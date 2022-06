1. Catfish : একটি মাছের ওজন 80 কেজি, দাম 36 হাজার টাকা, কী সেই মাছ !

আগামিকাল জামাইষষ্ঠী আর তার আগেই জলপাইগুড়ির বাজারে মাছ ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে ৷ করোনার কারণে গত দু'বছর বাজার বেশ মন্দা গিয়েছে ৷ কিন্তু শনিবার জলপাইগুড়ির বাজারে মাছ ব্যবসায়ীরা এক্কেবারে কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নিলেন ৷ বিশালাকার এক বাঘা আড় মাছ বিক্রি করে 36 হাজার টাকার ব্যবসা করে ফেললেন (maynaguri fisherman caught a big Catfish in Teesta River) ৷

2. Suvendu Slams Mamata Govt : বাংলাকে ভয়মুক্ত করবে বিজেপি, মালদায় দাবি শুভেন্দুর

মালদায় বিজেপির কর্মসূচিতে অংশ নিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ সেখানে তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের (Bengal CM Mamata Banerjee) বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷

3. Corbevax Booster Shot : কোর্বেভ্যাক্সের বুস্টার ডোজে ছাড়পত্র দিল ডিসিজিআই

18 বছর ও তার বেশি বয়সিরা কোর্বেভ্যাক্সের বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন (Corbevax cleared as Covid booster shot for those 18 and above) ৷

4. Hyderabad Gang Rape : নাবালিকাকে গণধর্ষণ কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ধৃত পাঁচ, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

হায়দরাবাদে গাড়ির মধ্যে নাবালিকাকে গণধর্ষণ কাণ্ডে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলন শুরু করেছে ৷ এখনও পর্যন্ত পাঁচ অভিযুক্ত ধরা পড়েছে ৷ তাদের মধ্যে তিনজন নাবালক (5 held in Hyderabad gang rape case) ৷

5. Buxa Fort : নয়া রূপে বক্সা ফোর্টকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আশায় স্থানীয়রা

বক্সা ফোর্টের প্রথমধাপের সংস্কার কাজ প্রায় শেষের পথে ৷ ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত ভগ্নপ্রায় বক্সা ফোর্টের সংস্কার শুরু হয় 2020 সালে ৷ তার পর থেকে ফোর্টটি বন্ধ ৷ প্রথম ধাপের সংস্কার শেষে, সেটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার অপেক্ষায় সেখানকার বাসিন্দারা (Locals Hope for Socio-Economic Development from Renovated Buxa Fort) ৷

6. Firhad on EPFO : দেশ বিক্রির সরকার, ইপিএফ-এর সুদ কমানো নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা ফিরহাদের

বিজেপি-র সরকারকে দেশ বিক্রির সরকার বলে কটাক্ষ ফিরহাদ হাকিমের (Firhad Hakim Criticises Center Over Deduction of EPFO Interest Rate) ৷ ইপিএফ-এর সুদের হার কমানোকে কেন্দ্র করেই এ কথা বলেন ফিরহাদ ৷ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র একদিকে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াচ্ছে, আর অন্যদিকে সাধারণের সঞ্চয়ে কোপ বসাচ্ছে ৷

7. Hapur Boiler Blast : রাসায়নিক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে মৃত 6, আহত অনেক

হাপুরে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন ৷ ভেতরে আটকে পড়েছেন কারখানার বেশ কয়েকজন শ্রমিক । এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় 6 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে (Boiler Explosion in Hapur Chemical Factory) ।

8. Post Poll Violence Case : ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ দুই বিধায়ককে প্রায় দেড় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআই'য়ের

গতবছর 2 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় খুন হন ইলামবাজারের এক বিজেপি নেতা গৌরব সরকার । তাই ওইদিন বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের কললিস্টে যাদের যাদের ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছে তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই (CBI Probe in Post Poll Violence Case) ৷

9. EPF Interest Rate : পিএফের সুদের হার কমিয়ে প্রবীণদের সমস্যায় ফেলল কেন্দ্র, মত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

ইপিএফের সুদের হার (EPF Interest Rate) কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শুক্রবারই এই নিয়ে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র ৷ মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রবীণদের সমস্যায় ফেলবে (Economists criticise Modi government for lowering EPFO interest rates) ৷

10.TMC Leader House : তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে ভাঙচুর, সিন্ডিকেট যোগের অভিযোগ

সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করেই শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল কসবা এলাকা (TMC Leader House)। গোটা ঘটনার সূত্রপাত গতকাল গভীর রাতে ।