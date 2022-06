18 বছর ও তার বেশি বয়সিরা কোর্বেভ্যাক্সের বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন (Corbevax cleared as Covid booster shot for those 18 and above) ৷

2. Hapur Boiler Blast : রাসায়নিক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে মৃত 6, আহত অনেক

হাপুরে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন ৷ ভেতরে আটকে পড়েছেন কারখানার বেশ কয়েকজন শ্রমিক । এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় 6 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে (Boiler Explosion in Hapur Chemical Factory) ।

3. EPF Interest Rate : পিএফের সুদের হার কমিয়ে প্রবীণদের সমস্যায় ফেলল কেন্দ্র, মত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

ইপিএফের সুদের হার (EPF Interest Rate) কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শুক্রবারই এই নিয়ে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র ৷ মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রবীণদের সমস্যায় ফেলবে (Economists criticise Modi government for lowering EPFO interest rates) ৷

4. Jagdeep Dhankhar on KK Death : কেকে'র মৃত্যুতে নজরুল মঞ্চের অব্যবস্থাকে দায়ী করলেন রাজ্যপাল

কেকে'র মৃত্যুতে অব্যবস্থার অভিযোগ তুললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar)। হাইকোর্টের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিআরপিসি ও আইপিসি ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপের জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল ।

5. Communal Harmony : সম্প্রীতির নজির ! মুসলিম দাদার কিডনিতে বাঁচল হিন্দু ভাইয়ের প্রাণ

কানাইলাল সাউকে প্রাণে বাঁচাতে একটি কিডনি দান করলেন আশরাফ আলি ৷ বয়স, ধর্ম সমস্ত কিছুই হার মানল মানবিকতার কাছে (Asraf Ali donates one of his kidney to save Kanailal Shaws life) ৷

6. Singur : সিঙ্গুরে কৃষি-শিল্পের সহাবস্থান নিয়ে মমতার তত্ত্বকে মিথ্যাচার বলছে বিরোধীরা

শুক্রবার হুগলির সিঙ্গুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখানে তিনি সিঙ্গুরের শিল্প সম্ভাবনার কথা বলেন ৷ পাশাপাশি কৃষির উপরও জোর দেন ৷

7. Post-Poll Violence Case : সিবিআই-কে সহযোগিতার আশ্বাস অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিধায়কদের

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ইতিমধ্যে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ প্রায় হাফডজন তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফেলেছে সিবিআই ৷ এ বার সেই মামলায় যুক্ত হল আরও দু’টি নাম ৷

8. Digha-Mandarmani Sea Beach : সৈকতনগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ওসি-র গান্ধিগিরি, অভিভূত পর্যটকেরা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরগুলিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য উদ্যোগ নিল প্রশাসন। আর এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন মন্দারমণি কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনুষ্কা মাইতি (Police officer takes great initiative to make Digha-Mandarmani sea beach plastic-free)।

9. Train Cancelled in Howrah : জামাই ষষ্ঠীতে হয়রানির আশঙ্কা, হাওড়ায় শনি-রবি বাতিল একাধিক ট্রেন

ট্রাফিক ব্লকের কারণে শনিবার ও রবিবার হাওড়া থেকে তারকেশ্বর, আরামবাগ ও হরিপালের মধ্যে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে (Trains are Cancelled on Saturday and Sunday in Howrah Section due to Traffic Block) ৷ পূর্ব রেলের তরফে এ কথা জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ৷

10. Dev Wishes Raunak : মেধাতালিকায় এলাকার ছেলে, রৌনককে ভিডিয়ো কল উচ্ছ্বসিত দেবের

মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের রৌনক মণ্ডল ৷ তাকে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব ৷