পর্যটকদের আগমনের পরিসংখ্যান জানলে আশ্চর্য হবেন আপনিও (Jammu and Kashmir)৷ গত বছরের সব রেকর্ড নাকি ভেঙে যেতে পারে এবার ৷ সমস্ত হোটেল অগ্রিম বুকিং ৷

9. Jamai Sasthi Sweet : মূল্যবৃদ্ধিতে চাহিদা নেই জামাইষষ্ঠীতে, মাছি তাড়াচ্ছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা

বাঙালির যে কোনও অনুষ্ঠানে মিষ্টির জুড়ি মেলা ভার ৷ আর উপলক্ষ্য যদি হয় জামাইষষ্ঠী, তবে তো কথাই নেই ৷ শুরু থেকে শেষ সবেতেই মিষ্টি মাস্ট (Jamai Sasthi Sweet)৷ কিন্তু এ বছর জামাইষষ্ঠীতে বিক্রি না থাকায় মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মুখভার ৷

10. Swastika Mukherjee FB Post : X=প্রেম, সৃজিতের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কে উঁকি দিলেন স্বস্তিকা

সৃজিতের 'X=প্রেম' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিও পেয়েছে ইতিমধ্যেই । স্বস্তিকা সেই ছবি দেখেছেন কি না জানা নেই, তবে সেই ছবির সূত্রধর হয়েই পুরনো সম্পর্কে উঁকি দিলেন 'পাতাললোক' খ্যাত অভিনেত্রী (FB post of Swastika Mukherjee recalls her relation with Srijit Mukherji) ।