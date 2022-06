1. West Bengal Weather Update : জামাইষষ্ঠীতে ছায়াহীন কলকাতা, দুপুরে চোখ রাখুন মাটিতে !

আজ জামাইকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডে এমনিই সরগরম রোববার ৷ এর মধ্যে একটা আজব ঘটনা ঘটবে কলকাতায় ৷ ছায়া পড়বে না ৷ শুনেছেন কখনও জ্যান্ত মানুষ, জড় যা কিছু আছে, তার ছায়া নেই (West Bengal Weather Update) ?

2. Market Price : অগ্নিমূল্য সবজি থেকে ফল, জামাইবরণে মাথায় হাত গরিব-মধ্যবিত্তের

বাজার আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price) ৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷

3. Jammu and Kashmir : টার্গেট কিলিং'য়ের ভয়ডর উড়িয়ে উপত্যকায় পর্যটকদের ঢল

ভয়কে জয় ৷ যেখানে একের পর এক হত্যার জেরে আতঙ্কে জম্মু পালাতে চাইছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা, সেই কাশ্মীর উপত্যকায় পর্যটকদের আগমনের পরিসংখ্যান জানলে আশ্চর্য হবেন আপনিও (Jammu and Kashmir)৷ গত বছরের সব রেকর্ড নাকি ভেঙে যেতে পারে এবার ৷ সমস্ত হোটেল অগ্রিম বুকিং ৷

4. Congress Chintan camp: রাজ্য কংগ্রেসের নীতি কী, বন্ধু কে ? কর্মীদের প্রশ্নের মুখে শীর্ষ নেতৃত্ব

রাজ্য কংগ্রেসের নীতি কী, বন্ধু কে (friend of Congress)? নব সংকল্প শিবিরের প্রথম দিনে নিচুতলার কর্মীদের এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হল শীর্ষ নেতৃত্বকে (Congress Chintan camp)৷

5. Higher Secondary : মাধ্যমিকে 35 শতাংশ নম্বর পেলেই উচ্চমাধ্যমিকে পড়া যাবে সায়েন্স

গতকাল, শুক্রবার মাধ্যমিকের ফলাফল (Madhyamik Examination Results 2022) প্রকাশিত হয়েছে ৷ তার পরই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানাল, মাধ্যমিক পরীক্ষায় 35 শতাংশ নম্বর পেলেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য আবেদন করতে পারবে পড়ুয়ারা ৷

6. SHOT Advertisement Controversy : "কে পাবে শট ?", ধর্ষণ প্ররোচক বিজ্ঞাপন সরানোর নির্দেশ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

একটি ডিওডেরান্ট বিজ্ঞাপনের দৃশ্য, মন্তব্যে ধর্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ঝড় বয়ে গেল দেশে, নেটদুনিয়ায় ৷ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে সেটি তুল নেওয়ার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার (SHOT Advertisement Controversy) ৷

7. Covid Death in WB : ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, 7 দিনে রাজ্যে মৃত 2

এক সপ্তাহের ব‍্যবধানে এটি রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় মৃত্যু । ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহল । হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই রোগীকে বেলেঘাটা আইডিতে অত‍্যন্ত খারাপ অবস্থায় আনা হয়েছিল । ফলে চিকিৎসকদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি (2 Patient died due to Covid in West Bengal in a week) ।

8. Swastika Mukherjee FB Post : X=প্রেম, সৃজিতের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কে উঁকি দিলেন স্বস্তিকা

সৃজিতের 'X=প্রেম' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিও পেয়েছে ইতিমধ্যেই । স্বস্তিকা সেই ছবি দেখেছেন কি না জানা নেই, তবে সেই ছবির সূত্রধর হয়েই পুরনো সম্পর্কে উঁকি দিলেন 'পাতাললোক' খ্যাত অভিনেত্রী (FB post of Swastika Mukherjee recalls her relation with Srijit Mukherji) ।

9. Jamai Sasthi 2022 : জামাইষষ্ঠীর বাজারে হাওড়ায় বিকোচ্ছে বার্মার ইলিশ

বাংলাদেশের ইলিশ জোগান কম ৷ তবে তার জায়গায় চাহিদা মেটাচ্ছে সুদূর বার্মা থেকে আসা ইলিশ ৷ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে হাওড়ার বিভিন্ন বাজারে (Ilish from Myanmar available at Howrah markets) ৷ পাইকারি দর কেজি প্রতি হাজার-বারোশো টাকা ৷

10. New Eden: নতুন ইডেন গড়বে সিএবি, মিলল জমি

নতুন ইডেন (New Eden) গড়তে চলেছে সিএবি (CAB)৷ তার জন্য রাজারহাটে মিলল জমি ৷ সেই জমি পাওয়ার ব্যাপারে সবুজসংকেত দিয়েছে নবান্ন (green signal for new Eden)৷