1. Bandel Cheese: 500 বছরের পুরনো ব্যান্ডেল চিজের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী নবান্ন

500 বছরের পুরনো ব্যান্ডেল চিজের (Bandel Cheese) পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হল নবান্ন ৷ পুরনো স্বাদ ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার (Nabanna takes initiative to revive Bandel Cheese) ৷

2. Bangladesh Depot Blast: বাংলাদেশে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ আগুন-বিস্ফোরণ; মৃত 16, জখম 450

বাংলাদেশের রাসায়নিক গুদামে বিধ্বংসী আগুনে পরপর বিস্ফোরণের (Bangladesh Depot Blast) ঘটনায় অন্তত 16 জনের মৃত্যু হল ৷ জখম বহু (Bangladesh fire) ৷

3. Governor on death of KK: কেকের মৃত্যুতে প্রশাসনকে দুষলেন রাজ্যপাল, পাল্টা তোপ শাসক দলের

কেকের মৃত্যু নিয়ে রাজভবন ও রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে বিতর্ক অব্যাহত (KKs death controversy)৷ চূড়ান্ত গাফিলতিতেই সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Governor on death of KK) ।

4. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল 4 হাজার, বাড়ল সংক্রমণের হার

দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ ৷ শনিবার প্রকাশিত রিপোর্টে সংক্রমণ 4 হাজারের কাছাকাছি ছিল ৷ শুক্রবারের বুলেটিনে 4 হাজার পেরিয়েছিল (Corona Update in India) ৷



5. Illegal Infiltration : অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে কোচবিহারে গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি

অনধিকার প্রবেশের (Illegal Infiltration) অভিযোগে চার বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে মেখলিগঞ্জ পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ ৷ রবিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে ৷



6. Bankura Elderly Man Death : সাতসকালে বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, বাঁকুড়ার মেজিয়ায় চাঞ্চল্য

স্ত্রী এবং মেয়েকে বাসে তুলতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ ৷ প্রথমে বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গে ঝামেলা হয় ৷ পরে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই তাঁর উপর হামলা চালায় তিনজন গ্রামবাসী (Bankura Elderly Man Death) ৷



7. SHOT Advertisement Controversy : "কে পাবে শট ?", ধর্ষণ প্ররোচক বিজ্ঞাপন সরানোর নির্দেশ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

একটি ডিওডেরান্ট বিজ্ঞাপনের দৃশ্য, মন্তব্যে ধর্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ঝড় বয়ে গেল দেশে, নেটদুনিয়ায় ৷ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে সেটি তুল নেওয়ার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার (SHOT Advertisement Controversy) ৷



8. Dev shares Jaalbandi trailer: 'জালবন্দী' ছবির ট্রেলার শেয়ার করে দরাজ প্রশংসা দেবের

নতুন বাংলা ছবি 'জালবন্দী'র ট্রেলার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে শেয়ার করলেন দেব (Dev shares Jaalbandi trailer) ৷ শুধু তাই নয়, দরাজ প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অভিনেতা-পরিচালককে (Jaalbandi trailer releases) ৷



9. New Eden: নতুন ইডেন গড়বে সিএবি, মিলল জমি

নতুন ইডেন (New Eden) গড়তে চলেছে সিএবি (CAB)৷ তার জন্য রাজারহাটে মিলল জমি ৷ সেই জমি পাওয়ার ব্যাপারে সবুজসংকেত দিয়েছে নবান্ন (green signal for new Eden) ৷

10. Swastika Mukherjee FB Post : X=প্রেম, সৃজিতের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কে উঁকি দিলেন স্বস্তিকা

সৃজিতের 'X=প্রেম' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিও পেয়েছে ইতিমধ্যেই । স্বস্তিকা সেই ছবি দেখেছেন কি না জানা নেই, তবে সেই ছবির সূত্রধর হয়েই পুরনো সম্পর্কে উঁকি দিলেন 'পাতাললোক' খ্যাত অভিনেত্রী (FB post of Swastika Mukherjee recalls her relation with Srijit Mukherji) ।